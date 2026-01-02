NovaAndino Litio, IPSA, Imacec y desempleo marcaron el fin del año

En el ámbito internacional, la semana estuvo marcada por el adiós de Warren Buffet, quien se jubiló; mientras que a nivel interno sigue creciendo la polémica por la denominada "Ley de Amarre".

Partamos con el hito empresarial de la semana: la constitución y la primera sesión del directorio de NovaAndino Litio, la empresa que surgió entre Codelco y SQM Litio y que nombró como presidente a Máximo Pacheco y, al gerente general de SQM, Ricardo Ramos, como su vicepresidente.

A la ceremonia oficial de constitución de la sociedad conjunta asistieron el Presidente Gabriel Boric; la ministra de Minería, Aurora Williams; y el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

En el primer directorio se definió designar a Carlos Díaz, actual gerente general de SQM Litio, como gerente general de la sociedad, y a Eduardo Foix como gerente de finanzas.

NovaAndino no reportará directamente a la Comisión para el Mercado Financiero; sin embargo, sus resultados serán consolidados por SQM hasta el año 2030 y, desde ahí, por Codelco.

El acuerdo contempla que el Estado de Chile capture una participación mayoritaria de los beneficios de la alianza, estimándose que entre 2025 y 2030 recibirá hasta 70% del margen operacional asociado a la nueva producción y que, a partir de 2031, ese retorno alcanzará hasta 85%, a través de los pagos a Corfo, los impuestos al Fisco y las utilidades para Codelco. En total, el valor de este acuerdo se calcula en US$ 50 mil millones.

A cuenta del 2025 Codelco recibirá, al menos, US$ 300 millones por ventas de litio.

Tras el anuncio y la conformación de la sociedad, las miradas se posaron en Máximo Pacheco, quien deja la presidencia de Codcelco en mayo de este año. A esto se suma que en marzo asume el nuevo Gobierno liderado por José Antonio Kast, ante lo cual surgieron dudas sobre la permanencia de Pacheco.

De acuerdo con los estatutos de la sociedad, los directores ejercerán sus cargos por un período de dos años, a menos que los directorios de Codelco o SQM decidan renovar sus representantes en Nova Andino Litio. Sin embargo, tras el anuncio, la vocera de Kast, Mara Sedini, salió al paso de algunas críticas de la oposición por el nombramiento de Pacheco, en medio de los cuestionamientos por su designación, al mantenerse, a la vez, como timonel de Codelco. Sedino aseguró que: "Es un nombramiento que cumple con toda institucionalidad".

La frase de la semana

"Yo espero que el Congreso no sea cómplice de aprobar este articulado y se rechace como corresponde, porque ya basta de utilizar el Estado como un botín de ingresos permanentes". CLAUDIO ALVARADO, integrante del equipo estratégico de la OPE, sobre la "Ley de Amarre".

Leyes de amarre

La controversia por la denominada "Ley de Amarre" o ley miscelánea presentada por el Ejecutivo en el marco de la negociación del ajuste del sector público, siguió escalando esta semana.

El Gobierno entrante endureció el tono y pidió rechazar los "amarres", llamando a que no se siguiera utilizando el Estado como botín.

Este tema ha generado tensiones políticas durante la transición entre el Gobierno saliente, de Gabriel Boric, y el entrante, de José Antonio Kast.

El equipo de Kast, a través de Claudio Alvarado, criticó duramente las normas propuestas por la actual adminisración en el reajuste del sector público, calificándolas de "amarres" para evitar despidos de funcionarios de confianza política.

El proyecto de ley incluye la creación de cargos de planta y cambios en políticas laborales en diversas áreas gubernamentales.

El texto también incorpora artículos para ampliar el giro de ENAP al hidrógeno verde y de Correos de Chile a la actividad logística.

Ante ello, Alvarado instó al Congreso a rechazar estos artículos, argumentando que es legítimo que cada Gobierno tenga gente de confianza en altos cargos, pero no que se pretenda asegurar su permanencia a través de una ley para futuros Gobiernos.

