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La asunción de Kast, la controversia por la caja fiscal y la escalada del petróleo marcaron la semana

Lo que comenzó como una crisis a días del cambio de mando se prolongó con la llegada del nuevo Gobierno. Esta vez, el fuego cruzado fue entre el ministro Quiroz y su antecesor.

Por: Equipo DF

Publicado: Viernes 13 de marzo de 2026 a las 14:00 hrs.

<p>La asunción de Kast, la controversia por la caja fiscal y la escalada del petróleo marcaron la semana</p>

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