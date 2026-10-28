Nova Austral cambia de CEO tras más de seis años al mando de Nicolás Larco
La salmonera de Magallanes informó que la salida del ejecutivo se produjo de común acuerdo y que continuará colaborando durante los próximos meses para facilitar la transición. Su reemplazante será Anton Felmer, actual integrante del directorio de la compañía.
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Nova Austral informó que Nicolás Larco dejará la gerencia general de la compañía, cargo que ocupa desde abril de 2020. En su reemplazo asumirá interinamente Anton Felmer, actual integrante del directorio de la salmonera con operaciones en la Región de Magallanes.
Según informó la empresa, la decisión se adoptó de común acuerdo y responde a nuevos desafíos personales del ejecutivo. Larco continuará colaborando con la compañía durante los próximos meses, con el objetivo de facilitar una transición ordenada en la administración.
“Agradecemos a Nicolás su compromiso, liderazgo y contribución durante un período especialmente desafiante”, señalaron a Salmonexpert desde el directorio de la compañía, presidido por César Barros.
Larco llegó a la salmonera en 2019 como gerente de Finanzas, después de desempeñarse en Cencosud, donde ocupó, entre otros cargos, la gerencia de Finanzas de la operación en Chile. Un año después asumió la gerencia general de Nova Austral, posición desde la que encabezó la compañía durante su crisis financiera y posterior reorganización judicial.
Por su parte, Felmer es ingeniero agrónomo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y en Nova Austral fue designado vicepresidente senior de Operaciones en abril de 2020 y, luego, en mayo de 2022 fue nombrado director de la compañía. Además, antes había sido gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios de AquaChile.
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