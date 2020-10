Medios norteamericanos se pronuncian previo a elecciones presidenciales

Coffee break

Los diarios y revistas más importantes del mundo ya se pronunciaron respecto a su candidato para el 3 de noviembre.

A menos de un mes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, los medios de comunicación norteamericanos ya están calentando máquinas para la jornada electoral. Cada cuatro años, gran parte de las revistas, diarios y canales de televisión transparentan su apoyo a los candidatos que buscan llegar a la Casa Blanca.

Ese fue el caso de la revista científica Nature, que esta semana explicitó su respaldo a la candidatura de Joe Biden, diciendo que Donald Trump fue un Mandatario que se preocupó de “abatir un sistema” destinado a proteger a las personas.

El 6 de octubre, el comité editorial del The New York Times bajo el título “Elect Joe Biden, America” (Estados Unidos, elijan a Joe Biden) aseguró que el candidato demócrata “no es perfecto y no sería un Presidente perfecto. Pero la política no se trata de perfección. Se trata del arte de lo posible y de alentar a Estados Unidos a abrazar a sus mejores ángeles”.

Una semana antes, el Washington Post —ligado a Jeff Bezos— también apoyó la candidatura del exvicepresidente. En un editorial publicado en su versión impresa, el diario capitalino expresó que Biden “restauraría la decencia, el honor y la competencia del gobierno de los Estados Unidos”.

Respecto a la candidatura de Donald Trump, ningún medio tradicional ha explicitado su apoyo. De hecho, Fox News, el conocido canal de televisión de corte conservador, tampoco se ha manifestado respecto a algún candidato.

Medios como The Economist, The New Yorker y The Boston Globe ya han explicitado su respaldo al demócrata Joe Biden.

Se espera que en las próximas semanas cadenas como CNN y MSNBC transparenten su opción para el martes 3 de noviembre.