La crisis del petróleo lleva a Latam Brasil a ajustar 2.476 vuelos en el segundo trimestre de 2027

Las cancelaciones representan aproximadamente el 5% del programa de vuelos previsto por la aerolínea para ese período e implican reducciones en las frecuencias planificadas, no cierres de rutas.

El alza de los precios del petróleo ha llevado a la aerolínea Latam a modificar 2.476 vuelos programados para el segundo trimestre del próximo año. Los datos provienen de una encuesta realizada por fuentes de la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC). Latam presentó los ajustes, que representan aproximadamente el 5% de los vuelos planificados para ese período, al regulador el lunes pasado. Los ajustes implican una reducción en las frecuencias programadas, no el cierre de rutas.

El ajuste de Latam se produce tras varias reducciones realizadas por las aerolíneas para hacer frente a la crisis del petróleo. Recientemente, Gol anunció varios recortes en su red. Se espera que Azul anuncie nuevos recortes en sus operaciones en los próximos días, según fuentes cercanas al asunto.

Fuentes también destacaron que el sector ha dado la voz de alarma debido al fuerte aumento del dólar tras los resultados electorales. Aproximadamente el 50% de los costos de las aerolíneas están denominados en dólares, principalmente en arrendamiento. Sin embargo, el sector cuenta con coberturas cambiarias a corto plazo, y el problema solo surgiría si la moneda se mantiene en niveles elevados en los próximos meses.

Por parte de Latam, los recortes se concentraron principalmente en dos de sus principales centros de conexión: Brasilia (BSB), con 1.012 vuelos cancelados; y Guarulhos, con 976 vuelos cancelados.

1.012 vuelos ajustó la aerolínea en su centro de conexiones de Brasilia

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Entre las rutas más afectadas se encuentran Brasilia-Recife, con 39.256 plazas menos (-36,2%). Otra ruta significativamente afectada fue Brasilia-Porto Seguro, con 26.048 plazas menos (-52,3%). Brasilia perdió ante Maceió 26.048 escaños (-34,4%).

En Guarulhos, los principales recortes se produjeron en Porto Seguro (una disminución de 26.800 plazas o -26,3%), João Pessoa (24.500 plazas o -23,9%) y Jericoacoara (una reducción de 23.700 plazas o un 47%).

A nivel nacional, Gol ya ha previsto reducir su demanda proyectada en aproximadamente un 10% para los meses de abril a agosto del próximo año, según los datos presentados a la ANAC en las últimas semanas.

Tras ser contactados para obtener comentarios, Latam no había respondido al momento de la publicación de este informe. Azul también declinó hacer comentarios.

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