Cómo la IA me ayudó con una conversación difícil en el trabajo

Columnistas

Emma Jacobs

Emma Jacobs

Se avecinaba una conversación complicada en el trabajo, así que hice lo que cualquier persona normal haría: la pospuse. Levanté el teléfono. Lo colgué.

Me puse una fecha límite: después de mis vacaciones; luego, después del fin de semana. No soy la única. Una encuesta descubrió que la mitad de los encuestados pasaban siete días o más evitando conversaciones espinosas. En cambio, se quejaban y reflexionaban sobre todas las actividades inútiles que les impedían continuar con sus trabajos.

Recurrir a ChatGPT puso fin a semanas de procrastinación antes de enviar un espinoso correo electrónico.

Mi procrastinación se convirtió en un trabajo a tiempo parcial. Escribí y reescribí el correo electrónico, solicitando una discusión en persona o por teléfono, o no ninguna de las dos cosas. Con cada borrador, mi tono se volvía más quejoso y pasivo-agresivo.

Cada noche, me preocupaba sobre la posibilidad de que todos esos mensajes que se escondían en mi carpeta de borradores pudieran escaparse y llegar de alguna manera al destinatario previsto, aunque había comprobado tres veces que no había rellenado su dirección de correo electrónico. ¿Cuántos estragos desatarían esos borradores en la vida corporativa si alguna vez se publicaran? Esas quejas privadas sobre desaires imaginarios, injusticias pequeñas y grandes, y expresiones de envidia y enojo son archivos personales de la política de oficina.

Entre más tiempo pasaba, peor me sentía, ahogándome en mi resentimiento mezquino. Claramente, no estaba avanzando hacia una solución, así que busqué la ayuda menos crítica que pude: ChatGPT.

El primer intento fue terrible: la reescritura de mi correo electrónico enojado por parte de la inteligencia artificial (IA) me hizo parecer una total idiota. Pero después de varios intentos, mi copiloto y yo dimos con el tono correcto, eliminando la negatividad y angustia contenidas en mi correo. Lo envié y contuve la respiración. Recibí una respuesta positiva en cuestión de minutos, lo cual resultó en una conversación brillante y constructiva.

Valerie Mocker, directora ejecutiva de Wing Women, una empresa de coaching, recurre a la IA generativa cuando está cansada o se enfrenta a una negociación difícil. Tratar con personas agresivas, señala con modestia, “realmente agota mi energía”. Recientemente, le pidió a Gemini de Google que escribiera una respuesta a un corresponsal complicado. “Reconoció los sentimientos de la otra persona y me ahorró bastante tiempo”, me dijo. Por supuesto, al igual que yo, ella revisó y editó la respuesta. Meredith Broussard, profesora de la Universidad de Nueva York y autora del libro More Than a Glitch (“Más que un fallo”), sobre los prejuicios raciales y de género en la tecnología, señala que “la ‘voz” de la IA es más formal y mediocre que la de la mayoría de las personas, por lo que si usas un guión generado por IA sin una edición seria, es probable que la gente no te tome en serio”.

Que una máquina tonta haya demostrado ser más hábil emocionalmente que yo, un ser humano real, parece incorrecto. Después de todo, ¿no son las emociones el factor X de la humanidad en una toma de poder por parte de robots? Es más complicado. Un estudio reciente descubrió que los chatbots generaban mejores “respuestas de calidad y empatía a las preguntas de los pacientes” que los médicos. Por supuesto, los chatbots no sacaban sus respuestas de la nada, sino que recurrían a la experiencia de los médicos. Pero esas habilidades blandas se adquieren mediante un diálogo ensayado. Un médico escribió en el New York Times que “la verdad es que los guiones preescritos siempre han estado profundamente entretejidos en la estructura de la sociedad. Ya sean saludos, oraciones, romances o política, cada aspecto de la vida tiene sus pros y sus contras. Los guiones, o lo que podríamos llamar “modales” o “convenciones”, lubrican los engranajes de la sociedad”.

Las afirmaciones de productividad hechas en nombre de la IA se centran en cuánto tiempo estas herramientas les ahorran a los empleados al proporcionar bosquejos para un lenguaje pulido y claro. La consultora Cognizant dijo que una prueba de Microsoft Copilot había reducido el tiempo que el personal dedicaba a los correos electrónicos en un 10%. Pero ¿qué pasa con todo ese tiempo ahorrado en rumiar? Si hubiera recurrido antes a la IA generativa, habría perdido menos tiempo aplazando el intercambio.

En un artículo reciente, Cal Newport, autor de Deep Work, dijo que gran parte de la discusión sobre el uso de la IA generativa por parte de los escritores se ha centrado en el plagio. Si bien se trata de un riesgo significativo, él quería profundizar en sus beneficios. Cuando Newport habló con académicos y experimentó él mismo, descubrió que proporcionaba “puntos de partida: ideas de investigación interesantes para explorar; párrafos mediocres que podrían, con suficiente edición, volverse utilizables”.

Concluyó: “A pesar de todas sus ineficiencias, este enfoque indirecto parecía más fácil que mirar fijamente una página en blanco; ‘hablar’ con el chatbot sobre el artículo era más divertido que trabajar en un aislamiento silencioso. ChatGPT no se trata tanto de escribir para ti como de generar un estado mental que te puede ayudar a producir algo mejor escrito”.

La procrastinación y la rumiación son una maldición de la vida de oficina: no tengas miedo de pedir ayuda.