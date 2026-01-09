La "consagración" de Quiroz, Venezuela, Casen y el IPC en el top de la agenda

En la madrugada del pasado domingo se concretó lo que ya muchos ven como la confirmación de un nuevo orden internacional. Una fuerza de combate llevó adelante la mayor acción militar estadounidense hasta ahora en suelo sudamericano, con un bombardeo selectivo en Caracas y un resultado que sorprendió a todos: la captura del Presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, también figura relevante del régimen chavista.

Desde ahí vino una sucesión vertiginosa de hechos: la imagen de Maduro esposado arriba del avión que lo transportó a EEUU dio la vuelta al mundo, seguida de la expectación por su aterrizaje en Nueva York para ser trasladado al Metropolitan Detention Center en Brooklyn, cárcel federal conocida como “el infierno en la tierra”. Y esta semana partió con la comparecencia del exdictador venezolano ante el juez Alvin Hellerstein, de cara a la siguiente audiencia el próximo 17 de marzo.

En Venezuela, la tensa calma en que se ha mantenido el país ha sido el marco para un impensado vuelco político: el nombramiento de Delcy Rodríguez –vicepresidenta de Maduro- como la nueva Presidenta encargada en un período de transición para el cual no se han formulado plazos concretos de restablecimiento de la democracia, y para el que hasta el momento se han decretado solo algunas medidas, como la liberación de un primer grupo de presos políticos. Eso, mientras cunde la expectación sobre los próximos movimientos de Delcy Rodríguez –y de su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional-, entre las directrices de Washington y los duros del régimen bolivariano, como Diosdado Cabello y el general Vladimir Padrino López.

Lo que sí ha quedado claros son los objetivos de EEUU. El presidente Donald Trump afirmó el día siguiente de la acción militar que su país ahora está “al mando” Venezuela y que quiere controlar “indefinidamente” la producción de petróleo, para lo que anunció el regreso de las grandes compañías estadounidenses. Y tras afirmar días después que : “Yo estoy al mando de Venezuela”, dio a entender que su administración tiene previsto mantener el control durante años.

Lo sucedido marcó un fuerte precedente para otros países y territorios en la mira de EEUU, especialmente para Groenlandia, convertida en el epicentro de un eventual próximo conflicto.

La frase de la semana

" Yo sueño con un Imacec de dos dígitos" (...) Vamos a hacer lo que sea necesario para recuperar el crecimiento en Chile" JORGE QUIROZ, futuro ministro de Hacienda

Quiroz: “I have a dream”

Esta fue una semana redonda para Jorge Quiroz. El economista, experto en temas regulatorios, que hasta inicios del año pasado estaba inmerso en su rol de asesor de empresas, partió la seman ungido como futuro ministro de Hacienda por José Antonio Kast y, la terminó en un rol estelar en Icare, quedando claro que es el jefe del equipo económico del próximo Gobierno.

El jueves frente al mundo empresarial, lanzó su decálogo para que la economía crezca. Y, al más puro estilo Martin Luther King , dijo que su principal sueño es tener un Imacec de dos dígitos.

Para alcanzarlo se explayó en una serie de medidas: acelerar proyectos, eliminar permisos, aumentar la producción minera en los siguientes 12 a 24 meses en al menos 10%, eliminar 15 mil instructivos de Departamentos de Obras, reducir las circulares desde 1.500 a 11, aplicar crédito tributario asociado a la contratación de trabajadores de menores remuneraciones, y facilitar la exportación de servicios, entre otros.

El polémico reajuste

Esta semana el Gobierno ingresó al Congreso el polémico proyecto de reajuste del sector público, que ha generado una fuerte controversia debido a la transición de mando entre Gabriel Boric y el Presidente electo, José Antonio Kast.

La iniciativa tiene dos ejes: la Estabilidad Laboral y la llamada "Ley de Amarre", el aspecto más polémico, ya que modifica las condiciones para funcionarios a contrata, dado que se exige la fundamentación de la no renovación de contratos.

La comisión de Hacienda de la Cámara Baja aprobó en general la idea de legislar sin los votos de la oposición, que solicitó posponer la votación hasta escuchar al CFA debido a las dudas de financiamiento.

17,3 % es la tasa de pobreza en Chile, según la Encuesta Casen 2024.

Baja la pobreza

Este jueves se dio a conocer la Encuesta Casen 2024 y donde los titulares fueron varios. Partamos por el primero: casi 600 mil personas salieron de la pobreza desde 2022, mientras que la tasa de pobreza se ubicó en 17,3% con la nueva metodología. Esto equivale a 3.478.364 personas. Si la fórmula no hubiera cambiado, la pobreza habría bajado de 6,5% en 2022 a 4,9% en 2024.

Otro titular es que la pobreza extrema se situó en el 6,9%. Si se aplica retroactivamente el cambio metodológico, se compararía la cifra con un 8,5% en 2022; 14,3% en 2020 y 9,2% en 2017.

El tercer titular es que la pobreza multidimensional, aplicando la nueva metodología, bajó de 20% a 17,7%.

A esto se suma una nueva variable que es la pobreza severa, que corresponde a aquellos hogares que enfrentan simultáneamente la pobreza por ingresos y la pobreza multidimensional. Los resultados también muestran una baja de 7,8% en 2022 al 6,1% en 2024.

IPC más bajo

Y una muy buena noticia es la que este jueves entregó el INE. El IPC de diciembre bajó 0,2% mensual, con lo cual la inflación de 2025 alcanzó a 3,5%, bajo el 4,5% de 2024. El dato de 2025 fue el menor registro anual en cinco años. La cifra superó las expectativas de los analistas que esperaban un retroceso de 0,1% para el IPC de diciembre.

