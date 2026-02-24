El gobierno de Trump evalúa exigir a los bancos en EEUU datos de ciudadanía de sus clientes
Medios en EEUU reportan que la Casa Blanca analiza exigir a las entidades financieras recopilar datos de ciudadanía junto con la identificación, una medida que podría afectar tanto a nuevos clientes como a titulares de cuentas vigentes.
La administración Trump está discutiendo una orden ejecutiva diseñada para obligar a los bancos a recopilar datos de ciudadanía, junto con otra información de identificación, de sus clientes, según múltiples reportes de prensa.
El posible movimiento representaría un nuevo y significativo avance en el esfuerzo del Presidente Donald Trump por desincentivar la migración irregular hacia Estados Unidos, y podría imponer mandatos sustantivos y sin precedentes a las instituciones financieras.
La orden -según reportaron The Wall Street Journal y Semafor- podría aplicarse no solo a nuevos clientes, sino también a titulares de cuentas ya existentes. Si bien actualmente no existen reglas que impidan a no ciudadanos abrir cuentas bancarias en Estados Unidos, un requisito de presentar pasaporte u otra documentación similar podría convertirse en una nueva barrera para quienes se encuentren en el país de manera irregular.
Aunque hoy no se exigen documentos de ciudadanía para abrir una cuenta bancaria en EEUU, y en la Unión Europea suele aceptarse una cédula o documento nacional de identidad en lugar de pasaporte, este tipo de exigencia es más común en otros países.
“Cualquier reporte sobre una eventual formulación de políticas que no haya sido anunciada oficialmente por la Casa Blanca es especulación infundada”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai.
La American Bankers Association y el Bank Policy Institute no respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios. El Departamento del Tesoro tampoco respondió a una solicitud de comentarios.
Trump ya ha emitido órdenes ejecutivas para endurecer el acceso a sistemas estatales y federales, incluyendo una que exige verificación de ciudadanía en formularios nacionales de registro de votantes por correo, y regulaciones que prohíben a ciertos inmigrantes obtener o renovar licencias de conducir comerciales.