También en el MOP

Y siguiendo con el tema de los amarres, también levantó ruido la decisión del Ministerio de Obras Públicas (MOP) de activar un concurso para designar a un nuevo Director de Concesiones, a solo dos meses del fin del actual Gobierno.

La cartera indicó que la medida busca que la nueva administración encuentre el proceso avanzado y pueda nombrar a un titular sin perder meses en la tramitación.

La iniciativa generó alertas en las futuras autoridades, que temen un intento de "amarre de funcionarios" o que las condiciones del concurso funcionen como un "traje a la medida" para dar continuidad al actual Gobierno.

Imacec de noviembre bajo lo proyectado

Este viernes, el Banco Central publicó el Imacec de noviembre, indicador que sorprendió al ubicarse por debajo de las expectativas.

La proyección mensual apuntaba a un alza de 0,5%, pero se registró una caída de 0,6%. En términos anuales, la actividad creció 1,2%, por debajo del 2% estimado.

En el desglose, la minería fue el principal factor negativo, con una contracción de 2,6% debido a la menor extracción de cobre. En contraste, el comercio avanzó 5,5%, con todos sus componentes al alza, destacando el crecimiento del comercio automotor, ventas en grandes tiendas, comercio online y negocios mayoristas de maquinaria, equipos y alimentos.

La actividad minera sigue siendo clave para los ingresos del país, y su recuperación, junto con las positivas proyecciones para servicios y comercio este año, podrían impulsar la actividad local y mantener el buen desempeño de los activos de riesgo en las inversiones del país.

Permisos de inversión

En el marco de la implementación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, el Gobierno informó que está revisando los permisos para inversión en siete instituciones clave y que emitirá su primer informe en marzo.

Se supervisará el trabajo de autorizaciones del Consejo de Monumentos Nacionales, SAG, Ministerio de Bienes Nacionales, Vivienda, la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

El trabajo de supervisión estará en manos del Ministerio de Economía y luego de la Oficina de Autorizaciones Sectoriales e Inversión, que fue creada en la misma ley.

IPSA cerró 2025 con récord histórico

El lunes, la Bolsa de Santiago quebró un nuevo récord histórico al cerrar sobre la marca de 10.500 puntos. El S&P IPSA subió 0,4% y cerró en 10.521,68 puntos.

Y si bien en la última jornada del año, el miércoles 31, el selectivo retrocedió 0,4%, hasta los 10.481,47 puntos, no borró el gran desempeño acumulado en el año.

El balance de 2025 es contundente: el IPSA anotó su mejor rendimiento anual desde 1993, es decir, en 32 años.

El índice acumuló un alza de 56% medida en pesos. En dólares, el desempeño muestra un avance de 70%, configurando el mejor retorno en esta moneda desde 2009.

Así, la Bolsa de Santiago finalizó el año con un récord de 72 máximos históricos, igualando un precedente que solo se había observado en 1991.

Dólar bajo los $900

La última semana de 2025 el dólar cedió terreno, atravesando la barrera de los $900.

La divisa estadounidense se desplomó y cerró con una baja de casi $ 100, en el mejor año desde 2009 para el peso chileno

La moneda local encabezó el ranking de ganancias de divisas emergentes frente al dólar el martes, seguida por el real brasileño y el baht tailandés. El cobre le dio un fuerte respaldo, ya que los futuros del metal se dispararon 3,6% a US$ 5,74 por libra en la Bolsa de Metales de Londres.

Con el inicio del nuevo año, el dólar rebotó, después de perder la marca de $900 y alcanzar los $ 898 en sus primeras operaciones de 2026.

Kast va a Icare

“Prioridades para Chile en la voz del Presidente electo” es el nombre del evento organizado por Icare, en el cual el futuro mandatario, José Antonio Kast, se reunirá con el sector privado.

La cita se producirá el próximo 8 de enero a las 8:30 horas y a ella podrán asistir sólo quienes tengan invitación.

Icare informó que el evento reunirá a destacados líderes del sector privado, con el fin de abordar los principales desafíos económicos, empresariales y de desarrollo nacional de cara al próximo período presidencial.

