Huracán Isaias golpea la producción energética en el Golfo de México

Isaias pasó de la categoría de tormenta tropical a huracán el miércoles por la noche. Fuente: Reuters.

Hasta el miércoles, las compañías de la región habían suspendido aproximadamente el 25% de la extracción de crudo y el 16% de la producción de gas natural.

El huracán Isaias ganaba fuerza la mañana de este jueves, pese a la persistencia de fuertes vientos cruzados, elevando la amenaza de ráfagas destructivas e inundaciones en una extensa zona de la costa estadounidense del Golfo de México. La tormenta también está afectando la producción de petróleo en la región, en momentos en que los mercados energéticos enfrentan una creciente presión por la guerra en Medio Oriente.

Se prevé que Isaias se acerque a la categoría de huracán mayor durante las próximas 24 horas, antes de debilitarse parcialmente en su aproximación final a tierra. A las 5:00 horas de Nueva York, sus vientos alcanzaban los 129 kilómetros por hora, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

La tormenta tocaría tierra en la costa norte del Golfo de México entre la noche del viernes y la madrugada del sábado, poniendo en riesgo a Alabama, Mississippi y el noroeste de Florida.

El huracán ya está provocando interrupciones en la producción energética del Golfo. Hasta el miércoles, las compañías habían suspendido aproximadamente el 25% de la extracción de crudo y el 16% de la producción de gas natural de la región, de acuerdo con la Administración Federal de Minerales Marinos. Según cifras recogidas por CNBC, el cierre preventivo de operaciones equivale a unos 500 mil barriles diarios de petróleo.

El impacto se produce en un mercado petrolero que también enfrenta una escalada de las tensiones en Medio Oriente. Los futuros del Brent avanzan 5,3% hasta los US$ 105,53 por barril este jueves, mientras que el WTI sube 5,4% hasta los US$ 93,04.

La combinación de riesgos geopolíticos e interrupciones productivas está reforzando las presiones alcistas sobre el petróleo. Ryan McKay, director de estrategia de materias primas de TD Securities, advirtió que, aunque los flujos regionales se han normalizado en gran medida, la necesidad de escoltas de la Armada estadounidense, los mayores costos, las dificultades logísticas y el riesgo permanente de ataques ponen en duda la viabilidad de mantener esos volúmenes a largo plazo.

En ese contexto, el especialista sostuvo que estos factores justifican la permanencia de una prima de riesgo persistente en los precios del crudo.

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Preparativos ante la llegada del huracán

En el Golfo de México, los trabajadores de ocho plataformas petroleras fueron evacuados y una plataforma de perforación de posicionamiento dinámico fue trasladada fuera de la trayectoria de la tormenta como medida de precaución.

Las interrupciones de producción probablemente serán de corta duración, siempre que no se produzcan fallas importantes en los equipos, señaló Chuck Watson, especialista en modelación de riesgos de Enki Research.

Mientras Isaias continuaba fortaleciéndose durante la mañana del jueves, aviones cazahuracanes federales recopilaban información de la tormenta para mejorar las próximas previsiones. Los modelos de inteligencia artificial y las herramientas tradicionales de pronóstico basadas en principios físicos todavía discrepan sobre el lugar exacto donde tocará tierra.

Predecir su intensidad final también se ha vuelto “algo complicado”, escribió el meteorólogo Philippe Papin en una actualización.

Isaias ha seguido fortaleciéndose pese a una moderada cizalladura vertical del viento, fenómeno caracterizado por fuertes corrientes cruzadas que pueden alterar la circulación de un huracán.

Se espera que esos vientos aumenten durante la aproximación final de la tormenta a tierra el viernes. Esto provocaría un debilitamiento de Isaias, pero también extendería sus vientos destructivos sobre una superficie mucho mayor.

Por ello, “se espera que Isaias siga siendo un huracán peligroso hasta tocar tierra”, escribió Papin, quien advirtió que sus efectos podrían extenderse considerablemente hacia el interior del territorio.

Las comunidades de la costa del Golfo han intensificado los preparativos ante la posibilidad de fuertes vientos y marejadas ciclónicas de hasta 2,1 metros. Se han declarado estados de emergencia en más de 70 condados próximos a la trayectoria prevista de la tormenta, en Alabama, Florida y Mississippi.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, advirtió el miércoles en una publicación en X que el flanco oriental del huracán, considerado su “lado más peligroso”, impactaría el noroeste del estado.

Se espera que Isaias provoque intensas lluvias en el sureste de Estados Unidos durante el fin de semana. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar localmente los 127 milímetros incluso en zonas tan al norte como el valle de Tennessee y las Carolinas, aumentando el riesgo de inundaciones repentinas, urbanas y de algunos ríos.