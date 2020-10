Banco Mundial: Cumplir meta de descarbonización a 2050 tendría un impacto económico positivo en Chile

Cambio Climático

El reporte del organismo concluye que las inversiones e iniciativas del plan de descarbonización podrían generar un beneficio económico neto para el país de US$ 31 mil millones.

En abril pasado, el Gobierno presentó a la ONU Cambio Climático la actualización de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) para cumplir con el Acuerdo de París, donde la meta principal es reducir las emisiones hasta lograr la carbono neutralidad a 2050.

En este contexto, el Banco Mundial elaboró un estudio para analizar los efectos macroeconómicos de la implementación del plan de descarbonización, el que concluye que el cumplimiento de la meta permitirá a Chile aumentar el nivel del Producto Interno Bruto (PIB) potencial en 4,4%, lo que significaría adicionar US$ 31 mil millones a la economía.

El reporte "Oportunidades de crecimiento verde para el objetivo de descarbonización de Chile" -que será presentado hoy jueves en un evento virtual con autoridades- también establece que por cada dólar que se invierta en descarbonizar se logrará US$ 1,6 de beneficios, además, el resultado total de la descarbonización significaría un crecimiento adicional promedio de 0,13% del PIB anual hasta 2050.

La especialista Senior en Cambio Climático del Banco Mundial, Ana Bucher, sostiene que el estudio refuerza la posición de Chile como líder en responsabilidad climática y ambiental en la región. "Evidencia la necesidad de establecer una continua colaboración entre los distintos sectores -público y privados- y de integrar aspectos que promuevan un desarrollo limpio, resiliente e inclusivo", dice.

Crecimiento verde con hidrógeno y renovables

Bucher señala que de acuerdo con el reporte el 21% de las emisiones se reemplazarán con hidrógeno verde -producido a partir de energías renovables- lo que jugaría un rol importante en el proceso de crecimiento verde. "Chile es uno de los países con mayor potencial para la producción de este combustible a bajo costo, dada su fuerte matriz renovable".

Añade que además de reemplazar a los combustibles fósiles en la generación de energía, los procesos industriales y el transporte, el hidrógeno verde podría utilizarse como una alternativa de calefacción limpia."Muchos lo ven como una oportunidad para la diversificación de las fuentes de energía en todos los sectores económicos, la creación de empleo y el logro de las NDC", comenta.

Actualmente el Ministerio de Energía está liderando la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde que busca generar una nueva industria. El titular de la cartera, Juan Carlos Jobet, señala que las oportunidades de Chile están dadas por las proyecciones de demanda del hidrógeno verde como energía, combustible y almacenamiento. "Se estima que a 2050 será la mitad del mercado del petróleo y que Chile exportará el equivalente a lo que es hoy la industria del cobre, el país podría llegar a aportar un 1% de la matriz de energía global", afirma.

Jobet agrega que Chile tiene potencial de ser exportador de energía renovable antes del fin de esta década y que puede generar 70 veces la energía que se consume hoy. "Podríamos proveer de energía a todo Latinoamérica. El desafío es exportarla, eso podríamos hacerlo a través de líneas de transmisión a la región y también en baterías de hidrógeno verde al mundo", señala.

Jobet plantea que el hidrógeno verde será clave para habilitar una economía de exportación de productos limpios que se diferencien y tengan mayor competitividad en un mercado global que aspira a ser bajo en carbono.

Según la cartera de Energía, el 40% de la electricidad que se usa en el país proviene del carbón y a 2024, habrá disminuido en un 30% y a 2040 a cero. "2021 será el año de mayor ingreso de proyectos nuevos renovables en nuestra historia. Proyectamos llegar a un 70% de energía renovable en nuestra matriz antes de 2030".

La ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, afirma que las oportunidades en energías renovables en el país son muchas. "Chile ha seguido una política de Estado para aumentar la presencia de las energías renovables que ha dado grandes resultados, lo que se consolida con nuestra meta de carbono neutralidad a 2050", afirma.

Desde esta cartera, se están empujado una serie de iniciativas para lograr un crecimiento verde. Entre ellas, la actualización de las NDC, el proyecto de Ley Marco de Cambio Climático, actualmente en discusión en el Congreso. Además, están trabajando en el sistema de compensaciones del impuesto verde que estableció la modernización tributaria y en la Hoja de Ruta de Economía Circular a 2040.

"Hoy la generación renovable no convencional ha logrado la meta del 20%, cinco años antes de lo que se esperaba. La transformación de las energías renovables nos ha demostrado que estas no solo son más limpias, seguras y sostenibles, sino también han permitido reducir el precio de la energía haciéndola más accesible a la ciudadanía, lo que trae un beneficio ambiental, pero también económico y social. Este crecimiento se consolida con un alza en las inversiones de energías renovables no convencionales".