A esta buena noticia se subió rápidamente el ministro de Hacienda Nicolás Grau: “Vamos a poder heredar un país donde la inflación está controlada", dijo, tras agregar que la cifra muestra que “todo el esfuerzo que hicimos como país rindió fruto”.

Cobre imparable

Y el precio del cobre sigue imparable. Superó por primera vez la barrera de los US$ 6 la libra en la Bolsa de Metales de Londres (LME) esta semana, manteniéndose hasta el cierre muy cerca de dicha barrera.

El alza se debe a una combinación de factores estructurales y de coyuntura política. Primero está la oferta limitada por la interrupciones en faenas mineras (como la huelga en la mina Mantoverde en Chile) y por bajos niveles de inversión que han estrechado el mercado.

También está el efecto Trump y aranceles, ya que existe un desvío de metal hacia EEUU por temor a que Trump imponga tarifas de 15% a partir de junio de 2026, lo que ha adelantado envíos y compras.

A esto se suma el crecimiento de la transición energética, la electrificación y la expansión de los data centers que mantienen una presión de compra constante.

Por otro lado, el cobre se ha vuelto un refugio de inversión. Los inversionistas están moviendo capitales hacia los commodities para protegerse de la inflación persistente y las tensiones geopolíticas.

Y por último, como en todo, está la especulación. Actualmente, existen posiciones de compra agresivas, situándose cerca de los máximos históricos de exposición financiera en el mercado de futuros.

Huelga minera sigue

El Sindicato N° 2 de la mina Mantoverde inició el 2 de enero una huelga en el marco del proceso de negociación colectiva con la mina de la canadiense Capstone Copper, movilización que continúa porque luego de que el viernes rechazaron una nueva propuesta de la empresa y aseguraron que la casi totalidad de los operarios de los equipos de mina están detenidos.

Mantoverde descartó las afirmaciones del sindicato sobre los impactos en la operación y aseguró que todos los planes de contingencia están funcionando con normalidad, de acuerdo con lo planificado.

Copec versus el Fisco

La Corte Suprema puso fin al conflicto judicial entre el Fisco y Copec por la expropiación de un terreno emblemático en el barrio El Golf.

Tras casi tres años de litigio, la Corte Suprema ratificó el monto de la indemnización que el Estado debe pagar a Copec (Grupo Angelini) por un terreno donde se construye la futura estación Isidora Goyenechea (Línea 7) del Metro.

El máximo tribunal rechazó los recursos de ambas partes, manteniendo la decisión de las instancias anteriores: es decir que no se sube ni se baja el monto fijado originalmente, validando así la tasación de los peritos del MOP, que en 2019 fijaron la indemnización en $ 4.514 millones, que con los reajustes legales a 2024, alcanza los $ 5.702 millones.

El Fisco argumentaba un error de cálculo y buscaba pagar solo $ 2.201 millones, alegando que el valor real era mucho menor, en tanto, Copec reclamaba que el terreno valía mucho más, solicitando $ 6.972 millones.

Trump contra las inmobiliarias

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que planea prohibir que los grandes inversores institucionales compren viviendas unifamiliares. “Comprar una casa en este país cada vez está más fuera del alcance de demasiadas personas", señaló en RRSS.

Agregando que por esa razón, y muchas más, está tomando medidas inmediatas para prohibir que grandes inversores institucionales compren más viviendas unifamiliares, y llamará al Congreso para que lo codifique.

Todas las grandes corporaciones que poseen viviendas en el país sufrieron caídas significantes en Bolsa pocos momentos después de la publicación de Trump.

¿Telefónica con nuevo interesado?

Bloomberg informó que Millicom está interesada en los activos de Telefónica en Chile. La firma ha manifestado su interés por presentar una oferta, aunque no se ha tomado una decisión definitiva, sumando así a Chile a los numerosos países en los que opera en la región.

Warner da nuevo portazo a Paramount

Warner Bros rechazó nuevamente la oferta de Paramount y pidió a los accionistas apoyar la propuesta de Netflix.

El directorio de la compañía determinó por unanimidad que la última oferta de Paramount sigue siendo inferior al acuerdo de fusión con Netflix en múltiples aspectos clave.

Mega fusión minera

Este jueves se conoció a nivel internacional que Glencore y Rio Tinto retomaron las conversaciones para formar la minera más grande del mundo, lo que implicaría un acuerdo de US$ 207 mil millones. La información se produce poco más de un año tras el fracaso de gestiones previaos entre ambas firmas.

Las compañías confirmaron las conversaciones, tras lo cual los ADR de Glencore subieron hasta 9% y los de Rio Tinto cayeron hasta 3,9% en Wall Street.

De esta forma, ambas empresas se suben a la ola de movimientos en las mineras por llegar a acuerdos que les permitan aumentar su producción de cobre. Teck Resources y Anglo American acordaron fusionarse el año pasado, mientras BHP Group ha intentado comprar Anglo.

Aramark compra Vendomática

La estadounidense Aramark compró la firma chilena de máquinas expendedoras Vendomática. La compañía de catering declaró que la operación, busca ampliar su actual oferta de servicios para entornos laborales cada vez más diversos y dinámicos.

José Luis del Río deja directorio de Falabella

El empresario José Luis del Río anunció que dejará el directorio de Falabella en abril próximo, además de diversos directorios, para concentrar su tiempo en otros proyectos. La familia decidió apoyar a su hermano Juan Pablo en la próxima elección de la mesa del retailer. Y también apoyarán con las acciones restantes a otros candidatos al directorio.

Del Río explicó que dejará la mesa de Tecnofast, AZA y Alto. Sí se mantendrá como presidente de Inder SpA y de Friosur en la Región de Aysén.