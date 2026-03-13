La asunción de Kast, la controversia por la caja fiscal y la escalada del petróleo marcaron la semana

Lo que comenzó como una crisis a días del cambio de mando se prolongó con la llegada del nuevo Gobierno. Esta vez, el fuego cruzado fue entre el ministro Quiroz y su antecesor.

Tras los desencuentros que marcaron los días previos al cambio de mando entre el Presidente saliente, Gabriel Boric, y el mandatario entrante, José Antonio Kast, a raíz del polémico proyecto de cable submarino chino y las presiones de Estados Unidos, el pasado 11 de marzo se concretó el traspaso de poder. En una ceremonia realizada en el Congreso Nacional en Valparaíso, Kast asumió oficialmente como Presidente de la República para el período 2026-2030, en una jornada que contó con la presencia de autoridades nacionales e invitados internacionales.

En su primer discurso como jefe de Estado, Kast lanzó críticas al Gobierno saliente. “Nos entregan un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar”, afirmó. Hacia el cierre de su intervención, aseguró que su administración llega “a corregir lo que está mal, a recuperar lo que se perdió y a construir lo que nunca se ha hecho”.

Además, el mandatario activó de inmediato su denominado “Gobierno de emergencia”, firmando seis decretos enfocados principalmente en control migratorio, austeridad fiscal y agilización de proyectos de inversión. Entre las medidas destaca el refuerzo del control en la frontera norte, además del nombramiento de un comisionado especial para la Macrozona Norte, encargado de coordinar acciones contra la migración irregular.

Otra iniciativa relevante es la auditoría al gasto público, con el objetivo de revisar las finanzas del Estado. A esto se suma un plan para acelerar la tramitación de permisos que busca destrabar un total de 51 recursos de reclamación pendientes en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, situación que ha mantenido paralizadas inversiones por un monto cercano a los US$ 16.300 millones

Controversia por caja fiscal

Lejos de terminar, la polémica entre el Gobierno entrante y el saliente por la situación de las finanzas públicas tomó aún más fuerza al cierre de la semana.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró ayer viernes que los activos disponibles en la caja fiscal al 31 de diciembre de 2025 alcanzaban a apenas US$40 millones, cuando en “administraciones normales”, señaló, estos saldos suelen oscilar entre US$3.000 millones y US$4.000 millones. “Heredamos un fisco sin caja”, afirmó.

Tras estas declaraciones, el exministro de Hacienda Nicolás Grau respondió a través de su cuenta en X señalando que el último dato público de caja corresponde a US$1.406 millones a fines de enero, y que a inicios de esta semana el saldo, que “fluctúa mucho”, superaba los US$800 millones. Así, abrieron un cruce que está lejos de concluir.

La frase de la semana

" Nos entregan un país en peores condiciones de las que podíamos imaginar" José Antonio Kast, Presidente de Chile, en su primer discurso como jefe de Estado.

Oficialismo se queda con presidencias del Congreso

El cambio de mando en el Ejecutivo tuvo su correlato en el Poder Legislativo. El mismo miércoles 11, el diputado Jorge Alessandri (UDI) fue elegido como nuevo presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados tras obtener 78 votos en la votación realizada en Sala, imponiéndose a la diputada Pamela Jiles, quien hasta horas antes aparecía como la principal candidata al cargo.

Los votos de los diputados Jaime Mulet y Felipe Camaño fueron claves para el triunfo de Alessandri, ya que ambos se desligaron del pacto y terminaron respaldando al parlamentario de la UDI. Así, la nueva mesa de la Cámara quedó integrada por Felipe Camaño (IND-DC) en la primera vicepresidencia y Ximena Ossandón (RN) en la segunda vicepresidencia.

En la Cámara Alta también hubo novedades. La senadora Paulina Núñez (RN) fue elegida como nueva presidenta del Senado tras obtener 39 votos a favor, imponiéndose al senador independiente Alejandro Kusanovic, quien recibió dos votos, mientras que se registraron nueve abstenciones. La parlamentaria por la Región de Antofagasta estará acompañada en la mesa por el senador Iván Moreira (UDI), quien asumirá como vicepresidente. La elección se dio en el marco de un acuerdo político que involucró a sectores de la centroderecha junto con parlamentarios del PS y el PPD.

Conflicto en Medio Oriente

La guerra entre EEUU, Israel e Irán cumplió este sábado 15 días y parece lejos de apaciguarse. Lo que comenzó como una escalada directa entre tres países mutó rápidamente en una guerra regional con múltiples frentes abiertos en el conflicto más grande en Medio Oriente en décadas.

La ofensiva “Operación Furia Épica”, registra más de 6.400 ataques contra objetivos dentro de Irán y en solo seis días significó un costo de US$ 11.300 millones. En escala geográfica, Irán ha sido bombardeado en 24 de sus 31 provincias.

Por su parte, la respuesta iraní se ha centrado en cientos de miles de misiles y drones contra objetivos militares y estratégicos en la región, que hoy ya suman más de 2 mil.

Uno de los aspectos que marcó la contingencia de la semana fue el estado de salud del nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, quien estaría herido como consecuencia de los bombardeos realizados por EEUU e Israel. Jamenei no ha aparecido públicamente desde los ataques y su único mensaje reciente fue difundido por escrito.

US$ 103 fue el precio del petróleo Brent al cierre de esta semana

Petróleo sobre los US$ 100

La guerra activó las alertas de una crisis energética. Esta semana, el petróleo Brent cruzó por primera vez, desde el inicio del conflicto, los US$ 100 por barril.

La tensión aumentó luego de que Irán comenzara a desplegar minas navales en el Estrecho de Ormuz.

