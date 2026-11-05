Blumar y Empresas Agrosuper confirman negociaciones para la venta del negocio salmonero valorizado en US$ 540 millones

De la cifra, US$ 40 millones quedarían retenidos por Empresas Agrosuper y serían pagados en caso de cumplimiento de condiciones relacionadas a ciertos hitos de crecimiento productivo.

Tal como adelantó Diario Financiero en su edición de este miércoles, Blumar confirmó que mantiene negociaciones avanzadas para vender su negocio salmonero a Empresas Agrosuper, que opera en el sector a través de AquaChile. Horas más tarde, la firma compradora también confirmó las conversaciones mediante un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Tras una consulta hecha por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a la empresa ligada a la familia Sarquis sobre la operación, Blumar envió un hecho esencial detallando que el pasado 24 de agosto su directorio aprobó la suscripción de un memorándum de entendimiento (MOU) con Empresas Agrosuper, "que establece los términos y condiciones para la negociación de buena fe para que esta última compre, directa o indirectamente a través de una entidad de su grupo empresarial, el 100% de las acciones emitidas por Salmones Blumar S.A".

En la misma comunicación al regulador, Blumar agregó que en el MOU se ha valorizado a la filial salmonera en US$ 540 millones, de los cuales US$ 40 millones quedarían retenidos por Agrosuper y serían pagados en caso de cumplimiento de condiciones relacionadas a ciertos hitos de crecimiento productivo.

Por su parte, Empresas Agrosuper confirmó que las negociaciones siguen en curso y precisó que la valorización de hasta US$ 540 millones corresponde al valor empresa, sobre una base libre de deuda y caja. Además, señaló que el eventual cierre de la operación estará sujeto a las autorizaciones regulatorias correspondientes, incluyendo, en caso de ser necesario, la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE).

"El MOU es no vinculante, salvo ciertas disposiciones de carácter obligatorio y vinculante para la compañía y la compradora, incluyendo un período de exclusividad de negociación de las partes de 60 días corridos contados desde la apertura del virtual data room habilitado para el proceso de due diligence, prorrogable automáticamente por 30 días adicionales en caso de que la Compradora manifieste por escrito, antes de su vencimiento, su disposición a continuar con la Transacción en los términos del MOU", señaló el hecho esencial.

De todas formas, indicó que la firma de los documentos definitivos de la eventual transacción está sujeta a los resultados de un proceso de due diligence sobre la información financiera, contable, legal, tributaria, regulatoria, laboral, ambiental, sanitaria y operacional de Salmones Blumar S.A., sus filiales y respectivos negocios; así como al acuerdo en los documentos relevantes de la misma.

En su comunicación, Empresas Agrosuper advirtió que aún no es cuantificar razonablemente los efectos que tendría sobre sus resultados.