Ajuste en las primas GES

La Superintendencia de Salud ajustó las primas GES y obligó a tres isapres a rebajar sus cobros. Se trata de Colmena, Cruz Blanca y Nueva Más Vida, aseguradoras que deberán solicitar menos de lo que habían informado inicialmente.

Este año, las isapres han reducido en 91% sus pérdidas. A septiembre de 2024 éstas alcanzaron a $91.786 millones, mientras que en igual período de este año los números rojos disminuyeron a $8.179 millones.

8,4 % anotó el desempleo en septiembre-noviembre, dos décimas por sobre igual trimestre de 2024.

Desempleo sigue alto

Esta semana también se tomó los titulares el alza del desempleo, que ha superado el 8% durante 34 trimestres móviles consecutivos.

La tasa aumentó a 8,4% en el período septiembre-noviembre, 0,2 punto porcentual más que en el mismo lapso del año anterior.

La tasa de ocupación informal descendió ligeramente a 26% anual. Expertos del mercado laboral calificaron los datos como "malos" y señalaron que el mercado laboral está "prácticamente estancado" y con señales de fragilidad, donde el empleo formal se debilita y el informal gana terreno.

Paula Urenda deja la CChC

Antes de cerrar 2025, y luego de casi siete años al frente de la gerencia general de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Paula Urenda comunicó que dejará su cargo a partir del 13 de marzo de 2026. Su salida marca el término de un ciclo que estuvo cruzado por algunos de los períodos más desafiantes para el gremio y la industria.

Warren Buffett se jubiló

El 31 de diciembre de 2025 tuvo lugar un evento sin precedentes. Tras 55 años, Warren Buffett, una de las personas más ricas del mundo y probablemente el mejor inversor de Wall Street, se jubiló a los 95 años.

El oráculo de Omaha, dejó su cargo como presidente de su conglomerado financiero Berkshire Hathaway, a fines de año, después de ocupar el cargo desde 1970.

Greg Abel, de 62 años, tomará el mando de la compañía. No tendrá una tarea fácil, según los expertos. Su estilo de gestión es más activo que el de Buffett, ya que combina disciplina financiera con un enfoque operativo riguroso.

Aunque el nombramiento de Abel fue ratificado por unanimidad por el directorio de la empresa, al día siguiente los títulos de Berkshire se desplomaron un 6%. En una sola jornada, el holding perdió cerca de US$ 70.000 millones en capitalización.

Por tanto, el nuevo CEO de Berkshire se verá sometido al escrutinio del mercado. Su tarea se divide en dos objetivos: por un lado, mantener la cultura de inversión de Buffett y su difunto vicepresidente, Charlie Munger, fallecido en noviembre de 2023; y, por otro, poner a trabajar el capital récord del grupo. No lo tiene fácil.

Toesca compra Frontal Trust

A comienzos de 2026, Toesca confirmó la compra del 100% de Frontal Trust AGF, una operación que había sido adelantada por Diario Financiero y que vuelve a mover el tablero de las gestoras locales. El acuerdo, estructurado mediante una promesa de compraventa, contempla la totalidad de la administradora y deja fuera del perímetro el edificio Eco Plaza Egaña, activo inmobiliario ligado a Inmobiliaria Fundamenta.

El salto es relevante. Toesca administra hoy US$ 985 millones y Frontal Trust otros US$ 703 millones. En conjunto, la plataforma alcanzará cerca de US$ 1.688 millones, equivalentes al 4,1% del mercado, lo que permite a la firma escalar posiciones.

Desde la compañía apuntan a su estrategia de crecimiento regional en activos alternativos. En una industria donde la escala importa cada vez más, la consolidación vuelve a marcar el ritmo.

Otra derrota de Tianqi

Tianqi sufrió otro revés judicial. La Corte Suprema rechazó la orden de no innovar solicitada por la firma china para dejar en suspenso la asociación entre Codelco y SQM.

Ahora el tema continúa en el máximo tribunal, ya que losministros deberán analizar el fondo del tema.