Flávio Bolsonaro afirma que liderará a la oposición brasileña desde EEUU tras huir de su país en medio de investigaciones sobre presunto lavado de dinero

Bolsonaro, que perdió las elecciones presidenciales del domingo y se fugó de Brasil para trasladarse a Miami, agradeció a los Presidentes Donald Trump y Javier Milei, para ayudarlo en su travesía.

Flávio Bolsonaro moderó este miércoles el tono de su primera declaración pública tras abandonar Brasil y llegar a Estados Unidos, mientras el Presidente Donald Trump aseguró que no se "involucrará" en el caso. Minutos después de publicar una carta en sus redes sociales, el excandidato presidencial eliminó el texto original, en el que se proclamaba el "verdadero presidente electo de Brasil", declaración que fue calificada de golpista por medios brasileños, y difundió una nueva versión en la que pasó a presentarse como el "líder de Brasil".

Pese al cambio, el senador del Partido Liberal mantuvo sus acusaciones de fraude electoral - sin ofrecer pruebas - y su desconocimiento del triunfo de Luiz Inácio Lula da Silva en los comicios del domingo, en los que fue derrotado por 4,43 millones de votos. Cabe señalar que observadores internacionales catalogaron de justos los comicios.

Desde Miami, Bolsonaro anunció que encabezará la oposición brasileña desde Estados Unidos y que presentará una estrategia para movilizar a sus seguidores. "Lideraré la oposición desde aquí. Diré lo que ustedes, allá, no pueden decir, y asumiré los riesgos que ustedes no pueden correr", afirmó, dirigiéndose a los parlamentarios y gobernadores que lo respaldan.

En esa línea, aseguró que en los próximos días se dirigirá regularmente a los brasileños y que presentará "una estrategia para movilizar a la oposición y el inmenso apoyo popular que tenemos, por todos los medios pacíficos y legítimos", con el propósito de impedir que Lula consolide lo que calificó como un régimen dictatorial.

Bolsonaro también rechazó que su salida del país constituyera una fuga, pese a que la Justicia brasileña había solicitado la entrega de sus pasaportes ante el riesgo de huida, en medio de investigaciones por presuntos delitos de corrupción y lavado de dinero.

"Quiero dejar claro: no huí de Brasil, salí por Brasil", sostuvo, argumentando que decidió trasladarse a Estados Unidos para evitar una supuesta persecución judicial. "Salí de un régimen de excepción para poder ser el líder que mi pueblo merece", agregó, al tiempo que agradeció a Donald Trump y Javier Milei por la ayuda recibida.

La travesía y la ayuda de Milei

El avión en el que viajaban el excandidato, junto a su esposa y sus dos hijas, aterrizó en Miami a las 10:24 de la mañana.

El gobierno de Javier Milei -quien no ha felicitado a Lula, a diferencia de sus pares de la región- colaboró con la operación. Según reveló el diario argentino Clarín tres organismos públicos participaron en el traslado del excandidato presidencial hacia Estados Unidos: el Ministerio de Seguridad, la Cancillería y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), mientras que el Departamento de EEUU monitoreó los movimientos.

El primer registro de la travesía que concluyó con la fuga del senador brasileño, se encuentra en paso fronterizo del Puente Internacional Tancredo Neves, en la provincia de Misiones. Por allí, según informó en X la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, pasaron el martes a las 22:50 hrs. Flávio Bolsonaro, con pasaporte italiano, junto a su esposa y sus dos hijas, con documentación brasileña.

Aunque la Justicia de Brasil había ordenado la entrega de sus pasaportes al otrora candidato presidencial, no existía una alerta internacional para detenerlo.

Desde el paso fronterizo, Bolsonaro y su familia fueron trasladados hasta el aeropuerto de Puerto Iguazú en una camioneta Toyota blanca con patente diplomática, facilitada por la Cancillería argentina, encabezada por Pablo Quirno, según informó Clarín. El vehículo contó con escolta de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, dependiente del Ministerio de Seguridad, dirigido por Alejandra Monteoliva, de acuerdo con La Nación.

Por su parte, la SIDE, bajo la dirección de Christian Auguadra y la supervisión de Santiago Caputo, también participó en la operación, según Clarín.

Precisamente, Caputo, uno de los asesores más influyentes de Milei, se encontraba en Puerto Iguazú durante el operativo, según confirmaron fuentes del oficialismo a La Nación. Clarín también consignó la presencia en Misiones del legislador bonaerense cercano al Ejecutivo Agustín Romo.

Cabe señalar, que la participación del Ejecutivo argentino también fue reconocida públicamente por Juan Carreira, director de Comunicación Digital del Gobierno, quien celebró en X que Bolsonaro estuviera a salvo y pudiera continuar su actividad política desde Estados Unidos.

