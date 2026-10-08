"No pierdan la calma ni se desesperen": el mensaje de Quiroz ante los empresarios en medio las caídas que ha mostrado la economía chilena

El ministro de Hacienda compartió con los empresarios la estrategia de reactivación económica del Ejecutivo y defendió las medidas impulsadas por el gobierno, señalando que los frutos se verían con fuerza a partir de 2028.

Frente a las últimas cifras, como la caída del Índice Mensual de Actividad Economica (Imacec) en agosto, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, pidió a los empresarios que “no pierdan la calma ni se desesperen, porque algunas cifras del Imacec pueden ser complejas, pero siempre vean cuánto se debe a la herencia minera que estamos pagando”.

La autoridad entregó dichas palabras en el seminario “Del desencanto al optimismo”, organizado por la Unión Social de Empresarios Cristianos (USEC), en el que estuvo invitado a exponer respecto a la estrategia de recuperación económica del ejecutivo.

Si bien este plan ya había sido compartido el viernes pasado en el Encuentro Nacional del Comercio, en esta oportunidad Quiroz aprovechó de referirse a las críticas de la oposición.

El ministro sostuvo “hay que también reconocer el punto de partida donde estamos” y pensar a largo plazo para lograr cumplir los tres objetivos principales del gobierno en materia económica: recuperar la inversión, reactivar el empleo y mantener el orden fiscal.

Por lo mismo, el secretario de Estado puso paños fríos a los resultados de 2026, señalando que “cargamos con un peso muy fuerte y les pido yo que cada vez que venga un número nuevo de Imacec en los próximos meses no salgamos con noticias de alarmismo (...) la parte relevante que nos está pesando es el Imacec (minero) y va a pesar mucho de ahora en adelante, porque vamos a empezar a ver recuperaciones”.

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De acuerdo con el ministro, el repunte se verá el próximo año y “muy fuertemente” desde 2028 en adelante.

En esta línea, justificó las modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco).

“Yo lo único que les puedo decir es que si se hubiese seguido gestionando el Mepco como se venía gestionando hoy día, el peso de la gasolina sería exactamente el mismo que tenemos, porque habría ido subiendo igual (...) pero con un pequeño detalle. Deberíamos más de US$ 2.000 millones más de lo que debemos”, aseveró Quiroz.

Defensa del Presupuesto

En la misma dirección, defendió los proyectos impulsados por el Ejecutivo, en particular la ley de Presupuesto y los recortes anunciados en materia social.

El secretario de Estado afirmó que los ajustes propuestos eran necesarios para generar recursos para responder principalmente en materia de desempleo, crisis de vivienda y criminalidad.

“Combatir el crimen requiere recursos, requiere reorientar los recursos públicos, sobre todo hoy día que estamos discutiendo la ley de Presupuesto y reorientar los recursos públicos requiere romper la inercia, requiere decirle a los legisladores Mira, no vamos a gastar igual como hemos estado gastando siempre”, señaló.

En esta línea, Quiroz sostuvo: “No voy a zozobrar. No se preocupen de verme en el Congreso siendo denostado (...) cada una de las medidas que estamos tomando tienen una base técnica y las vamos a explicar una por una y las vamos a defender”.

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Respecto a la meta de déficit fiscal, el ministro aseveró que era necesario cruzar los datos para contener el gasto, rescatando la medida incluida en la Ley de Reconstrucción que busca otorgar a la Dirección de Presupuestos (Dipres) mayor facultad para acceder a datos personales y realizar cruces de información.

En ese sentido, planteó que esta medida optimizará el gasto fiscal al asegurar que beneficios sociales, como la Pensión Garantizada Universal (PGU) y la gratuidad universitaria, lleguen a la población objetivo.

En cuanto a los recortes presupuestarios, el ministro aseguró que “había espacio para hacer este ajuste” y “gastar mejor”.

“¿Hay gastos de arrastre? Sí, pero hay espacios enormes para mejorar el gasto y repriorizar”, señaló.

Por ello, remarcó que el acento estaba puesto en fortalecer obras públicas, vivienda, defensa y seguridad. “En las cosas esenciales que los chilenos siempre quieren, en salud y todo lo demás”, agregó.

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Inflación algo menor a la esperada

Después de su presentación, Quiroz volvió a referirse ante la prensa a la caída del Imacec, la que explicó por una desaceleración sostenida desde octubre de 2025 y un desplome de la actividad minera.

De acuerdo al ministro, “esas caídas en buena medida son falta de inversión en años pasados y es lo que estamos resolviendo ahora, trabajando ahora para resolver el futuro”.

Además, consultado respecto al aumento menor al esperado del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en septiembre, aseveró que el Banco Central era responsable de la estabilidad de precios, no obstante, mantuvo que desde el Ejecutivo “nos gustaría que esto fuera bajando y hay que tomar las medidas del punto de vista monetario que haya que tomar para mantener la inflación a raya”.

En cuanto a la meta de 3,8% de inflación proyectada para fin de año, Quiroz la calificó como "desafiante" y no descartó que, si bien “pensamos que puede venir un ajuste, una desaceleración del crecimiento, vamos a ver las variables”.