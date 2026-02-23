En la Fed dicen que la decisión de tasas en marzo depende del mercado laboral
Christopher Waller disintió de la mantención de enero, afirmando que prefería una reducción de un cuarto de punto debido a los signos de continua debilidad del mercado laboral.
El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, dijo que su decisión sobre si apoyar o no un recorte de la tasa de interés en la próxima reunión de política monetaria del banco central estadounidense dependerá de los próximos datos del mercado laboral.
Waller dijo que podría ser apropiado mantener las tasas estables cuando el Comité Federal de Mercado Abierto se reúna la próxima vez el 17 y 18 de marzo si los datos del mercado laboral para febrero indican, como en enero, que los riesgos a la baja para el mercado laboral han disminuido.
“Pero si las buenas noticias del mercado laboral de enero se revisan a la baja o se evaporan en febrero, esto apoyaría mi posición en la última reunión del FOMC, de que una reducción de 25 puntos básicos en el tipo de política era apropiada, y que tal recorte debería hacerse en la reunión de marzo”, dijo el lunes en un evento en Washington con la Asociación Nacional de Economía Empresarial.
“Tal y como están las cosas hoy, califico estos dos posibles resultados como cercanos a una moneda al aire”, dijo.
Waller disintió de la decisión de la Fed en enero de mantener sin cambios su tasa de interés de referencia, afirmando que prefería una reducción de un cuarto de punto debido a los signos de continua debilidad del mercado laboral. Posteriormente, el informe gubernamental sobre el empleo de enero fue mucho mejor de lo esperado, ya que la economía estadounidense añadió puestos de trabajo a un ritmo sólido y la tasa de desempleo descendió.
“Suponiendo que la inflación subyacente siga indicando que estamos cerca de nuestro objetivo del 2%, la clave para fijar una política adecuada será mi opinión sobre el mercado laboral”, dijo Waller.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