Una vez en el aeropuerto, el grupo familiar abordó un avión privado Gulfstream G400, operado por Baires Fly S.A., que despegó a las 23:30 horas del martes rumbo a Guayaquil, Ecuador.

Tras despegar de Argentina, la aeronave evitó sobrevolar territorio brasileño y realizó una escala técnica en Guayaquil, Ecuador, antes de continuar hacia Estados Unidos, donde la administración de Donald Trump ya había anticipado que concedería visas a Bolsonaro y su familia.

“El Departamento de Estado expedirá visas a Flávio Bolsonaro y su familia y les permitirá la entrada a Estados Unidos”, declaró el martes un alto funcionario de esa cartera a AP, bajo condición de anonimato debido a las leyes de privacidad de visas.

La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira Bolsonaro y Luiza Figueira Bolsonaro, quienes lo hicieron con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes. Por su parte, a las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo. — Migraciones (@Migraciones_AR) October 28, 2026

El mandatario Donald Trump afirmó en las primeras horas del miércoles que aprobaba la llegada al país del senador brasileño, pero no indicó a los periodistas si ya estaba en territorio estadounidense. "Bueno, lo aprobaría", dijo Trump a los periodistas en la pista de la Base Conjunta Andrews a su regreso de un viaje de campaña a Texas, y añadió que había oído que Bolsonaro estaba en Argentina.

"Las elecciones fueron muy extrañas y me parecieron terribles. Han recibido malas críticas. Miren lo que pasó con su mercado (...) Creo que es terrible verlo. No tomé partido, saben. Los conozco a los dos. Conozco a Lula. Conozco un poco a Flávio. Conozco muy bien al padre", sostuvo Trump sobre el expresidente Jair Bolsonaro, de quien ha afirmado anteriormente que fue víctima de persecución judicial en Brasil.

"Al padre lo trataron realmente mal, a mi parecer, pero yo no intervine", añadió Trump, citado por Reuters. "Eso es Brasil. Es otro país".

El cuestionamiento de Lula

Consultado sobre la situación de su rival político, el Presidente Lula da Silva criticó su salida de Brasil y cuestionó las circunstancias en que se habría producido.

Lula también comparó la situación con su propia experiencia judicial durante el caso Lava Jato.

“Cuando me acusaron, recibí muchas invitaciones para abandonar Brasil e ir a la embajada. Decidí quedarme en Brasil y me entregué a la Policía Federal porque quería desenmascarar a mis acusadores y demostrar mi inocencia. Y aquí estoy para mi cuarto mandato. Quien no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer”, indicó.

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Se suma una tercera investigación

El lunes, la Policía Federal le había solicitado los pasaportes a Flávio Bolsonaro, orden judicial que hasta el martes no había cumplido.

La medida estaría relacionada con una investigación por un presunto esquema de lavado de dinero a través de plataformas de apuestas.

Además, Bolsonaro enfrenta otra investigación vinculada al escándalo financiero de Banco Master, por sospechas de corrupción y lavado de dinero relacionadas con el financiamiento de Dark Horse, una película biográfica sobre su padre.

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Este martes, se sumó una tercera investigación. El Tribunal Supremo de Brasil ordenó indagar un posible financiaciamiento extranjero ilegal de su campaña presidencial, incluidos recursos que podrían proceder de una organización vinculada al vicepresidente de EEUU, JD Vance.

El magistrado Flávio Dino solicitó este martes a la Policía Federal determinar si la candidatura recibió dinero, servicios u otros beneficios económicos del extranjero, directamente o mediante intermediarios. La investigación apunta especialmente a Rockbridge Network, una organización estadounidense cofundada por Vance, y sus contactos con dos empresarios brasileños.

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La indagatoria responde a denuncias del excandidato presidencial Renan Santos, quien acusó al grupo de participar en negociaciones para conseguir apoyo financiero para Bolsonaro. Dino aclaró que la orden judicial no acredita la existencia de financiación ilegal, pero consideró que las acusaciones justifican investigarlas.

La legislación brasileña prohíbe las contribuciones económicas extranjeras a partidos y candidatos.

Las pesquisas también abarcarán la publicidad electoral vinculada a Polymarket, plataforma estadounidense de predicciones cuyos servicios están prohibidos en Brasil, y a Meta. La Policía deberá identificar quién financió publicaciones sobre las elecciones en cuentas extranjeras de redes sociales y determinar si las plataformas incurrieron en una “manipulación algorítmica” deliberada para favorecer o perjudicar a los candidatos.

Antes del balotaje, la campaña de Lula había acusado a Meta de limitar la difusión de sus contenidos, algo que la compañía negó.

La investigación también buscará establecer si existió alguna relación entre el eventual financiamiento político extranjero y los intereses económicos internacionales en las tierras raras y otros minerales críticos de Brasil.