En su primer Enade, gobierno llama a empresarios a invertir y anticipa un mejor escenario económico a partir de 2027

Ante más de 1.200 asistentes, el Presidente José Antonio Kast y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, reconocieron que 2026 ha sido un año complejo, pero aseguraron que existen señales de recuperación.

A pesar de que la cita estaba programada para las 8:00 horas de este miércoles, desde temprano el Metropolitan Santiago, en Vitacura, comenzó a recibir a conocidos rostros del mundo empresarial. ¿El motivo? La 48° edición del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade), una cita que este año tenía un ingrediente especial: sería la primera del Presidente José Antonio Kast y su gabinete desde su llegada a La Moneda.

Así, figuras como el presidente de CMPC, Bernardo Larraín Matte; el empresario Alfredo Moreno; las líderes de la CPC y la Sofofa, Susana Jiménez y Rosario Navarro, respectivamente; el presidente de Codelco, Bernardo Fontaine; la familia Ponce, representada por Julio Ponce y su hija Francisca, llegaron hasta el recinto para participar en uno de los encuentros más esperados del año por el mundo empresarial.

En los pasillos, las conversaciones iban desde las bromas sobre si el gobierno sorprendería con algún nuevo anuncio hasta las expectativas por el primer discurso del mandatario ante el empresariado en la Enade. Pero también había espacio para asuntos más de fondo, enfocado en cómo recuperar el dinamismo de la economía, volver a crecer a tasas más elevadas y, sobre todo, reactivar la inversión.

Cerca de las 8:30 horas comenzaron los llamados para ingresar al salón principal; y con el lugar ya repleto, el presidente de Icare, Renzo Corona, y la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, dieron el puntapié inicial al encuentro, para luego ceder el escenario al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

Un año difícil, pero con señales de recuperación

Entre aplausos y con un video de fondo, Jorge Quiroz subió al escenario para pronunciar su primer discurso en Enade ante cerca de 1.200 asistentes. Y, desde el comienzo, optó por poner los pies sobre la tierra.

“Este año ha sido particularmente complejo, con crisis energética, afectación climática y el lastre de la baja de la producción minera”, reconoció el ministro, quien advirtió que los resultados negativos del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) continuarán durante los meses que restan de 2026.

Sin embargo, su mensaje estuvo lejos de ser pesimista. Por el contrario, aseguró que ya comienzan a observarse señales de reactivación, particularmente en los sectores no mineros de la economía. “Las señales de reactivación están ahí y tenemos fuerte confianza de lograr un crecimiento de más de 3% del PIB el próximo año”, afirmó.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en su presentación en Enade.

El secretario de Estado adelantó que la inversión pública, impulsada por el plan “Chile Despega”, crecerá un 23% durante el cuarto trimestre de este año, para luego acelerar hasta un 40% en los primeros tres meses de 2027.

A ello sumó una expectativa de crecimiento de 8% para la inversión durante el próximo ejercicio, en un escenario que, aseguró, estará marcado por un mejor clima para los negocios. “Es un año complejo, pero vamos a salir adelante (...) Vemos el próximo año muy auspicioso”, sostuvo.

“El mensaje es que nos quedan meses complejos, pero estamos viendo efectos sobre todo en el consumo y venimos con una ejecución presupuestaria muy fuerte, con subidas de más del 20% en el último trimestre y más del 40% a principios del próximo año”, agregó.

Crítica por impungaciones a cambios en la OGUC

Además de las cifras y proyecciones, el ministro también aprovechó la tribuna para abordar la controversia detrás de las modificaciones que impulsa el Ejecutivo a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC).

En particular, cuestionó la decisión de un grupo de autoridades de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar los cambios, advirtiendo que la controversia retrasará la recuperación prevista para el sector de la construcción.

“Respaldamos absolutamente la institución del TC (...) pero no cualquier discrepancia de política pública puede ser llevada a esta sede porque lo que vamos a hacer es tensionar nuestra vida pública”, señaló.

Tras una intervención interrumpida en varias oportunidades por aplausos, Quiroz abandonó el escenario. En los pasillos, la recepción fue positiva, y distintos empresarios consultados por este medio valoraron sus planteamientos y coincidieron en que, tras las señales entregadas por el Ejecutivo, ahora corresponde al sector privado tomar la iniciativa.

Una idea que, horas más tarde, sería reforzada por el propio Presidente de la República.

El discurso del Presidente

Con el transcurso de la jornada, las miradas comenzaron a concentrarse en la llegada del mandatario. Había expectación por conocer el tono que adoptaría José Antonio Kast en su primera intervención ante Enade y, especialmente, por las señales que entregaría al mundo empresarial tras sus primeros meses en La Moneda.

Pasadas las 13:30 horas, el Presidente finalmente subió al podio, recibido con una ovación de los asistentes, quienes se pusieron de pie para darle la bienvenida.

El mandatario inició su discurso con un llamado al sector privado a invertir, asegurando que el gobierno ya ha hecho su parte durante estos primeros siete meses y que ahora es el turno del empresariado de tomar decisiones que permitan dinamizar la economía.

“Necesitamos más grúas funcionando y que se contraten más personas. Así vamos a dar vuelta este momento difícil”, afirmó el Mandatario, reforzando su llamado al empresariado a generar nuevos puestos de trabajo y recalcando que “no hay mejor política pública que un contrato formal”.

Al igual que su ministro de Hacienda, apuntó a 2027 como un año clave para comenzar a cosechar los frutos de las medidas impulsadas por el Ejecutivo.

Hacia el final de su exposición, anticipó que para el próximo año se espera un repunte de la inversión y que, durante los siguientes cinco ejercicios, Chile podría registrar los mayores niveles de inversión de la década. “Como el próximo año no hay elecciones, son 12 meses para invertir. El tiempo de hacer las cosas es ahora”, enfatizó.

También defendió la gestión de su administración, asegurando que el Ejecutivo ha concentrado sus esfuerzos en recuperar el orden de las finanzas públicas y sentar las bases para un mayor crecimiento.

“A nuestro gobierno quiero que lo evalúen por hechos y no por palabras”, sostuvo, agregando que “prometimos ordenar la casa y las cuentas fiscales y en eso hemos estado”.

Con esas palabras, y nuevamente entre aplausos, José Antonio Kast bajó del escenario, poniendo fin a una intensa jornada marcada por el llamado del gobierno al mundo empresarial a retomar las inversiones y aprovechar las señales de recuperación económica para impulsar el crecimiento del país.