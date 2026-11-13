Guerras, desnuclearización y comercio: los temas sobre la mesa para la histórica cumbre de Trump, Xi y Putin
La reunión del jueves, que ha sido comparada con la Conferencia de Yalta de 1945, congregará en las paralelas de la APEC a los tres líderes.
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Qué está en juego
Tras la aplastante derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio término, para Trump “la necesidad en política interna de una victoria en política externa es real”, planteó el profesor de política internacional de la Universidad de Londres, Inderjeet Parmar. Con una reunión tripartita podría presentarse como un “negociador indispensable”, agregó a Al Jazeera.
El primer tema sobre la mesa, al menos según la comunicación de Washington, es precisamente la desnuclearización. De hecho, al confirmar el encuentro la vocera de la Casa Blanca, Olivia Wales, señaló que “el Presidente ha dejado claro que, entre otros temas, discutirá la reducción de las armas nucleares en el mundo. El Presidente Trump considera que su proliferación es muy peligrosa”.
La investigadora senior del Center for Strategic and International Studies (CSIS), Heather Williams, afirmó que la reducción y desmantelamiento de un programa de armas nucleares es un "nivel de ambición inconcebible”, marco en el que anticipa “más una declaración política que un acuerdo de control de armas verificable y restrictivo”.
Las guerras serán otro punto en tabla. “Estamos intentando poner fin a la guerra en Irán”, afirmó Trump el domingo 8 de noviembre cuando se refirió a la cumbre tripartita.
La ausencia de la República Islámica no parece ser impedimento para abordar el asunto, así como no lo será la ausencia de Ucrania para abordar la guerra en el este europeo. En este último caso, es Rusia la interesada en abordar el conflicto. De hecho, mientras se afinaba la cumbre, la semana pasada Putin recibió en Moscú a los negociadores estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, para abordar el futuro de esta guerra.
La cuestión comercial también se colaría en la agenda. Un análisis de la firma de asesoría en riesgo estratégico, CES Intelligence, estima que la urgencia de esta reunión tiene una “trastienda transaccional” relacionada con la cuenta regresiva del “reloj comercial” entre EEUU y China, considerando la extensión de la tregua arancelaria hasta el 10 de enero de 2027.
A través de un comunicado, la Oficina del Representante Comercial de EEUU (USTR) informó que Jamieson Greer enfatizó ante el viceprimer ministro chino, He Lifeng, la necesidad de que China tome “medidas concretas” para cumplir compromisos como las compras de US$ 17 mil millones anuales en productos agrícolas.
En ese contexto, China anunció la semana pasada que suspenderá por dos meses un arancel adicional de 24% sobre productos de EEUU, dejando una tasa general del 10%. Asimismo, el Ministerio de Comercio levantó restricciones comerciales y a la exportación impuestas a 27 empresas de EEUU, junto con la suspensión del cobro de tasas especiales a los buques de ese país que atraquen en sus puertos hasta principios del próximo año.
Con todo, según CES Intelligence, la agenda declarada –hasta ahora– corresponde a una “lista de deseos reunida para las cámaras, no hay ningún programa negociado detrás de ella”, agregando que es “improbable” que de este encuentro “surja un texto vinculante”.
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