Salesforce Ventures expande su fondo a US$ 1.000 millones para invertir en startups de IA generativa

A raíz del auge de las startups que desarrollan Inteligencia Artificial (IA) generativa, en marzo de 2023 Salesforce, a través de su brazo de venture capital Salesforce Ventures, anunció un fondo dedicado para estas compañías por US$ 250 millones.

Sin embargo, debido al boom de estos desarrollos, en junio de ese año lo expandieron a US$ 500 millones y este lunes, en el marco de su evento anual Dreamforce en San Francisco, Estados Unidos, anunciaron una nueva ampliación de US$ 500 para llegar a los US$ 1.000 millones.

La tesis de inversión de Salesforce Ventures apunta a compañías de alto crecimiento y fundadores visionarios que trazan el futuro de la IA, impulsan la innovación y que ofrecen rendimiento a la par de confianza y responsabilidad al desarrollar estos sistemas

A la fecha, Salesforce Ventures ha invertido en más de dos docenas de startups de IA, como la cofundada por los chilenos Cristóbal Valenzuela y Alejandro Matamala, Runway, así como otras en la frontera del desarrollo como Anthropic, Cohere, MistralAI y Hugging Face.

“Los primeros US$ 500 millones que invertimos en esta tecnología han impulsado el crecimiento en todo nuestro ecosistema de IA, y seguiremos incorporando aprendizajes de todo nuestro negocio, socios y clientes para ayudar a construir los líderes de IA del mañana”, dijo en conferencia de prensa el presidente de Salesforce Ventures, John Somorjai.

En tanto, el managing partner de Salesforce Ventures, Paul Drews, agregó que si bien el panorama de la IA ha evolucionado enormemente en el último año, desde los grandes modelos de lenguaje (LLM, en inglés) hasta aplicaciones para negocio, "ninguna empresa adoptará la IA a gran escala a menos que confíe en que le proporcionará fuertes retornos y evite poner en riesgo su reputación".