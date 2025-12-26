La ofensiva regional de Kast, la "ley de amarre" y la recta final de Codelco-SQM marcaron la semana

Dentro de su activa agenda iniciada al día siguiente de la victoria en las elecciones presidenciales, José Antonio Kast realizó su segundo viaje al exterior –tras su cumbre con Javier Milei en Buenos Aires- y aterrizó en Quito para reunirse con el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa. Además de marcar la cercanía política entre ambos, la cita tuvo un claro objetivo central: las políticas de seguridad, abordando la situación del crimen organizado, los flujos migratorios, el narcotráfico y del tema que constituye el núcleo central del Presidente electo chileno en la región con la formación de un “corredor humanitario” indispensable para llevar a cabo su compromiso de poner fin a la inmigración ilegal. Es así que esa estrategia fue un punto central en el encuentro que también sostuvo con el canciller de Perú, Hugo de Zela, en su escala en Lima. “El corredor humanitario tiene que ser analizado por los distintos países y tener la colaboración de todos, Chile, Argentina, eventualmente Bolivia, Perú, Ecuador. Esperamos que Colombia se sume a este tema y, sobre todo, que en Venezuela puedan ingresar las personas una vez que lleguen a su frontera”, señaló Kast.

Antes de su viaje, el mandatario electo se reunió este lunes con el consejo del Banco Central presidido por Rosanna Costa, la cual además fue la última actividad oficial de Stephany Griffith-Jones como consejera del ente emisor, cargo que desempeñó por tres años y nueve meses.

"El continente tiene que reaccionar. Lo que hemos planteado en esta gira es ver cómo se puede realizar un corredor humanitario para que las personas que están de manera irregular en Chile, Perú o Ecuador puedan volver a su patria". JOSÉ ANTONIO KAST, Presidente electo de Chile.

La introducción de disposiciones para limitar despidos de personal en reparticiones públicas en el marco del protocolo de acuerdo entre el Ejecutivo y gremios de empleados fiscales no sólo abrió la primera polémica entre los gobiernos entrante y saliente a sólo días de la segunda vuelta electoral que consagró la victoria de José Antonio Kast, sino que escaló hasta convertirse en el principal foco de fricción entre el actual oficialismo y la oposición. Mientras el ministro Nicolás Grau confirmó en las vísperas de Navidad que ingresarán la normativa que "busca evitar arbitrariedades", la UDI tomó la iniciativa contra lo que califican como una “ley de amarre” advirtiendo un juicio político contra el titular de Hacienda con miras a la formulación de una acusación constitucional. “Si el ministro Grau no retira esta ley inmoral de amarre para apitutar a operadores políticos, lo vamos a acusar constitucionalmente en marzo”, afirmó el timonel de ese partido, el diputado Guillermo Ramírez. Y los cuestionamientos se extendieron al propio oficialismo por parte de dirigentes del socialismo democrático, quienes advirtieron que la propuesta debió ser conversada previamente con los partidos oficialistas.

En tanto, desde distintas colectividades políticas y centros de pensamiento están realizando cálculos sobre el impacto efectivo de esa ley sobre el aparato público. Una de las estimaciones más recientes la elaboró Horizontal señalando que casi 33 mil funcionarios que ingresaron en el actual Gobierno se verían beneficiados.

US$ 5,8 la libra alcanzó el precio futuro del cobre en el Comex de Nueva York.

Gobierno y su proyecto de negociación ramal

En lo que se perfila como un intento del Gobierno por cumplir una de sus promesas de campaña a menos de tres meses de finalizar su mandato, los ministros de Trabajo, Giorgio Boccardo, y de Hacienda, Nicolás Grau, presentaron los lineamientos del proyecto de ley de negociación ramal –o multinivel- este lunes a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), compromiso que se había pactado en la negociación de salario mínimo de 2022.

El proyecto contempla avanzar en un modelo de negociación de tres niveles coordinados: sectorial –que funcionaría como un “paraguas” en el cual se negocien temas como condiciones mínimas de trabajo, productividad, formación laboral y salarios, entre otros-, intermedio –centrado en la realización de acuerdos marco-, y empresa.

Los gremios empresariales reaccionaron con un rechazo unánime a la propuesta de negociación ramal del Gobierno, argumentando que va en el sentido contrario al objetivo país de generar condiciones para aumentar el empleo y el desarrollo económico. “En vez de ir en la dirección de crear más empleo, más crecimiento, más inversión, lo que hace es dificultar aún más las contrataciones”, cuestionó la presidenta de la CPC, Susana Jiménez.

Acuerdo Codelco-SQM en la recta final

Tras la toma razón de los contratos respectivos por parte de la Contraloría la semana pasada, el acuerdo entre Codelco y SQM para operar en el negocio del litio en el Salar de Atacama hasta 2060 a través de la conformación de una nueva empresa entró en tierra derecha. La partida la dio el Ejecutivo con una cumbre en La Moneda para analizar los avances del pacto, donde la estatal cuprífera anunció que los contratos finales se firmarían en los próximos días.

Y otro tanto ocurrió esta semana con la definición del directorio de la empresa a cargo de esa explotación. Contará con seis miembros, tres directores designados por Codelco –incluido el presidente del directorio Máximo Pacheco, además de Josefina Montenegro y Alfredo Moreno- e igual número de parte de SQM, entre ellos su gerente general, estructura cuyos documentos finales se encuentran ad portas de su firma definitiva.

Pero los opositores de esta alianza aún no bajan los brazos. La empresa china Tianqi (que posee el 22% de la propiedad de SQM) ingresó una nueva orden de no innovar contra el acuerdo, no obstante la Tercera Sala de la Corte Suprema rechazó su recurso en la misma línea la semana pasada. Esta vez, la compañía china sustentó su arremetida en el hecho de que el acuerdo ya pasó a fase de ejecución.

