Lo que debes saber esta semana | Cobre y nuevas proyecciones de PIB movieron la agenda

Tras un año de intensos debates en la Cámara y el Senado, la semana partió dando un respiro al Gobierno con la aprobación de la ley corta de isapres. El proyecto, eso sí, parece no haber dejado contento a nadie. En las votaciones, parlamentarios de todos los sectores argumentaron aprobarlo solo por el sentido de emergencia, para evitar una crisis sistémica.

Con ello se cerró un conflicto que estalló en 2022, luego de que la Corte Suprema dictaminó que las aseguradoras debían adecuar todos sus planes de salud a una tabla única de factores para fijar los precios y devolver los cobros en exceso a sus afiliados.

El fallo desató cuestionamientos sobre la solvencia de un sistema ya presionado por el congelamiento de las alzas de precio durante la pandemia, el incremento de costos y los altos gastos en licencias.

El proyecto logró apoyo mayoritario en ambas Cámaras y reposicionó a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, fuertemente cuestionada durante la tramitación de la iniciativa. Se acabó “el riesgo que teníamos de una crisis sistémica”, dijo tras la aprobación de la iniciativa que establece que las aseguradoras deberán presentar un plan de pago de devoluciones por los cobros en exceso, tanto respecto a la nueva tabla de factores, como por las cargas no natas y menores de dos años.

La frase de la semana "La gestión con sus trabajadores es algo que el Gobierno no puede hacer, para eso hay un gerente”. Manuel Monsalve, Subsecretario del Interior, respecto al paro del Puerto de Coronel.

La ley también introdujo otras cláusulas, arduamente negociadas para mantener en pie al sistema. En adelante, ningún afiliado pagará menos del 7% de cotización obligatoria; las isapres tendrán hasta 13 años para pagar la deuda; y, en los próximos tres reajustes ordinarios anuales (2025-2027) por Indicador de Costos de la Salud (ICSA) no tendrán el mecanismo de contención que opera mediante una comparación con la Modalidad de Libre Elección (MLE) de Fonasa, por lo que las alzas autorizadas serían mayores.

Las isapres, además, podrán pactar una devolución anticipada con sus afiliados. En contrapeso, no podrán repartir utilidades mientras cumplen con los pagos.

Junto con la ley corta, el Gobierno se comprometió a comenzar a tramitar en octubre una reforma más profunda al sistema de salud. Y tanto en el Parlamento como en el sector privado, esperan que, esta vez, la promesa del Ejecutivo se cumpla.

Hacienda eleva proyección del PIB

El impulso de los mejores precios del cobre, junto a un desempeño económico por sobre lo inicialmente proyectado, dieron pie para que el Gobierno elevara su proyección de crecimiento para 2024, desde 2,5% a 2,7%. Con ello, el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del primer trimestre, revelado el miércoles por el ministro de Hacienda, Mario Marcel, apostó por una expansión más cercana a la parte alta del rango de crecimiento de 2% a 3% calculado por el Banco Central en su último Informe de Política Monetaria.

El optimismo de Hacienda tiene como sustento las cifras del Índice Mensual de Actividad Económica , que habrían llevado a una expansión del PIB de 2,5% el primer trimestre, el mejor desempeño en casi dos años. Sin embargo, la demanda interna fue revisada a la baja, con un incremento proyectado en 2% para este año.

La inflación también fue reevaluada, con un salto de siete décimas: los precios crecerían 3,8% hacia el cierre de 2024, empujados, entre otros factores, por el tipo de cambio.

Hacienda también hizo eco del aumento en la cotización del cobre, anticipando que promediará US$ 4,2 la libra, 36 centavos de mejoría respecto a inicios de año, lo que aliviaría las cifras fiscales. No obstante, la proyección de déficit efectivo se mantuvo en 1,9% del PIB para este año.

Anglo versus BHP

Este lunes se dio a conocer que Anglo American había rechazado una segunda oferta de compra de la minera anglo-australiana BHP, esta vez por unos US$ 42.670 millones. El directorio de Anglo American, tras estudiar la propuesta junto a sus asesores, concluyó que la oferta "sigue subestimando significativamente a la compañía y sus perspectivas de futuro". Agregaron que la propuesta de BHP "vuelve a ignorar el valor inherente de Anglo American". Vale recordar que fue en abril pasado cuando desestimó la propuesta de compra de BHP por un valor de US$ 39.000 millones, alegando que era oportunista y que infravaloraba significativamente sus perspectivas.Pero esto no quedó ahí. Anglo American, además de rechazar esta propuesta, presentó una revisión estratégica que incluye una reestructuración de la empresa mediante la venta de sus negocios de carbón siderúrgico, níquel, diamantes y platino.

Biden cumple su promesa

Y las amenazas se concretaron. El martes el gobierno de Joe Biden confirmó su decisión de aumentar los aranceles a las importaciones de productos de China por un valor de US$ 18.000 millones.Los productos que se verán afectados son los autos eléctricos, semiconductores, paneles solares, baterías de litio, grúas portuarias y productos médicos."Biden toma medidas para proteger a los trabajadores y empresas estadounidenses de las prácticas comerciales injustas de China", señaló la nota de prensa emitida por la Casa Blanca.Agregó que China "también está inundando los mercados globales con exportaciones a precios artificialmente bajos".

