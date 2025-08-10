Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Economía
Economía

China quiere que EEUU relaje controles a exportación de chips de IA para acuerdo comercial

Según el FT, China está preocupada porque los controles estadounidenses de HBM dificultan la capacidad de empresas chinas como Huawei para desarrollar sus propios chips de IA.

Por: Reuters

Publicado: Domingo 10 de agosto de 2025 a las 11:29 hrs.

<p>China quiere que EEUU relaje controles a exportación de chips de IA para acuerdo comercial</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Constructora Gardilcic: Una tragedia puertas adentro
2
DF MAS

El discreto imperio Larraín, accionistas de Concha y Toro
3
DF MAS

El robot chileno que entró a los túneles de Codelco y acaba de levantar US$ 1 millón
4
DF MAS

La comida de Kast con los empresarios y la intensa agenda de Quiroz
5
Señal DF

Proyectos estructurales de Codelco: ¿Se pone en riesgo el sueño de Pacheco de llegar a 1,7 millones de toneladas en 2030?
6
Economía y Política

Hacienda entrega nuevo balance del caso licencias: más de 10 mil funcionarios públicos sumariados y sobre $ 12 mil millones en sueldos pagados
7
Señal DF

Costa sale en defensa de la compra de dólares: “Esto no es una intervención cambiaria, y lo que busca es fortalecer la posición financiera”
8
DF MAS

¿Fueron al estadio y conciertos? El nuevo cruce de datos que prepara la Contraloría por mal uso de licencias médicas en el sector público
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Salud Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete