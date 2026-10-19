Oposición activa medidas legislativas para evitar lo ocurrido tras la caída del fondo E

El Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista anuncian sendos proyectos de ley para limitar la actuación de las AFP y proteger a los cotizantes.

Mientras en el Congreso cada vez toma más fuerza el estudio del proyecto de presupuesto para el año 2027, el sorpresivo estrépito causado por la caída del Fondo E, el más conservador y al que van a parar los trabajadores a poco de jubilar, se comenzó a tomar el interés parlamentario, especialmente de la oposición que ya anuncia una serie de iniciativas legislativas.

Por lo pronto, desde el Partido Comunista (PC) el senador Daniel Núñez y el diputado Luis Cuello anunciaron presentarán un proyecto de ley que establece el derecho a compensación de los afiliados al Sistema de Pensiones por el perjuicio patrimonial que indica en este caso.

La iniciativa de sólo dos artículos, establece en el primero que los afiliados al sistema de pensiones regulado en el Decreto Ley 3.500, cuyas cuentas individuales hubieran estado invertidas en el Fondo de Pensiones Tipo E y, por esta razón, hubieran sufrido una disminución de sus ahorros entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, “tendrán derecho a una compensación en dinero que deberá ser pagada por la respectiva administradora, equivalente a la diferencia entre el saldo de la cuenta individual existente al 1 de enero de 2026 y el saldo existente al 30 de septiembre de 2026 o a la fecha de la publicación de la presente ley, si el saldo es de menor valor”.

En todo caso, la moción parlamentaria también establece que “el monto determinado según esta regla, deberá ser reajustado de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor” (IPC).

Mientras que el segundo artículo, especifica que la respectiva Administradora de Fondos de Pensiones deberá pagar la compensación establecida en el artículo primero en el plazo de un año, contando desde la publicación de la ley.

La propuesta del Frente Amplio

Pero el PC no es el único partido opositor que se prepara para enfrentar legislativamente lo sucedido con el Fondo E. La presidenta del Frente Amplio (FA), diputada Gael Yeomans -junto a la senadora Beatriz Sánchez y la diputada Emilia Schneider-, adelantó que su colectividad también activará algunas medidas en el ámbito legislativo.

En la actualidad, la fórmula que usan las AFP para cobrar las comisiones es de un porcentaje del sueldo del cotizante, explican desde el Frente Amplio, sin importar si los fondos ganan o pierden, por lo que no existen incentivos importantes para que las administradoras se aseguren de que los afiliados obtengan réditos de estos.

En este sentido,. Así, “si los fondos crecen, la AFP gana más; si caen, gana menos. Su ingreso queda ligado a los resultados que entrega a sus afiliados”.

Entonces, según el proyecto la comisión sería un porcentaje anual de los ahorros de la cuenta individual, cobrado en cuotas mensuales; cada AFP seguirá fijando libremente su comisión, que sería igual para todos sus afiliados; las alzas deberían informarse con 90 días de anticipación y las bajas, con 30 días; para quienes ya están pensionados en retiro programado o renta temporal, se mantendría el cobro como porcentaje de la pensión; y, habría una transición con descuentos según año de nacimiento, para abordar la situación de los afiliados más antiguos, que han pagado comisiones de administración por años.