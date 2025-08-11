CATL cierra gigantesca mina de litio en China y los precios se disparan ante especulaciones de un ajuste mayor en la industria

El gigante de las baterías dijo estar tratando de renovar su permiso vencido, sin dar más detalles. La mina representa alrededor del 6% de la producción mundial, según Bank of America, mientras que otras minas de la región representan al menos otro 5%.

El gigante de las baterías Contemporary Amperex Technology (CATL) detuvo este lunes las operaciones en una importante mina en China, lo que provocó especulaciones sobre la posibilidad de que Beijing suspenda otros proyectos para hacer frente al exceso de capacidad en toda la economía, con lo que precios y acciones del litio se dispararon.

Tianqi Lithium subió hasta 19% en Hong Kong, mientras que Ganfeng Lithium se disparó 21% y las mineras australianas repuntaron, después de que CATL confirmó el cierre de la mina en la provincia de Jiangxi.

En Norteamérica, las acciones de los productores estadounidenses Albemarle y Piedmont Lithium treparon más de 10% en las operaciones previas a la apertura del mercado en Nueva York. Lithium Americas y el productor chileno SQM subieron alrededor de 9% en las primeras operaciones en Estados Unidos.

El destino de la mina de CATL, la mayor del centro de litio chino de Yichun, había sido objeto de un intenso escrutinio durante semanas, en medio de especulaciones de que las autoridades no prorrogarían su licencia. La mina representa alrededor del 6% de la producción mundial, según Bank of America, mientras que otras minas de la región representan al menos otro 5%.

"Creo que esto significará que el precio del litio tendrá un gran potencial alcista a corto plazo", dijo a Bloomberg TV el codirector de investigación de renta variable china de la entidad crediticia Matty Zhao.

El contrato de futuros de carbonato de litio más activo en la Bolsa de Futuros de Cantón superó el lunes el límite diario del 8%, según el sitio web de la bolsa. El contrato con vencimiento en noviembre se negoció a 81 mil yuanes la tonelada, frente a los 75 mil yuanes del viernes.

Contra la "involución"

Los productores de litio han tenido que hacer frente a un exceso de oferta mundial agravado por las dificultades para la demanda de vehículos eléctricos, entre ellos la retirada de los incentivos a la industria por parte del presidente Donald Trump en EEUU. En China, la denominada campaña contra la involución ha alimentado las especulaciones sobre una posible represión de un sector que claramente sufre un exceso de oferta.

CATL, el mayor productor mundial de baterías, confirmó el cierre de su mina de Jianxiawo el lunes por la mañana, afirmando que está tratando de renovar su permiso vencido, sin dar más detalles. La explotación permanecerá cerrada durante al menos tres meses, según informaron fuentes familiarizadas con el asunto a Bloomberg News el fin de semana, tras la expiración de su licencia minera el 9 de agosto.

La empresa china señaló que la paralización tendría un impacto mínimo en sus operaciones generales, y sus acciones subieron hasta 2,8% en Hong Kong.

"En el caso de CATL, no esperamos que la suspensión de la mina de Jiangxi tenga un impacto operativo significativo en la producción de baterías", dijo el director de estrategia de renta variable china de Macquarie Capital, Eugene Hsiao.

"La preocupación por la suspensión de la mina no se centra tanto en CATL como en si la cadena de suministro de litio en general se verá afectada por una reducción de la capacidad y si esto se coordinará a través de medidas del Gobierno chino", explicó.

El tema de la "antiinvolución" ha dominado los mercados financieros chinos en los últimos meses. Los inversionistas intentan identificar los sectores y las empresas que podrían beneficiarse de las medidas impulsadas por Beijing para combatir la deflación y el exceso de capacidad. Abarca sectores que van desde el comercio electrónico hasta los vehículos eléctricos y la siderurgia.

"Creemos que esto podría formar parte de la iniciativa antiinvolución del gobierno", afirmaron analistas de Citigroup en una nota. Los cierres en Yichun "deberían ayudar a China a revalorizar su recurso estratégico a largo plazo, y el Gobierno puede garantizar que el litio se extraiga de forma adecuada y conforme a la normativa".

Al igual que muchas empresas chinas de baterías, CATL ha ampliado agresivamente sus inversiones en minerales, desde el litio hasta el níquel y el cobalto, con el fin de garantizar el suministro a largo plazo y reducir los costos. Esa integración vertical ha contribuido a su vez al impulso de China para convertirse en el primer fabricante mundial de vehículos eléctricos.

Los precios spot del carbonato de litio en China subieron 3% el lunes hasta alcanzar los 75.500 yuanes por tonelada, el nivel más alto desde febrero, según Asian Metal. Los precios del carbonato de litio negociados en la plataforma de comercio electrónico Liyang Zhonglianjin, un popular punto de referencia para los inversionistas nacionales, subieron hoy más de 10 mil yuanes hasta situarse cerca de 85.500 yuanes por tonelada para entrega en noviembre.

Los operadores y los ejecutivos del sector están ahora atentos a otras restricciones mineras en torno a la ciudad china de Yichun, que se ha convertido en un centro de metales para baterías. Según notas de corredores y analistas, un departamento del gobierno local pidió a ocho mineras que presenten informes sobre sus reservas antes de finales de septiembre, tras una auditoría que detectó incumplimientos en el proceso de registro y aprobación.

"La situación de CATL no cambia la estructura de exceso de oferta en el mercado", afirmó Zhang Weixin, analista de China Futures. "Sin embargo, si la interrupción de la producción se extiende a otras minas de Yichun después del 30 de septiembre, el precio del litio podría subir aún más", anticipó.