La recuperación de los fondos de pensiones

Los activos de los fondos de pensiones registraron un aumento de poco más de 5 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) en los primeros nueve meses de este año para alcanzar el 66% al tercer trimestre de 2025. Con esta evolución, anotó su nivel más alto desde 2021, principalmente por factores como la alta rentabilidad de las inversiones -impulsada especialmente por el buen desempeño de los activos en el extranjero que se reflejaron en la trayectoria del Fondo A- la implementación de la Reforma de Pensiones que incrementó el flujo mensual de recursos hacia las cuentas individuales, y la recuperación lograda tras los retiros previsionales, no obstante aún está distante del casi 84% del PIB que anotaba en 2020.

Oficializan restitución de cobros excesivos

Un paso concreto en la solución del problema de cálculo en las tarifas eléctricas provocado por un error en los antecedentes entregados al regulador durante el proceso tarifario que reconoció la empresa Transelec, se concretó este martes con la publicación en el Diario Oficial de la resolución para los cargos fijos de transmisión durante la primera mitad de 2026 que, a su vez, establece la devolución de los cobros en exceso en cuentas de luz.

De esta manera, el Gobierno oficializó la devolución de US$ 135 millones e instruye su restitución automática de los dineros en las boletas a contar del 1 de enero de 2026.

Nuevos proyectos en el sector eléctrico

Dos importantes proyectos de inversión en el sector de energía concretaron pasos decisivos esta semana. La empresa Colbún obtuvo el permiso ambiental para su proyecto eólico Junquillos –cuya inversión asciende a casi US$ 600 millones- luego que la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de Biobío le otorgó la aprobación en votación unánime, poniendo fin al proceso que incluyó una consulta indígena entre julio de 2023 y diciembre de 2025. Ahora, el inicio de la construcción se estima para el segundo semestre de 2026.

Por su parte, la compañía china Jinko Power ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental su tercer proyecto de baterías en el país.

Esta vez su iniciativa es de mayor envergadura, ya que considera una inversión por US$ 500 millones que permitiría respaldar la demanda eléctrica nocturna a partir de energías limpias generadas durante el día en la comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama.

La jugada de Elon Musk en SpaceX

Una nueva jugada prepara el multillonario Elon Musk. Su empresa SpaceX está preparando una apertura en bolsa –entre mediados y fines de 2026- estrategia que consideraría una oferta pública inicial que buscaría recaudar de US$ 30.000 millones, monto que convertiría esta operación en la mayor en su tipo en la historia. Trascendió que Musk y el directorio de la compañía apuntan a una valoración para SpaceX de unos US$ 1,5 billones.

Clan Heller Solari separó aguas en Bethia

A su punto decisivo llegó el largo proceso de reestructuración patrimonial y organizacional que Bethia, el family office ligado a la familia Heller Solari, ha venido preparando hace más de dos años. De acuerdo a un procedimiento de carácter amistoso, la empresaria Liliana Solari, y sus hijos, Carlos y Andrea Heller, iniciaron el proceso de la separación en tres partes iguales de los activos del grupo familiar, tras firmar los acuerdos que oficializan la asignación de activos correspondientes y la nueva estructura del holding. De esta manera, se dará paso al desarrollo del plan de división del grupo empresarial, cuyos primeros pasos se han venido realizando durante el cuarto trimestre de este año y se espera concluya durante 2026.

Así, Carlos Heller mantendrá los activos productivos -Megamedia, Sotraser y Ancali-, mientras que su madre, Liliana Solari, mantendrá dos tercios de Isapre Colmena y haras en EEUU y Chile. Finalmente, a Andrea Heller se le asignará un tercio de Colmena y activos inmobiliarios.

Nuevas revelaciones de irregularidades en CLC

Cuando aparentemente la negativa herencia de la era de Alejandro Gil en Clínica Las Condes (CLC) estaba quedando atrás luego de su salida en enero de este año y la toma de control de esa institución por parte de EuroAmerica y el Grupo Indisa, la auditoría forense encargada para analizar los ejercicios 2023 y 2024 arrojó graves inconsistencias financieras que deberían llevar a un nuevo cálculo de los estados financieros de ambos ejercicios por una cifra aproximada total de $ 72.792 millones (US$ 80,5 millones).

A partir del monitoreo a lo que se denominó como "registros manuales contables inusuales e injustificados" en CLC y en sus filiales Servicios de Salud Integrados y Nueva SSI, la auditoría determinó un impacto de $ 34.634 millones (US$ 38,3 millones). Pero no fue lo único, ya que otro proceso forense independiente constató inconsistencias por $ 38.158 millones (unos US$ 42,2 millones).

CLC indicó que tras ambas auditorías estudia la presentación de acciones legales asesorada por el estudio del penalista Juan Domingo Acosta.

Andacor extendió su reorganización

Andacor – el holding que opera El Colorado, Farellones y centros aledaños en los volcanes Villarrica y Osorno- se encuentra en un proceso de reestructuración financiera que partió a inicios de este año tras renegociar pasivos por unos $15.600 millones. A lo largo de este ejercicio, la firma ha impulsado estrategias de reducción de costos y aumento de los ingresos, aunque estos esfuerzos tienen lugar en un complejo marco, ya que sus actuales controladores, la familia Leatherbee, se encuentran enfrentados en dos bloques encabezados por los hermanos Richard y Anita Leatherbee. Esto, en medio del interés del potencial aterrizaje de la estadounidense Mountain Capital Partners (MCP), actuales dueños de Valle Nevado y La Parva- operación que está bajo investigación de la FNE.

En ese escenario, esta semana se informó que Andacor extendió su proceso de reorganización judicial hasta abril de 2026.