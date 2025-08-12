IPC de julio en EEUU sube 0,2%, en línea con lo anticipado por el mercado

Sin embargo, el IPC fue de 2,7% en 12 meses, ligeramente menor a lo que estimaban los analistas.

El IPC cumplió con los pronósticos mensuales en julio en Estados Unidos. De acuerdo a las cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo, el Índice de Precios al Consumidor en el séptimo mes del año aumentó 0,2% y alcanzó 2,7% en 12 meses.

En la encuesta de Bloomberg los economistas preveían que el indicador general sería de 0,2% mensual y 2,8% anual.

“El índice de vivienda subió un 0,2% en julio y fue el factor principal en el aumento mensual de todos los artículos”, se informó.

El IPC subyacente -es decir, sin volátiles como alimentos ni energía- se incrementó 0,3% en julio, por sobre el 0,2% del mes pasado y alcanzó 3,1% en 12 meses. Destacaron alzas en atención médica, tarifas aéreas, recreación, muebles para el hogar y operaciones, y autos y camionetas usados. En tanto, bajaron el alojamiento fuera del hogar y comunicación.

Por su parte, el índice de alimentos se mantuvieron sin cambios en el mes y alcanzó 2,9% en un año. Esto debido a que el indicador de alimentos fuera del hogar subió 0,3% y dos de los seis principales índices de grupos de alimentos de supermercados aumentaron.

La energía bajó 1,1% en julio y disminuyó 1,6% en 12 meses, incidido por descensos mensuales en la gasolina (2,2%), electricidad (0,1%) y del gas natural (0,9%).