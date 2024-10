Cuidar lo que la IA no puede replicar

Columnistas

Por Carola Fuentes, gerenta de desarrollo de Icare, directora de Cedenna #Soypromociona

Carola Fuentes, gerenta de desarrollo de Icare, directora de Cedenna #Soypromociona

¿Cuáles serán las habilidades claves del futuro? El reporte del WEF acerca del futuro del trabajo del año 2023 identifica que las primeras dos habilidades clave requeridas son el pensamiento analítico y el pensamiento creativo, siendo la creatividad la habilidad de más rápido crecimiento esperado. A su vez, el reporte de 2024 de McKinsey Global Institute “A new future of work: The race to deploy AI and raise skills in Europe and beyond” subraya la creciente importancia de la creatividad, especialmente a medida que las empresas incorporan las tecnologías de inteligencia artificial y automatización.

¿Qué entendemos por creatividad? La capacidad de encontrar una solución novedosa y eficaz a un problema o situación. Esta capacidad implica pensamiento divergente. Algunos descomponen esta capacidad en fluidez (número de ideas), flexibilidad (cambio entre diferentes ideas), originalidad (singularidad de las ideas) y elaboración (cantidad de detalles).

La demanda por creatividad está vinculada a la necesidad de desarrollar soluciones originales y nuevas, algo que la IA aún no ha logrado replicar​. Las limitaciones de la IA se deben a varios factores, entre los cuales están que su funcionamiento se basa en patrones y datos preexistentes; que no capta completamente el contexto cultural, emocional o ético que muchas veces influye en la creatividad humana; y que genera ideas o contenido sin un propósito consciente o intención, entre otros.

Según Margaret Boden, autora de The Creative Mind: Myths and Mechanisms, la IA combina ideas preexistentes de manera novedosa, pero tiene dificultades para lograr creatividad transformadora. A medida que la IA se haga cargo de las tareas rutinarias, las empresas y las personas necesitarán diferenciarse. El pensamiento creativo ofrece una ventaja competitiva.

¿Cuál es la mayor dificultad de las ideas creativas en las organizaciones? Su fragilidad. Las ideas creativas -que priorizan la intuición, la emoción y el pensamiento lateral- compiten con las racionales con enfoques lógicos y analíticos. Las primeras desafían el statu quo, mientras las ideas racionales se basan en datos, eficiencia y previsibilidad, entregando un aura de certeza que satisface nuestro deseo de control y seguridad.

Lo que debemos reconocer es que dicha certeza no siempre es tal, ya que proviene de información del pasado y limita considerablemente las opciones de la organización para avanzar acotando el pool de ideas disponibles a las alternativas más obvias.

¿Cómo protegemos y fomentamos las ideas creativas en las organizaciones? El equilibrio entre las dos podrá conducir a resultados más innovadores y efectivos.