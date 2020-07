Científicos descartan mejor escenario de calentamiento global

Cambio Climático

Un grupo de 25 científicos líderes concluyó que el calentamiento catastrófico es casi inevitable si las emisiones continúan a su ritmo actual.

Un nuevo estudio sobre la relación entre el dióxido de carbono y el calentamiento global reduce las dificultades en los peores escenarios de cambio climático, al tiempo que puede descartar las emisiones más optimistas con los países que contactan en su intento por implementar el Acuerdo de París.

Un grupo de 25 científicos líderes ahora concluye que el calentamiento catastrófico es casi inevitable si las emisiones continúan a su ritmo actual, incluso si hay menos razones para anticipar una Tierra totalmente habitable en los próximos siglos. La investigación, publicada el miércoles en la revista Reseñas de Geofísica, es la respuesta a una pregunta tan antigua como la ciencia climática: ¿cuánto se calentaría el planeta si la humanidad duplicaría la cantidad de CO2 en la atmósfera?

Ese número, conocido como "sensibilidad climática de equilibrio", normalmente se expresa como un rango. Los científicos detrás de este nuevo estudio han reducido la ventana de sensibilidad climática a 2,6 ° C y 3,9 ° C.

Es más pequeño que el rango actualmente aceptado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas, que durante casi una década ha utilizado una extensión entre 1,5 ° C a 4,5 ° C, una lectura de la sensibilidad climática que ha cambiado poco desde la primera gran evaluación de la ciencia climática de Estados Unidos en 1979.

La sensibilidad climática es uno de los números más emblemáticos de la ciencia climática, pero no es sensible intuitiva. El rango no es una proyección; es más como un límite de velocidad que influye en las proyecciones. "Informa todas las demás cosas, como las proyecciones de calentamiento a 2100, por ejemplo, que depende de la sensibilidad de nuestros modelos y nuestros obstáculos", dice Zeke Hausfather, director de clima y energía del Breakthrough Institute y uno de los autores del estudio.