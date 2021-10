ONU prevé que la contaminación por plásticos en océanos se duplicaría en 2030 y llama a los gobiernos a la “acción urgente”

Cambio Climático

Informe advierte que la crisis por contaminación podría traer impactos económicos de hasta US$100 mil millones anuales para empresas de turismo, pesca y acuicultura a 2040.

Un reciente informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), reveló que la contaminación por plásticos de los océanos aumentó y prevé su duplicación para 2030 "con consecuencias nefastas para la salud, la economía, la biodiversidad y el clima", según apunta un comunicado de prensa de la ONU.

El informe "De la contaminación a la solución: una evaluación global de la basura marina y la contaminación por plásticos" fue publicado días antes de que se desarrolle la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en Glasgow, Reino Unido, y releva la necesidad de "una reducción drástica del plástico innecesario, evitable y problemático".

A nivel económico, concluyó que en 2018 la basura marina y contaminación tuvo costos globales de entre US $6 mil millones y US $19 mil millones para los sectores de turismo, pesca, acuicultura, entre otros y proyecta que a 2040 el riesgo financiero sea de US $100 mil millones para las empresas, si es que los gobiernos exigen que cubran los costos de la gestión de residuos.

El reporte releva la necesidad de voluntad política y acción urgente por parte de los gobiernos para abordar esta crisis y rechaza la posibilidad de que el reciclaje sea una salida a esta crisis y advierten sobre alternativas dañinas a los productos de un solo uso, como los plásticos de base biológica o biodegradables, que hoy representan una amenaza química similar a los plásticos convencionales.

Entre las soluciones para reducir los residuos plásticos, destaca los enfoques circulares, la transición a energías renovables y la eliminación de subsidios.

El informe analiza las fallas del mercado como los bajos precios de las materias primas basadas en combustibles fósiles, la falta de esfuerzos para una gestión formal e informal de residuos y la falta de consenso global para soluciones.

La directora ejecutiva del Pnuma, Inger Andersen, destacó la investigación por entregar el "argumento científico más sólido hasta la fecha para responder a la urgencia, actuar de manera colectiva, y proteger y restaurar nuestros océanos y todos los ecosistemas afectados por la contaminación a su paso", dijo en un comunicado.

Impacto ambiental

El reporte señala que el 85% de los residuos que llegan a los océanos corresponden a plástico y proyecta que a 2040 la cantidad se triplique y lleguen a la orden anual de entre 23 y 37 millones de toneladas, con un promedio de 50 kg de plástico mor metro de costa en todo el mundo.

Esto traería consecuencias para todas las especies marinas -desde el plancton hasta aves y mamíferos- por riesgo de intoxicación, trastornos del comportamiento y asfixia.

Según el estudio, plásticos también son un problema climático. Utilizando un análisis del ciclo de vida, se estimó que en 2015 los plásticos estuvieron relacionados con la producción de 1,7 gigatoneladas de CO2 equivalente (GtCO2e), y se proyecta que para 2050 esta cifra aumente a aproximadamente 6,5 GtCO2e —15% del presupuesto mundial de carbono.

El estudio concluye que es necesario un cambio hacia enfoques circulares, incluyendo prácticas sostenibles de consumo y producción.