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Exministro Briones prevé crecimiento de 2,8% para el próximo año y lanza críticas al Fonavi

En evento de Fynsa, el exministro de Hacienda también indicó que la ley de reconstrucción no es suficiente para alcanzar una expansión del PIB tendencial de 4%.

Por: Amanda Santillán

Publicado: Martes 10 de noviembre de 2026 a las 15:30 hrs.

Ignacio Briones economia chilena crecimiento Amanda Santillán
El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, expuso en el encuentro de Fynsa.

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, expuso en el encuentro de Fynsa.

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