SMA formula cargos contra filial de AquaChile por sobreproducción de salmones en Aysén
Exportadora Los Fiordos habría superado en 133,54 toneladas el límite autorizado para uno de sus centros de cultivo. Personas cercanas a la compañía señalan que ya estaría preparando un programa de cumplimiento para presentar ante la autoridad.
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La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cargos contra Exportadora Los Fiordos, filial de AquaChile, ligada al grupo Agrosuper, por superar el límite de producción autorizado en uno de sus centros de cultivo de salmones en la Región de Aysén. La infracción fue calificada preliminarmente como grave y podría derivar en multas de hasta 5.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA).
Frente al procedimiento, personas cercanas a la compañía señalan que la salmonera ya estaría preparando un Programa de Cumplimiento (PdC) para presentar ante la autoridad ambiental, con el objetivo de hacerse cargo de los incumplimientos detectados y sus eventuales efectos.
El caso involucra al centro Cuptana 4, ubicado en la comuna de Cisnes, al interior de la Reserva Nacional Las Guaitecas. Según la SMA, durante el ciclo productivo comprendido entre abril y diciembre de 2024, la instalación alcanzó una producción total de 4.333,54 toneladas de salmones, superando en 133,54 toneladas el máximo de 4.200 toneladas permitido por su Resolución de Calificación Ambiental (RCA).
La sobreproducción fue detectada analizando los registros de mortalidad, cosecha y existencias que la empresa informó al Sernapesca.
Cabe resaltar que la formulación de cargos no constituye en sí mismo una sanción. AquaChile tiene 15 días hábiles desde que lo notificaron para presentar un Programa de Cumplimiento, el cual según fuentes cercanas a la compañía ya estarían preparando.
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