¿Cuánto subirán los aranceles?.Algunos ejemplos: para el caso de los autos eléctricos aumentará del 25% al 100% en 2024. En el caso de los semiconductores, el tipo arancelario pasará del 25% al 50% para 2025, mientras que los paneles solares incrementarán sus tasas arancelarias de 25% a 50% en 2024.

Ciber ataque al Santander

El Banco Santander comunicó que un ciberataque afectó a clientes y empleados en Chile, España y Uruguay.En una comunicación a la Comisión para el Mercado de Valores de España y la CMF en Chile, detalló que detectaron un acceso no autorizado a una base de datos de la entidad alojada en un proveedor.

El banco implementó de inmediato medidas para gestionar el incidente, como el bloqueo del acceso a la base de datos y un refuerzo de la prevención contra el fraude para proteger a los clientes.Aseguró que tras la investigación llevada a cabo, podían confirmar que se había accedido a información de clientes de Santander Chile, España y Uruguay, y de todos los empleados y algunos exempleados del grupo. En el resto de mercados y negocios de la entidad no hay datos de clientes afectados.

Asimismo, indicó que en la base de datos no hay información transaccional, ni credenciales de acceso o contraseñas de banca por internet que permitan operar con el banco, y que las operaciones y los sistemas de Santander no estaban afectados. Cerca de 4 millones de clientes fueron afectados en total.

BYD lanza advertencia y Corfo responde

Un fuerte impasse se generó este martes, luego que en Reuters se publicaran declaraciones de la directora general de BYD Americas, Stella Li, señalando que la gigante china productora de autos eléctricos había decidido postergar la planta de cátodos de litio que pensaba instalar en Chile, argumentando incertidumbre.La planta que sería instalada en el norte del país, contemplaba una inversión cercana a los US$ 300 millones.Esto alertó de inmediato a Corfo, que tras una licitación, había entregado el año pasado a la empresa china el acceso a una cuota del litio a precio preferente, a cambio de la instalación de la infraestructura que permitirá dar un valor agregado al mineral.

En una declaración Corfo manifestó su sorpresa, por las declaraciones de Li, señalando que requeriría los antecedentes que sustentaban la comunicación pública.Ante ello, la country manager de BYD Chile, Tamara Berríos, tuvo que salir a aclarar la situación, señalando que el proyecto no está cancelado ni está pospuesto, sino más bien con atrasos, y que, por lo tanto se trataba de un pequeño malentendido en la traducción.

Pese a ello, la encargada de las operaciones de la china en Chile, señaló que han tenido problemas para encontrar un terreno que cumpla con los requisitos logísticos para instalar la planta de cátodos de litio, la cual tenían previsto que inicie operaciones a fines de 2025.

El tema no quedó ahí. El vicepresidente ejecutivo de Corfo, José Miguel Benavente, lanzó una advertencia: si BYD no cumple con las condiciones estipuladas en el contrato, perderá el derecho a acceder a una cuota de la producción de SQM hasta 2030.

Cobre por las nubes

Esta semana el cobre sólo nos dio buenas noticias y dejó en evidencia que al parecer el superciclo ya no es una mera especulación, sino que viene en serio.

Ayer los futuros del cobre llegaron a máximos históricos de cierre, superando los US$ 5 la libra, con un alza de 8% en la semana.

En tanto, los contratos intradía llegaron a negociarse en US$ 5,13 la libra el miércoles.

La explicación que da el mercado es que fondos especuladores entraron con fuerza, porque estiman que el precio va a seguir subiendo.

Con todos los antecedentes de los últimos movimientos, Cochilco elevó también su estimación de precio promedio para este año y el próximo.Para 2024 se estima que alcanzará los US$ 4,3 la libra y la proyección para 2025 es de US$ 4,25 la libra.La estimación anterior de Cochilco era un precio promedio de US$ 3,85 para 2024 y de US$ 3,90 la libra para el próximo año.

Cambio en pensiones

Un cambio de estrategia legislativa impulsó el Gobierno durante esta semana, buscando dinamizar la reforma de pensiones, iniciativa que forma parte de los legados que busca dejar la administración de Gabriel Boric, bajo el fantasma de dos gobiernos anteriores que no lograron avanzar. En ese escenario, el miércoles le puso suma urgencia a la iniciativa que actualmente se discute en la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, sorprendiendo a sus integrantes, con quienes días antes había acordado un cronograma de seis temáticas para ordenar la discusión.

La movida del gobierno en los pasillos del Congreso se interpretó como parte de las intenciones de apurar iniciativas que puedan ser incluidas dentro de los logros de la próxima Cuenta Pública del 1 de junio.

55 días de paro en Coronel

Hoy se cumplen 55 días de paro en Coronel, el puerto más importante de la región del Biobío, propiedad de Arauco, Ultramar y la constructora Belfi. Los ánimos están candentes y este jueves el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, apagó el fuego con bencina responsabilizando sobre el control de los trabajadores al gerente general del puerto, Patricio Román. El terminal denunció que “ha existido resistencia a la aplicación de un sistema balanceado, transparente y equitativo de turnos y cargas de trabajo”.En este escenario el Gobierno acusó recibo y se hizo presente en la zona. Ayer viernes estuvo el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, para reunirse con ambas partes: trabajadores y empresarios, pero no salió humo blanco.