Sala cuna avanza en el Congreso con nuevo financiamiento

El ministro Rau ha estado presente en el debate en el Congreso. Foto: Aton.

La comisión de Trabajo de la Cámara visó los cambios, incluido apoyo para reducir el copago.

La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados avanzó este miércoles en la tramitación del proyecto de Sala Cuna Universal, aprobando una serie de indicaciones del Ejecutivo que modifican el financiamiento del sistema e incorporan mecanismos de apoyo para jardines infantiles y familias de menores ingresos.

Uno de los principales cambios fue la reducción de la cotización destinada al Fondo de Sala Cuna, desde 0,35% a 0,30%, financiada mediante una reasignación de aportes patronales al Seguro de Cesantía. La fórmula considera un 0,15% proveniente de las cuentas individuales y otro 0,15% del Fondo de Cesantía Solidario.

La instancia también aprobó un aporte de equidad para los jardines Vía Transferencia de Fondos (VTF) de Junji, destinado a reducir las diferencias de financiamiento respecto de los establecimientos privados.

En paralelo, se incorporó un suplemento solidario para disminuir eventuales copagos de las familias. Los hogares pertenecientes al 40% más vulnerable recibirán un aporte equivalente al 50% de la diferencia definida por la normativa, mientras que aquellos ubicados entre el 41% y 60% accederán a un 30%. Además, se adelantó al primer año la incorporación de las trabajadoras de casa particular al sistema.

La propuesta ahora deberá ser analizada por la comisión de Hacienda. Después se debe votar en la Sala de la Cámara. Si super estos pasos, se va a tercer trámite constitucional y, si el Senado rechaza alguna modificación, se deriva a Comisión mixta.