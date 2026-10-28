Enel Chile anota alza de 10,7% en sus utilidades a septiembre debido a mejora operacional
Además, la misma tendencia se observó en el tercer trimestre al alcanzar US$ 118 millones, mientras en igual período de 2025 se llegó a US$ 106 millones.
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Un alza en sus utilidades reportó este miércoles Enel Chile en el marco de su entrega de resultados. Según informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la ganancia atribuible a los propietarios de la controladora alcanzó los US$ 390 millones al 30 de septiembre frente a los US$ 352 millones anotados en igual período de 2025, siendo un incremento de 10,7%.
Según detalló la eléctrica de capitales italianos en su análisis razonado, esto se explica principalmente por una mejora operacional registrada durante el período.
La misma tendencia se observó al analizar el tercer trimestre en concreto cuando se registró una ganancia de US$ 118 millones, mientras en igual período de 2025 se llegó a US$ 106 millones. Esto, explicó la compañía, "debido en parte a un menor gasto a nivel de resultado financiero".
Mientras, los ingresos de actividades ordinarias disminuyeron un 3,3% durante los primeros nueve meses del año respecto con igual período de 2025. Eso sí, durante el tercer trimestre, este ítem aumentó unn 3,3%.
El Ebitda consolidado de Enel Chile al 30 de septiembre alcanzó US$ 1.021 millones, lo que representa un aumento de US$ 17 millones, equivalente al 1,7% respecto de septiembre de 2025. Esto -dijo la firma- debido principalmente a un mejor resultado operacional en el segmento de generación.
En una declaración, la empresa reafirmó que este resultado refleja principalmente un mejor desempeño operacional del segmento de generación, impulsado por la operación de optimización del portfolio y una gestión más eficiente del abastecimiento y de las compras de energía, que permitieron compensar los efectos de la sequía de junio y julio. A ello se sumó una recuperación de la generación hidroeléctrica durante agosto y septiembre, favorecida por mejores condiciones hidrológicas.
La compañía destacó que durante los primeros nueve meses de 2026, las inversiones en el negocio de distribución totalizaron US$ 122 millones, un 22% más que en igual período de 2025. "Este incremento responde principalmente a la anticipación de inversiones orientadas a mejorar la agilidad, calidad y resiliencia de la red, sin implicar necesariamente un aumento del plan de inversiones total previsto", sostuvo.
Adicionalmente, señaló que continúan avanzando en su estrategia de transición energética con la primera sincronización del proyecto Las Salinas BESS (206 MW) en octubre -iniciativa que se integró a una central híbrida incorporando tres tecnologías en una sola planta: solar, eólica y de almacenamiento-, y el inicio de la construcción del proyecto Finis Terrae BESS, ubicado en la Región de Antofagasta, que incorporará 100 MW de potencia instalada de almacenamiento.
La firma enfatizó: "Esta estrategia no solo contribuye a fortalecer la integración de energías renovables al Sistema Eléctrico Nacional, sino también a aumentar la flexibilidad y robustez del sistema eléctrico y de nuestro portafolio energético, fortaleciendo nuestra oferta comercial y la creación de valor para nuestros clientes”.
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