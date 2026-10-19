Servicio Civil pone en marcha procesos para nombrar nuevos notarios: publicará 12 concursos antes de fin de año

Las nuevas convocatorias se sumarán a los seis procesos ya iniciados desde la entrada en vigencia del nuevo mecanismo de selección.

El Servicio Civil intensificará durante el último trimestre de 2026 la publicación de concursos para proveer cargos de notarios, conservadores y archiveros, en el marco de la implementación de la nueva que modificó el sistema de nombramientos.

Así, a diciembre el organismo publicará 12 nuevos concursos, seis más que los comprometidos inicialmente, mientras que otros 42 serán calendarizados para el primer semestre de 2027.

La planificación apunta a ponerse al día con los concursos pendientes y que el sistema opere el próximo año en régimen. “Con estas 12 nuevas convocatorias que publicaremos de aquí a diciembre, concluimos la puesta en marcha del nuevo sistema. Nuestro objetivo es entrar ya en régimen el 2027”, sostuvo el director nacional del Servicio Civil, Pedro Lea-Plaza.

La calendarización proyecta publicar ocho procesos en enero, diez en marzo, diez en abril, diez en mayo y cuatro en junio. Para ello espera contar con una convocatoria adecuada para llenar los cargos de forma eficiente.

Cabe señalar que actualmente, hay dos concursos abiertos: los correspondientes a los cargos de notario, conservador y archivero de Florida y de Coelemu. Ambos fueron publicados el 11 de octubre y reciben postulaciones hasta el lunes 26.

Otros dos procesos están en evaluación. El concurso para notario y conservador de minas de la Décima Sexta Notaría y Conservador de minas de Santiago registra 200 postulaciones, mientras que el de la Tercera Notaría de Calama recibió 135, de las cuales 129 cumplieron los requisitos legales de admisibilidad.