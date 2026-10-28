Motorola Solutions nombra a ejecutiva chilena como directora de Canales para el sur de Latinoamérica
Andrea Valenzuela, quien hasta ahora se desempeñaba como gerente general de Mobilink Chile, asumirá la estrategia comercial y las operaciones del negocio en seis países de la región.
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Motorola Solutions anunció el nombramiento de Andrea Valenzuela como nueva directora de Canales para el Territorio Sur de Latinoamérica (SoLA), que comprende Argentina, Chile, Perú, Bolivia, Paraguay y Uruguay.
Desde su nueva posición, la ejecutiva estará a cargo del negocio y las operaciones del canal en los seis países, liderando el desarrollo y la implementación de la estrategia comercial de la compañía junto a una red regional de 190 canales y distribuidores.
Con esta designación, Valenzuela se convierte en la primera mujer en ocupar un cargo de dirección comercial territorial dentro del negocio de canales de Motorola Solutions.
Según informó la compañía, entre sus principales desafíos estará fortalecer el ecosistema de canales, acompañar el crecimiento del negocio en la región.
La ejecutiva cuenta con más de diez años de trayectoria en Motorola Solutions y más de dos décadas de experiencia en empresas vinculadas a la industria de las comunicaciones.
Entre 2016 y 2021 se desempeñó como jefa de postventa de Mobilink Chile, empresa de Motorola Solutions. Posteriormente, en 2021, asumió como gerente general de la firma, posición desde la que lideró el desarrollo del negocio y el fortalecimiento de sus operaciones en el mercado chileno.
Motorola Solutions tiene más de 30 años de presencia en Chile y su ecosistema incluye redes de comunicación y de misión crítica, centros de comando y control, video seguridad y control de acceso y servicios administrados.
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