Trump sube a sus redes sociales cifras de empleo de EEUU horas antes que se hicieran públicas
El mandatario difundió un gráfico con cifras del informe laboral antes de su publicación oficial, lo que generó cuestionamientos sobre el respeto a los protocolos y posibles señales al mercado.
Noticias destacadas
El presidente Donald Trump publicó el jueves por la noche en redes sociales un gráfico que incluía cifras del informe de empleo de diciembre, aún no divulgado oficialmente.
El gráfico, que mostraba que el sector privado agregó 654.000 empleos “desde enero”, coincidía con cifras que no se publicaron hasta las 8:30 a.m. en Washington del viernes. Fue difundido en Truth Social unas 12 horas antes de que los datos estuvieran programados para su publicación.
La Casa Blanca no ofreció comentarios de inmediato.
El presidente y su equipo económico suelen recibir información anticipada sobre el informe de empleo el día previo a la publicación de las cifras. Ningún integrante de la administración puede comentar los datos hasta que hayan transcurrido 30 minutos desde su divulgación, para dar tiempo al público de procesar las estadísticas neutrales en materia de política antes de que el poder ejecutivo intervenga con su interpretación.
Aunque la publicación no reveló la cifra específica de nóminas correspondiente a diciembre, pudo haber dado a los inversionistas una señal sobre la dirección del informe. Observadores del mercado circularon el mensaje del presidente en redes sociales tras la publicación de los datos, al señalar que parecía haber compartido información de manera anticipada.
No es la primera vez que Trump no se ciñe al protocolo. En su primer mandato, tuiteó que estaba “esperando con interés” el informe de empleo una hora antes de su publicación, lo que los operadores interpretaron como una señal de que las cifras serían positivas. Ese fue efectivamente el caso, ya que las nóminas de mayo de 2018 superaron las previsiones y la tasa de desempleo cayó.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Copec versus el Fisco: millonaria disputa tras expropiación en el barrio El Golf llega a su fin
La Corte Suprema zanjó la controversia entre el CDE, que buscaba que la indemnización por el terreno en Las Condes sea menor al estimado por peritos designados por el MOP, mientras la empresa pedía un monto muy superior.
Presidente de Fundación Chile anuncia dos nuevos proyectos para 2026 enfocados en minería sostenible, forestal y energía
Pablo Zamora comentó que ya comenzaron a trabajar en la Plataforma de Desarrollo y Transferencia Tecnológica Chile-Finlandia, y el Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes (NEMa).
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete