El índice de precios del gasto en consumo personal (PCE) subyacente registró un alza interanual de 3,3%, la mayor desde 2023. En tanto, el informe del banco central advirtió que “los precios aumentaron moderadamente en general, como en el período anterior”.

Las presiones inflacionarias han persistido en Estados Unidos y las empresas anticipan nuevos incrementos de precios en los próximos meses, según el Libro Beige publicado este miércoles por la Reserva Federal (Fed), a dos semanas de su próxima reunión de política monetaria, que tendrá lugar el 8 y 9 de diciembre y en la que se espera una nueva alza de tasas de interés.

“Los precios aumentaron moderadamente en general, como en el período anterior”, señaló el informe, que recopila información de los 12 distritos de la Fed y dio cuenta de persistentes presiones sobre los costos de la energía, el transporte, la atención médica, los seguros y los gastos asociados a los aranceles.

La publicación detalló que el incremento de los costos de los insumos superó el de los precios de venta, debido a que la competencia y la sensibilidad de los clientes a los precios limitaron la capacidad de las empresas para trasladar estos aumentos.

En cuanto a la actividad económica, el crecimiento se mantuvo a un ritmo de “leve a moderado” en la mayor parte de Estados Unidos durante las últimas semanas, mientras que el empleo también registró un avance, según el reporte.

El indicador de inflación predilecto de la Fed se acelera

Más temprano este miércoles, la Oficina de Análisis Económico, dependiente del Departamento de Comercio, informó que el Índice de Precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) registró un aumento interanual de 3,8%, casi el doble de la meta del banco central.

En tanto, el índice PCE subyacente -al que la Fed presta especial atención para medir la inflación subyacente- subió un 0,3% en octubre en términos mensuales, misma variación que registró septiembre y según lo previsto por los analistas.

En comparación con el año pasado, el PCE subyacente subió un 3,3%, el mayor aumento desde 2023.

Para la analista de mercados de XTB, Emanoelle Santos, este dato “confirma que las presiones inflacionarias continúan siendo persistentes, pese a cierta moderación en el ritmo mensual de aumento de los precios”, donde la relevancia se concentra en el “componente subyacente” que pone en evidencia “que las presiones de precios siguen extendiéndose más allá de los alimentos y la energía”.

Respecto del consumo, que representa más de dos tercios de la actividad económica de Estados Unidos, el Departamento de Comercio señaló que el gasto de los consumidores aumentó un 0,3% desestacionalizado en octubre, 0,1 punto porcentual (pp) por debajo del pronóstico de un sondeo de Reuters.

El crecimiento económico estadounidense fue más sólido en el tercer trimestre, según el reporte, con un incremento del Producto Interno Bruto (PIB) del 4,3% anualizado, su mayor avance en tres años, principalmente debido a un aumento en la inversión empresarial.

Pese a esto, la economista jefe de Navy Federal Credit Union, Heather Long, señaló que “el problema de la inflación en Estados Unidos es mayor que una crisis energética”.

Tras la publicación de los datos e incluso con una cifra de inflación subyacente superior a lo esperado, las expectativas de nuevas subidas de tasas de la Fed en 2027 disminuyeron.

Según FedWatch del CME Group, los operadores siguen descontando dos aumentos más, pero las probabilidades de un tercer alza se redujeron a uno de cada tres, frente al 50-50 registrado el martes.