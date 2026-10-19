Oposición activa medidas legislativas para evitar lo ocurrido tras la caída del fondo E
El Frente Amplio (FA) y el Partido Comunista anuncian sendos proyectos de ley para limitar la actuación de las AFP y proteger a los cotizantes.
Noticias destacadas
Mientras en el Congreso cada vez toma más fuerza el estudio del proyecto de presupuesto para el año 2027, el sorpresivo estrépito causado por la caída del Fondo E, el más conservador y al que van a parar los trabajadores a poco de jubilar, se comenzó a tomar el interés parlamentario, especialmente de la oposición que ya anuncia una serie de iniciativas legislativas.
Por lo pronto, desde el Partido Comunista (PC) el senador Daniel Núñez y el diputado Luis Cuello anunciaron presentarán un proyecto de ley que establece el derecho a compensación de los afiliados al Sistema de Pensiones por el perjuicio patrimonial que indica en este caso.
La iniciativa de sólo dos artículos, establece en el primero que los afiliados al sistema de pensiones regulado en el Decreto Ley 3.500, cuyas cuentas individuales hubieran estado invertidas en el Fondo de Pensiones Tipo E y, por esta razón, hubieran sufrido una disminución de sus ahorros entre el 1 de enero de 2026 y el 30 de septiembre de 2026, “tendrán derecho a una compensación en dinero que deberá ser pagada por la respectiva administradora, equivalente a la diferencia entre el saldo de la cuenta individual existente al 1 de enero de 2026 y el saldo existente al 30 de septiembre de 2026 o a la fecha de la publicación de la presente ley, si el saldo es de menor valor”.
En todo caso, la moción parlamentaria también establece que “el monto determinado según esta regla, deberá ser reajustado de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor” (IPC).
Mientras que el segundo artículo, especifica que la respectiva Administradora de Fondos de Pensiones deberá pagar la compensación establecida en el artículo primero en el plazo de un año, contando desde la publicación de la ley.
La propuesta del Frente Amplio
Pero el PC no es el único partido opositor que se prepara para enfrentar legislativamente lo sucedido con el Fondo E. La presidenta del Frente Amplio (FA), diputada Gael Yeomans -junto a la senadora Beatriz Sánchez y la diputada Emilia Schneider-, adelantó que su colectividad también activará algunas medidas en el ámbito legislativo.
En la actualidad, la fórmula que usan las AFP para cobrar las comisiones es de un porcentaje del sueldo del cotizante, explican desde el Frente Amplio, sin importar si los fondos ganan o pierden, por lo que no existen incentivos importantes para que las administradoras se aseguren de que los afiliados obtengan réditos de estos.
Entonces, según el proyecto la comisión sería un porcentaje anual de los ahorros de la cuenta individual, cobrado en cuotas mensuales; cada AFP seguirá fijando libremente su comisión, que sería igual para todos sus afiliados; las alzas deberían informarse con 90 días de anticipación y las bajas, con 30 días; para quienes ya están pensionados en retiro programado o renta temporal, se mantendría el cobro como porcentaje de la pensión; y, habría una transición con descuentos según año de nacimiento, para abordar la situación de los afiliados más antiguos, que han pagado comisiones de administración por años.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
DF VideoVER MÁS
LO MÁS LEÍDO
Contenido recienteVER MÁS
Contraloría da luz verde a nuevo subsidio habitacional para viviendas de hasta UF 4.000
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció además que para 2027 se contemplan 20 mil cupos para viviendas industrializadas, frente a las 3 mil unidades que actualmente se desarrollan al año.
Abogados respaldan postergar la Ley de Protección de Datos y apuntan a retos de cultura e interpretación normativa
Los expertos abordaron las dificultades de las empresas para gestionar los datos, las altas multas y la oportunidad que abriría la prórroga para adaptarse a la regulación.
MK4: Diputados ingresan siete indicaciones para mejorar el financiamiento a startups y crear un fondo de fondos
Entre las propuestas coordinadas por la Bancada Startup, está flexibilizar la bolsa junior, extender franquicias tributarias a la inversión en startups, eliminar el impuesto a la venta indirecta para tecnológicas y que Corfo pueda invertir en fondos de capital de riesgo.
Sala cuna universal: comisión del Trabajo de la Cámara aprueba idea de legislar y Rau alista indicaciones para destrabar el proyecto
La instancia aprobó en general la propuesta, con 13 votos a favor. El ministro Tomás Rau anunció que el Ejecutivo presentará modificaciones a fines de esta semana, con foco en el financiamiento, el copago y el fortalecimiento de la educación pública inicial.
BRANDED CONTENT
En Chile existen 477 empresas de base científico-tecnológica, según el Tercer Registro de Caracterización EBCT del Ministerio de Ciencia.
Sin embargo, solo el 10% del capital de riesgo disponible se orienta a deep tech, según un diagnóstico de BID Lab elaborado con Ematris en enero de 2026. Revisa aquí la nota completa
En Chile existen 477 empresas de base científico-tecnológica, según el Tercer Registro de Caracterización EBCT del Ministerio de Ciencia.
Sin embargo, solo el 10% del capital de riesgo disponible se orienta a deep tech, según un diagnóstico de BID Lab elaborado con Ematris en enero de 2026. Revisa aquí la nota completa
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete