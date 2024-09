Fed inaugura el ciclo de baja de tasas con un recorte de 50 puntos que se ajusta a los pronósticos más agresivos

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Este miércoles la Reserva Federal de Estados Unidos marcó un esperado punto de inflexión en su política monetaria, al anunciar un recorte que coincidió con los pronósticos más agresivos del mercado.

La tasa de fondos federales se bajó al rango de 4,75%-5%, informó el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, sigla en inglés), lo que significa una reducción de 50 puntos base (pb) desde los máximos de 23 años en los que el banco central la mantuvo por ocho reuniones consecutivas.

El mercado se encontraba dividido entre las alternativas de 25 y 50 pb, luego de que esta última escalara rápidamente en los últimos días para posicionarse como la apuesta mayoritaria en los derivados de renta fija.

La mediana de la encuesta de Bloomberg apuntó a 25 pb. De los 12 miembros del FOMC, sólo una alta funcionaria votó por esta opción más moderada.

Cauto optimismo

“Esta decisión refleja nuestra creciente confianza en que, con una adecuada recalibración de nuestra política monetaria, la fortaleza del mercado laboral puede mantenerse en un contexto de crecimiento moderado y una inflación que se mueve de manera sostenible hacia el 2%”, dijo el presidente de la Fed, Jerome Powell, en la conferencia de prensa posterior al anuncio.

Las palabras del banquero central hicieron eco del comunicado de política, donde se estrenó la postura de que el FOMC "ha adquirido mayor confianza" en que la inflación converge hacia la meta, y de que los riesgos para lograr los objetivos de empleo e inflación ya están "más o menos equilibrados".

En medio de la rueda de prensa, los mercados oscilaron y las tasas de los bonos tendieron al alza a pesar del enérgico recorte.

"No creo que se deba mirar esto y decir: 'oh, este será el nuevo ritmo'", advirtió Powell a los periodistas, e insistió en que todavía no es posible declarar una "misión cumplida" en el control inflacionario.

También la Fed publicó el trimestral Resumen de Proyecciones Económicas (SEP, por su sigla en inglés), donde la ruta de tasas estimada por sus miembros se revisó a la baja, si se compara con el informe previo: el rango superior terminaría el año en 4,375%, según las estimaciones medianas, mientras que 2025 cerraría en 3,375%.

Esto vino en línea con la revisión a la baja en la inflación esperada, medida en los índices de consumo y gasto personal. El indicador subyacente, que la Fed mira de cerca, se cifró en 2,6% anual para este año, 2,2% para 2025 y 2% a partir de 2026.

En tanto, la estimación de tasa de desempleo para los próximos períodos se movió hacia arriba, quedando en 4,4% tanto para el cierre de este año como para 2025, antes de empezar a ajustarse al 4,2% que se mantuvo como perspectiva a largo plazo.

La estimación del crecimiento del PIB, centrada en un estable 2%, apenas tuvo cambios. A su vez, la tasa de largo plazo se revisó al alza, pasando de 2,75% a 2,875%.