Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Internacional Economía
Economía

Casa Blanca prepara nueva ordenanza para aclarar caos provocado por el anuncio de aranceles a las importaciones de oro

El caos sacudió al mercado de metales preciosos tras una resolución de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza que determinaba que los lingotes de un kilo y de 100 onzas estarían sujetos a los aranceles recíprocos. La administración emitirá una nueva ordenanza para aclarar que las importaciones de ningún tipo de lingotes de oro debe pagar sobretasa,

Por: Bloomberg

Publicado: Viernes 8 de agosto de 2025 a las 16:45 hrs.

oro Estados Unidos Minería aranceles
<p>Casa Blanca prepara nueva ordenanza para aclarar caos provocado por el anuncio de aranceles a las importaciones de oro</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Baja de impuestos a las empresas, indemnización a todo evento y multifuncionalidad: las propuestas de 80 representantes del sector privado para crecer 4%
2
Economía y Política

IPC de julio sube un sorpresivo 0,9% impulsado por el alza en las cuentas eléctricas
3
Empresas

En medio de su proceso de reorganización judicial, familia Paulmann Mast adquiere el control total de Adelco
4
Empresas

Grupo Luksic evalúa acciones para “resarcir perjuicios sufridos” en licitación de combustible a vehículos estatales
5
Mercados

Picton suma nuevos socios y se expande fuera de Chile con oficinas en México, Brasil y Costa Rica
6
Economía y Política

El duro informe de académicos y asesores contra la reforma tributaria del Gobierno
7
Empresas

Barrick vende proyecto minero de oro y plata en Chile a empresa de Singapur en US$ 50 millones
8
Empresas

Jorge Bofill, abogado de Joyvio, y el fallo de Australis: “Esto no tiene que ver solo con dinero, sino también con reputación”
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Laboral & Personas Salud Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete