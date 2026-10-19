Servicio Civil pone en marcha procesos para nombrar nuevos notarios: publicará 12 concursos antes de fin de año
Las nuevas convocatorias se sumarán a los seis procesos ya iniciados desde la entrada en vigencia del nuevo mecanismo de selección.
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El Servicio Civil intensificará durante el último trimestre de 2026 la publicación de concursos para proveer cargos de notarios, conservadores y archiveros, en el marco de la implementación de la nueva que modificó el sistema de nombramientos.
Así, a diciembre el organismo publicará 12 nuevos concursos, seis más que los comprometidos inicialmente, mientras que otros 42 serán calendarizados para el primer semestre de 2027.
La planificación apunta a ponerse al día con los concursos pendientes y que el sistema opere el próximo año en régimen. “Con estas 12 nuevas convocatorias que publicaremos de aquí a diciembre, concluimos la puesta en marcha del nuevo sistema. Nuestro objetivo es entrar ya en régimen el 2027”, sostuvo el director nacional del Servicio Civil, Pedro Lea-Plaza.
La calendarización proyecta publicar ocho procesos en enero, diez en marzo, diez en abril, diez en mayo y cuatro en junio. Para ello espera contar con una convocatoria adecuada para llenar los cargos de forma eficiente.
Cabe señalar que actualmente, hay dos concursos abiertos: los correspondientes a los cargos de notario, conservador y archivero de Florida y de Coelemu. Ambos fueron publicados el 11 de octubre y reciben postulaciones hasta el lunes 26.
Otros dos procesos están en evaluación. El concurso para notario y conservador de minas de la Décima Sexta Notaría y Conservador de minas de Santiago registra 200 postulaciones, mientras que el de la Tercera Notaría de Calama recibió 135, de las cuales 129 cumplieron los requisitos legales de admisibilidad.
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