Lo que debes saber al terminar la semana | Declaraciones de Jara y Kast, Codelco, Falabella y el IPSA

El seminario de Moneda Patria Investment fue escenario de una serie de declaraciones entre los presidenciables, que repercutieron durante toda la semana.

Por: Equipo DF

Publicado: Sábado 16 de agosto de 2025 a las 04:00 hrs.

Jeannette Jara Kast carrera presidencial votación
<p>Lo que debes saber al terminar la semana | Declaraciones de Jara y Kast, Codelco, Falabella y el IPSA</p>

Noticias destacadas

CPC entrega propuestas a Kast y Matthei
Cambios en la gerencia de El Teniente
Contralora y alzamiento del secreto bancario
Falabella celebra
Escenario cuesta arriba para el H2 verde
El balance de Marcel
Ahora presiona Bessent a Powell
Julio Ponce gana en la Suprema
Dominga gana round en el TC
Paula Benavides presidenta del CFA

