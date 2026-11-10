Exministro Briones prevé crecimiento de 2,8% para el próximo año y lanza críticas al Fonavi

En evento de Fynsa, el exministro de Hacienda también indicó que la ley de reconstrucción no es suficiente para alcanzar una expansión del PIB tendencial de 4%.

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, entregó sus proyecciones para la economía chilena del próximo año. En el encuentro de Fynsa “Chile: Construyendo el 2027”, el también presidente de Horizontal prevé un rebote de la actividad, con un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 2,8%.

Esto, explicó, apoyado por una recuperación de la minería, que agregaría 0,6 puntos de crecimiento, después de que esto año quitó 1,2 puntos. En tanto, el sector agro y la pesca no tendrían un rebote, mientras que se le imputaría 0,4% del PIB del shock del petróleo.

Sin embargo, la proyección podría cambiar si es que sigue el desempeño que ha tenido el crudo durante esta semana.

“¿Cómo cambia todo esto si retrocede el precio del petróleo? Bueno, si retrocede 20%, la estimación es que la economía crece 3%. Si se mantiene el precio promedio que hemos tenido este año, más o menos el US$ 95 por barril, estamos creciendo 2,8%”, dijo.

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Además, Briones destacó que la Ley de Reconstrucción del gobierno “si todo sale como se espera” da medio punto más a la economía chilena en promedio anual.

“Es harto. O sea, estamos creciendo tendencial 2%, del 2% al 2,5% no es poco. No hay que minimizar los datos”, señaló.

Aunque, advirtió que todavía queda para alcanzar la meta de 4% tendencial que se autoimpuso el gobierno para final del mandato.

“Yo no sé qué le puso el nombre de la megarreforma. Estoy seguro que al gobierno no le debió haber gustado mucho ese nombre, porque da la sensación a todos quienes lo escuchan que con esa reforma ya estamos listos para crecer al 4% (…) para llegar al 4% hay que hacer un montón de cosas”, indicó.

Acerca de qué tiene que pasar para que el crecimiento sea duradero, Briones apuntó a las reformas: laborales, de permisos ambientales, educación y al sistema político.

Sin embargo, advirtió que varias de estas son políticamente complicadas.

“Implica, número uno, harta muñeca política, renunciar al principismo del todo o nada. O sea, todas las reformas estructurales que hemos tenido en Chile, que le han cambiado la cara a nuestro país, nunca han sido 100% perfectas”, señaló, por lo que afirmó que necesita capacidad general de acuerdo, pero que para eso se requiere un entorno político que esté relativamente ordenado.

“Imaginemos, estamos en junio del próximo año y el desempleo sigue entre 9,5% o arriba de 9%. ¿Usted cree que va a ser fácil la discusión política? Va a ser difícil porque además le van a pasar la cuenta al gobierno por no haber hecho nada”, dijo.

Críticas al Fonavi

El exministro de Hacienda también se refirió a la reforma del mercado de capitales y apuntó en contra de la creación del Fondo Nacional para la Vivienda (Fonavi).

“Yo no puedo entender que no se vean ni los riesgos y las distorsiones que hay detrás”, alertó.

Así, explicó que la baja en la tasa de interés hipotecaria de 4,5% a 3,5% con el Fonavi, se transfiere el riesgo “que se lo come la garantía estatal, es decir, todos los contribuyentes”. Además de que contempla el 25% del stock del crédito hipotecario.

“Esta es una intervención del mercado y una integración del precio principal de ese mercado, que es la tasa de interés”, señaló .

“¿Donde está la falla de mercado que justifique tamaña intervención estatal? Yo no la veo. Si hay un mercado que funcionan bien con tasas reales, que son las mismas de Estados Unidos; plazos larguísimos de 25 años, incluso 30. No hay problemas de oferta de crédito, no hay problema de recursos, de capital. ¿Entonces, dónde está la falla para que papá Estado se meta a intervenir en el mercado y distorsión de precios? Yo no la veo y encuentro que es un riesgo enorme”.