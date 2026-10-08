El IPC de septiembre sube levemente menos de lo estimado. Un leve alivio. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 0,4% mensual en septiembre, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), una variación levemente más suave que lo estimado y con lo que la inflación en 12 meses se mantuvo estable en 4,1%. "Destacaron las alzas en las divisiones de alimentos y bebidas no alcohólicas, así como la de transporte, y la disminución en la división de seguros y servicios financieros", dijo el INE en su comunicado.

Récord de transacciones no se tradujo en ventas históricas del CyberMonday. El CyberMonday 2026 cerró con un récord histórico de transacciones. Entre el 5 y el 7 de octubre, el evento organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) registró 5,3 millones de transacciones, un aumento de 20% respecto de 2025 y la cifra más alta desde su primera edición en 2011. Sin embargo, las ventas totalizaron US$ 452 millones, con un crecimiento nominal de apenas 2% en pesos.

Cómo va el dólar. Mientras inversionistas consideran la posibilidad de que Estados Unidos busque intensificar la guerra contra Irán, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 981,85 lo que implica una caída de $ 3,71 respecto al cierre del miércoles. Por su parte, el cobre transado en Londres retrocedía 0,7% a US$ 6,52 por libra.

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