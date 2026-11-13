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Guerras, desnuclearización y comercio: los temas sobre la mesa para la histórica cumbre de Trump, Xi y Putin

La reunión del jueves, que ha sido comparada con la Conferencia de Yalta de 1945, congregará en las paralelas de la APEC a los tres líderes.

Por: Fernanda Arancibia

Publicado: Domingo 15 de noviembre de 2026 a las 10:14 hrs.

APEC Trump Xi Jinping Putin Estados Unidos China rusia Fernanda Arancibia
“Shenzhen, 26”, la nueva obra de arte pop del artista ruso Alexey Sergienko, presentada el jueves. Foto: Bloomberg

“Shenzhen, 26”, la nueva obra de arte pop del artista ruso Alexey Sergienko, presentada el jueves. Foto: Bloomberg

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