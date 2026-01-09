La inflación en China cae a un mínimo de 16 años en 2025 pese al repunte en diciembre
Durante el conjunto de 2025, el crecimiento de los precios al consumidor no mostró variación respecto al ejercicio anterior (0,0%), muy por debajo del objetivo del nivel en torno al 2% que se habían fijado los responsables económicos.
La inflación interanual de los precios al consumidor en China se aceleró en diciembre hasta su nivel más alto en 34 meses, pero la tasa del conjunto de 2025 se desplomó hasta su nivel más bajo en 16 años, mientras persistía la deflación de los productores, lo que refuerza las expectativas del mercado de que se introduzcan más estímulos para apuntalar la débil demanda.
Los desequilibrios de esta economía de US$ 19 billones han empeorado en el último año, a pesar de que el crecimiento va camino de alcanzar el objetivo de Beijing de "alrededor del 5%" para 2025, impulsado por el apoyo de las políticas y la resistencia de las exportaciones de bienes.
La guerra comercial global del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha sumado a la persistente debilidad de la demanda de los consumidores, que ha seguido siendo un lastre para la confianza y el crecimiento durante años en medio de una prolongada crisis inmobiliaria.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre subió un 0,8% respecto al mismo mes de 2024, según mostraron el viernes los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), igualando las expectativas de un sondeo de Reuters y superando el incremento del 0,7% de noviembre.
La subida se vio impulsada principalmente por los precios de los alimentos, especialmente los de las verduras frescas y la carne de vacuno, que aumentaron un 18,2% y un 6,9% respectivamente, dijo Dong Lijuan, estadística de la ONE, en un comunicado. Las compras navideñas previas al Año Nuevo y las ayudas públicas también contribuyeron a impulsar los precios al consumo, añadió Dong.
Los dirigentes chinos han prometido en repetidas ocasiones apoyar el repunte de los precios con la política monetaria y han tomado medidas enérgicas contra la competencia excesiva. También han prometido aumentar los ingresos de la población para liberar el potencial de consumo y alinear mejor la oferta y la demanda del país.
Sin embargo, el impulso subyacente de la demanda en la economía sigue siendo débil.
"A pesar de las expectativas de recuperación, la inflación sigue siendo relativamente baja y no debería impedir una mayor relajación monetaria este año", dijo Lynn Song, economista jefe de ING para la región de Gran China.
Zichun Huang, economista para China de Capital Economics, dijo que el elevado IPC general no se debía a la campaña gubernamental para frenar la llamada "involución", y añadió que el exceso de capacidad y las presiones deflacionistas persistirán en los próximos años en ausencia de medidas más contundentes por el lado de la demanda.
¿Dónde quedó la inflación?
De hecho, durante el conjunto de 2025, el crecimiento de los precios al consumidor no mostró variación respecto al ejercicio anterior (0,0%), muy por debajo del objetivo del nivel en torno al 2% que se habían fijado los responsables económicos, lo que indica que las medidas de estímulo, como el programa de renovación de bienes de consumo, solo han tenido resultados modestos a la hora de mejorar la confianza y contener la presión deflacionista.
Los precios del porcino cayeron un 14,6% interanual en diciembre, mientras que los precios de las joyas de oro se dispararon un 68,5%, según los datos oficiales.
