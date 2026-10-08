Lo que debes saber a esta hora de la tarde
El IPC sube menos de lo esperado + Transacciones históricas del CyberMonday + Dólar a la baja
Noticias destacadas
El IPC de septiembre sube levemente menos de lo estimado. Un leve alivio. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 0,4% mensual en septiembre, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), una variación levemente más suave que lo estimado y con lo que la inflación en 12 meses se mantuvo estable en 4,1%. "Destacaron las alzas en las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas, así como la de transporte, y la disminución en la división de seguros y servicios financieros", dijo el INE en su comunicado.
Récord de transacciones no se tradujo en ventas históricas del CyberMonday. El CyberMonday 2026 cerró con un récord histórico de transacciones. Entre el 5 y el 7 de octubre, el evento organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) registró 5,3 millones de transacciones, un aumento de 20% respecto de 2025 y la cifra más alta desde su primera edición en 2011. Sin embargo, las ventas totalizaron US$ 452 millones, con un crecimiento nominal de apenas 2% en pesos.
Cómo va el dólar. Mientras inversionistas consideran la posibilidad de que Estados Unidos busque intensificar la guerra contra Irán, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 981,85 lo que implica una caída de $ 3,71 respecto al cierre del miércoles. Por su parte, el cobre transado en Londres retrocedía 0,7% a US$ 6,52 por libra.
Te recomendamos:
-
- Sandra Ortega, la mujer más rica de España y heredera invisible del imperio Zara
- La nieve caída en las últimas semanas alarga la temporada de ski y Valle Nevado operará hasta noviembre por primera vez en casi 40 años de historia
- Planificar, valorizar los bienes y evitar conflictos entre familias: las claves para aprovechar la ventana transitoria que reduce el impuesto a las donaciones
- Startup de empleo para universitarios Tasky levanta capital para acelerar expansión y nuevas línea de negocio
- Diputado Cristián Tapia por investigación sobre irregularidades en producción de Codelco: “Lo más probable es que presentemos una querella"
- Kast anuncia que este viernes promulgará la Ley de Reconstrucción: “Es un cambio histórico porque en 30 años no se había bajado ningún impuesto”
- ¿Pasarán el examen para ser notario? Presupuesto 2027 del Servicio Civil incorpora recursos para financiar los concursos pendientes
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
Contenido recienteVER MÁS
Mariela Formas, vicepresidenta de la Cámara de Innovación Farmacéutica, y recortes a la Ley Ricarte Soto en Presupuesto: “Es un ahorro mal entendido”
La dirigente de la asociación que agrupa a grandes multinacionales de esta industria en Chile sostuvo que se debe rediseñar el fondo para medicamentos de alto costo para adaptarlo a las realidades del sector salud.
La mayoría de las PYME y startups de Chile y la región gobiernan su IA de forma frágil, según Endeavor
El estudio concluyó que siete de cada 10 PYME tienen una baja madurez en la gobernanza de la inteligencia artificial con foco en agentes autónomos, un problema que no es tecnológico, sino organizacional.
Andrés Trivelli, CEO de LarrainVial y la oportunidad que representa el negocio en México: “Hoy es el centro de ahorro de América Latina”
Al abrir la segunda jornada del Alternatives Summit en Ciudad de México, Trivelli destacó la incursión de la firma en ese enorme mercado en medio de la expansión de los fondos de pensiones locales.
Inmobiliarias comienzan a mover sus fichas tras cambios a la OGUC: preparan nuevos proyectos y modificaciones a los ya existentes
Los cambios permitirán incorporar viviendas más pequeñas y de menor precio total en barrios donde hasta ahora predominaban departamentos de mayor tamaño y valor.
La flexibilidad laboral mejora la conciliación familiar, pero su uso es acotado y el cuidado recae en las mujeres
Según un estudio de Labofam, el teletrabajo registró el mayor nivel de satisfacción con el equilibrio entre trabajo y hogar, pero solo 8% de los encuestados declaró utilizarlo.
BRANDED CONTENT
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete