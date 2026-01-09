Trump sube a sus redes sociales cifras de empleo de EEUU horas antes que se hicieran públicas

El mandatario difundió un gráfico con cifras del informe laboral antes de su publicación oficial, lo que generó cuestionamientos sobre el respeto a los protocolos y posibles señales al mercado.

El presidente Donald Trump publicó el jueves por la noche en redes sociales un gráfico que incluía cifras del informe de empleo de diciembre, aún no divulgado oficialmente.

El gráfico, que mostraba que el sector privado agregó 654.000 empleos “desde enero”, coincidía con cifras que no se publicaron hasta las 8:30 a.m. en Washington del viernes. Fue difundido en Truth Social unas 12 horas antes de que los datos estuvieran programados para su publicación.

La Casa Blanca no ofreció comentarios de inmediato.

El presidente y su equipo económico suelen recibir información anticipada sobre el informe de empleo el día previo a la publicación de las cifras. Ningún integrante de la administración puede comentar los datos hasta que hayan transcurrido 30 minutos desde su divulgación, para dar tiempo al público de procesar las estadísticas neutrales en materia de política antes de que el poder ejecutivo intervenga con su interpretación.

Aunque la publicación no reveló la cifra específica de nóminas correspondiente a diciembre, pudo haber dado a los inversionistas una señal sobre la dirección del informe. Observadores del mercado circularon el mensaje del presidente en redes sociales tras la publicación de los datos, al señalar que parecía haber compartido información de manera anticipada.

No es la primera vez que Trump no se ciñe al protocolo. En su primer mandato, tuiteó que estaba “esperando con interés” el informe de empleo una hora antes de su publicación, lo que los operadores interpretaron como una señal de que las cifras serían positivas. Ese fue efectivamente el caso, ya que las nóminas de mayo de 2018 superaron las previsiones y la tasa de desempleo cayó.