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Francisco Ibáñez, de Bloomberg Indices, y el régimen de las AFP: “Esperaría que se mantengan cerca de su benchmark”

Respecto a la polémica por la caída del fondo E , afirmó que un índice “no evita una pérdida, pero ayuda a explicarla, porque básicamente muestra cuánto vino del mercado y cuánto de las decisiones del gestor”.

Por: Cristóbal Muñoz

Publicado: Miércoles 4 de noviembre de 2026 a las 18:40 hrs.

Cristóbal Muñoz empresas AFP Fondos de inversión Finanzas personales Pensiones
El investigador cuantitativo chileno de Bloomberg Índices, Francisco Ibáñez.

El investigador cuantitativo chileno de Bloomberg Índices, Francisco Ibáñez.

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