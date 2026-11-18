El futuro del metal cotizado en Londres se desplomaba 4,6% hasta los US$ 5,72 por libra, su menor precio desde abril. Por su parte, el dollar index escalaba 0,3% a nuevos máximos de 20 meses, aun cuando los rendimientos del Tesoro caían ligeramente.

Con el auge del dólar global, los precios del cobre en franco declive y la contracción de la actividad local, el tipo de cambio chileno encontró impulso este miércoles para afirmarse en los cuatro dígitos y alcanzar un nuevo máximo.

El dólar-peso se disparó $ 14,4 hasta los $ 1.007,7 en las pantallas de Bloomberg, quedándose en sus mayores niveles de la jornada. Con ello, la paridad revirtió su caída de la víspera y cerró en su nivel más alto desde el 16 de enero de 2025.

Según el ranking de divisas emergentes, el peso chileno fue la quinta más debilitada, detrás de tres pares regionales y el rand sudafricano. Temas domésticos no ayudaron a la divisa: el PIB nacional cayó 1,1% interanual en el tercer trimestre, tres décimas más de lo que se esperaba.

El cobre pierde brillo

Todas las miradas se centraron en el cobre, ya que el futuro cotizado en la Bolsa de Metales de Londres se desplomaba 4,6% hasta los US$ 5,72 por libra, su menor precio desde abril. Por su parte, el dollar index escalaba 0,3% a nuevos máximos de 20 meses, aun cuando los rendimientos del Tesoro caían ligeramente.

"Esta reducción del precio del cobre en noviembre ha sido muy significativa y, en general, vemos que responde básicamente a una menor demanda. Pese a las interrupciones en la oferta minera, tanto en Chile como en otros países, la demanda se ha ido estancando un poco respecto de lo que se había pensado que iba a crecer", dijo a DF el CEO de GEM Mining Consulting, Juan Ignacio Guzmán.

También hizo hincapié en que la valorización del dólar a nivel internacional ha presionado hacia abajo a los precios de varios commodities, por lo que no se trata de un fenómeno que impacte solamente al metal rojo.

Ole Hansen, head de Estrategia de Materias Primas en Saxo Bank, subrayó el factor inteligencia artificial (IA). "La victoria arrolladora de los demócratas en las midterms ha generado inquietudes sobre el ritmo de las futuras inversiones en IA. La creciente resistencia pública ante los requisitos de consumo eléctrico, el impacto ambiental y los costos asociados con la expansión a gran escala de los data centers ha aumentado la incertidumbre en torno a un sector que se ha convertido en un pilar importante de las perspectivas de demanda de cobre", dijo a través de un informe.

A esto agregó la debilidad de las perspectivas económicas de China, sobre todo en los sectores constructor-inmobiliario. Sin embargo, advirtió que la caída de los futuros de cobre contrasta marcadamente con la evolución del mercado físico en el gigante asiático, donde los "niveles excepcionalmente bajos de inventarios han provocado una de las crisis de suministro más graves en más de dos décadas".

Eventos en la mira

Si bien los resultados de Nvidia superaron las expectativas, la acción siguió profundizando su larga racha de caídas, en medio de su crisis de liderazgo. Ahora, las miradas se están concentrando en la esperada oferta pública inicial de Anthropic, el desarrollador de Claude, agendada para este jueves.

En temas de política monetaria estadounidense, las minutas de la Reserva Federal confirmaron lo manifestado públicamente en días recientes por los funcionarios del banco central, quienes contemplan varias alzas de tasas de interés hacia adelante.

La alta política también ha mantenido atentos a los inversionistas, mientras se celebra la cumbre APEC en Shenzhen. Se espera que el Presidente chino, Xi Jinping, tenga una ronda de conversaciones directas con Donald Trump, y que este jueves ambos lleven a cabo una histórica reunión trilateral con Vladimir Putin.

El petróleo Brent caía 1,9% a US$ 91,4 por barril, pues la recuperación de los flujos desde Medio Oriente, junto con la venta generalizada materias primas, relegaban a un segundo plano los titulares de nuevas hostilidades en el golfo Pérsico. Se espera que el conflicto entre Estados Unidos e Irán sea un objeto de discusión entre las potencias que acudieron a la APEC.

Desde GEM, Guzmán considera que un nuevo entendimiento geopolítico "eventualmente podría gatillar una posición un poco menos conflictiva en términos comerciales y abrir algunas de las fronteras que ahora están cerradas". Según el economista, "esto podría eventualmente reducir la presión geopolítica que ha llevado a una mayor inflación, y el mercado podría asociarlo a una reducción en los precios de los commodities".