El Presidente ruso arremetió contra las potencias occidentales en una inusual intervención ante altos ejecutivos de empresas globales en China.

El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo a líderes empresariales de todo el mundo reunidos en China que las sanciones y los esfuerzos por contener a su país solo perjudicarían a las potencias occidentales, mientras defendía una “asociación euroasiática más amplia”.

Putin afirmó que las “potencias anteriormente dominantes” estaban intentando “frenar el desarrollo de quienes muestran éxito y progreso”, según una traducción al inglés proporcionada por sus anfitriones chinos en el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrado este miércoles en Shenzhen.

El mandatario sostuvo que las sanciones “sin precedentes” impuestas contra su país tras la invasión a gran escala de Ucrania en 2022 solo habían fortalecido la economía de Moscú a expensas de otras, particularmente la de la Unión Europea (UE).

Los líderes se están reuniendo en Shenzhen, el polo tecnológico del sur de China, para lo que se espera sea una semana de diplomacia de alto riesgo en Asia, que culminará este jueves con una reunión trilateral entre Putin, el líder chino Xi Jinping y el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La intervención de Putin ante los directores ejecutivos en un foro celebrado en paralelo a la reunión de líderes de APEC ofreció una inusual oportunidad para que el Presidente ruso se dirigiera directamente a figuras del mundo empresarial global, en un momento en que Moscú ha quedado marginado y las empresas del país han enfrentado sanciones por su guerra en Ucrania.

En su propio discurso principal ante los ejecutivos, pronunciado más temprano este miércoles, Xi advirtió contra el proteccionismo “desenfrenado”, en declaraciones interpretadas como una crítica implícita a Estados Unidos antes de una reunión bilateral por separado prevista con Trump.

Las tensiones entre ambos países han aumentado esta semana debido a los nuevos controles a las exportaciones de chips y a la frustración de Estados Unidos por las restricciones de Beijing a las tierras raras.

“Hoy nos encontramos en un mundo cambiante y turbulento (...) El crecimiento mundial carece de impulso, y el unilateralismo y el proteccionismo están desenfrenados”, afirmó Xi.

“Aun así, el comercio mundial sigue creciendo pese a los vientos en contra”, añadió, al señalar que China reduciría los aranceles y daría la bienvenida a la inversión extranjera.

El recinto parecía visiblemente más vacío durante la intervención de Putin que durante el discurso de Xi. Varios asistentes confirmaron que muchos se habían retirado después de la presentación de Xi.

El Presidente ruso arremetió contra las potencias europeas, que, según afirmó, “han decidido detener el suministro de recursos energéticos rusos que han sustentado la (prosperidad) de la Unión Europea durante décadas”.

Añadió que la UE estaba sufriendo déficit presupuestarios, un aumento de la deuda, inflación y una base industrial en declive. Destacó los acuerdos económicos en Medio Oriente, África y Asia, incluidos los alcanzados con China e Indonesia, que describió como un “proyecto ruso para establecer una asociación euroasiática más amplia”.

El discurso de Putin se produjo después de que el Ministerio de Defensa de Japón señalara que dos aviones presuntamente rusos habían violado su espacio aéreo cerca de las islas meridionales de Okinawa durante las primeras horas del martes.

El Ministerio de Defensa de Taiwán indicó que había rastreado dos “aviones militares rusos” en su Zona de Identificación de Defensa Aérea, frente a su costa oriental, aproximadamente a la misma hora. Corea del Sur también informó que varias aeronaves habían ingresado a su zona de identificación, según medios locales.

La cumbre de líderes de Apec reúne a funcionarios y ejecutivos de 21 economías miembros que representan alrededor del 60% de la producción económica mundial.

El foro de CEO contaría con unos 2 mil ejecutivos, según señalaron los organizadores, incluidos representantes de 115 empresas de la lista Fortune 500.

Entre los líderes empresariales estadounidenses presentes figuraban Michael Miebach, de Mastercard; Ryan McInerney, de Visa; y Carol B. Tomé, de UPS, junto con ejecutivos chinos como Wang Chuanfu, de BYD; Lei Jun, de Xiaomi; Wang Xingxing, del fabricante de robots Unitree; el fundador de CATL, Robin Zeng; la presidenta de ZTE, Fang Rong; y Robin Li, director ejecutivo de Baidu. También participó el presidente global de Boeing.

Beijing busca aprovechar este foro internacional de alto perfil para exhibir sus avances en industrias de tecnología avanzada y presentarse como un pilar del orden multilateral mundial.

“Beijing quiere que estos participantes se marchen convencidos de que mantener vínculos con China sigue siendo esencial para su prosperidad”, afirmó Han Shen Lin, director general para China de The Asia Group.

“Pero la prueba de credibilidad es si ese mensaje se traduce en un acceso al mercado, una regulación y unas operaciones comerciales transfronterizas más predecibles”.