Frente a esta situación, el Presidente Donald Trump amenazó a Irán con “consecuencias nunca antes vistas” si no retiraba las minas de la zona. Horas más tarde, el Comando Central estadounidense informó haber destruido 16 embarcaciones iraníes que, según indicó, estaban participando en la instalación de estos explosivos en el estrecho.

En paralelo, el Kremlin afirmó que Rusia y Estados Unidos comparten un interés común en estabilizar los mercados energéticos globales, luego de que Washington decidiera flexibilizar temporalmente algunas sanciones al petróleo ruso. La medida permite, durante 30 días, la compra de crudo que ya se encontraba en tránsito o almacenado en buques.

AIE libera reservas ante crisis energética

Con la intención de calmar los temores del mercado, la Agencia Internacional de la Energía (AIE), conformada por 32 países, acordó liberar de manera unánime 400 millones de barriles de petróleo ante la escalada del conflicto en Medio Oriente. La medida fue discutida en una reunión extraordinaria de emergencia convocada por la AIE para analizar la seguridad del suministro mundial de petróleo, en un contexto marcado por los riesgos del tránsito energético por el estrecho de Ormuz, una de las rutas clave del comercio global de crudo. La liberación superaría ampliamente los 182 millones de barriles que los países miembros pusieron en el mercado en 2022 tras la invasión rusa de Ucrania.

El plan contempla inyectar petróleo en el mercado durante al menos dos meses para compensar parte de la interrupción del suministro y moderar la volatilidad de los precios.

Google detecta ciberespionaje en Chile

En medio de las tensiones que gatilló el cable submarino, esta semana se dio a conocer que Google detectó una campaña de ciberespionaje atribuida a un grupo denominado UNC2814, que estaría vinculado al Gobierno de China y que ha operado desde al menos 2017.

La investigación fue realizada por el Google Threat Intelligence Group (GTIG) junto con la firma de ciberseguridad Mandiant, y apuntó a ataques dirigidos contra organismos gubernamentales y empresas de telecomunicaciones en decenas de países, incluido Chile.

Según el informe, el grupo tiene un historial de intrusiones en al menos 42 países, con el objetivo de obtener información estratégica.

La alerta coincidió con denuncias de la embajada de Estados Unidos en Chile sobre eventuales vulneraciones a redes de telecomunicaciones en el país.

Chile y EEUU cierran acuerdo por minerales críticos

Los gobiernos de Chile y Estados Unidos firmaron una declaración conjunta que permitirá iniciar consultas bilaterales sobre minerales críticos y tierras raras. Una reunión en La Moneda entre el Presidente José Antonio Kast y el vicesecretario de Estado estadounidense Christopher Landau dio cierre al acuerdo.

La declaración reafirma los lazos de cooperación entre ambos países bajo el Tratado de Libre Comercio y diversos foros multilaterales. También se destaca que el apoyo mutuo en el suministro de minerales críticos es clave para la seguridad nacional y el desarrollo de industrias estratégicas. “Ustedes van a decidir cuál es el futuro de su sector minero”, sostuvo Landau.

Sin embargo, también hubo una cuota negativa en la relación bilateral: ayer el Gobierno de Estados Unidos incluyó a Chile en una investigación sobre presuntas prácticas comerciales desleales, en relación con lo que denominó falta de medidas contra el trabajo forzoso.

Paul Fürst, nuevo director del Banco de Chile

Un histórico se despide. Esta semana el Banco de Chile informó que Paul Fürst asumirá como director titular independiente de la entidad tras la renuncia de Andrés Ergas al directorio. La salida de Ergas se debe a que fue designado para asumir como embajador de Chile en Estados Unidos en la nueva administración.

El directorio del banco aceptó la renuncia y activó el mecanismo de reemplazo contemplado en sus estatutos. Así, Fürst, quien se desempeñaba como primer director suplente independiente, pasará a ocupar el cargo de manera titular.

Goldman Sachs recorta proyección del PIB

En medio del nuevo escenario macro, el banco de inversión Goldman Sachs recortó su proyección de crecimiento para Chile y elevó su estimación de inflación.

En un informe enviado a clientes, la entidad advirtió que el escenario externo afectará la actividad económica del país durante este año.

El ajuste representa un revés para el inicio del nuevo gobierno del Presidente José Antonio Kast y para el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Goldman Sachs también anticipó que el aumento de los costos energéticos podría presionar los precios internos, lo que llevó al banco a elevar su proyección de inflación para Chile.

Además, el informe descartó que el Banco Central reduzca la tasa de interés en su próxima reunión, debido a las presiones inflacionarias y la mayor incertidumbre internacional.

Los cambios de ENAP

La Empresa Nacional del Petróleo informó la renuncia del director estatal Andrés Rebolledo, quien había sido designado en 2022 por el entonces presidente Gabriel Boric.

Hace unos días, Rebolledo asumió su segundo mandato como secretario ejecutivo de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía para el período 2026-2029.

En su reemplazo se incorporará al directorio el abogado penalista Cristian Muga, aunque aún no se ha confirmado si asumirá la presidencia o la vicepresidencia de la estatal.

Un movimiento similar ocurrió con la presidenta de la estatal, Gloria Maldonado, quien adelantó su salida el pasado miércoles. La ejecutiva también dimitió de las filiales Enap Refinerías y Enap Sipetrol.

Ripley cierra 2025 duplicando sus utilidades

La multitienda Ripley cerró 2025 con resultados históricos, registrando utilidades por $119.205 millones, lo que representa un alza de 120,8% respecto de 2024, duplicando sus ganancias. El desempeño fue impulsado por el buen resultado de todas sus líneas de negocio: retail, banca e inmobiliario.

Los ingresos de la compañía crecieron 6,3%, alcanzando los $2,219 billones, impulsados principalmente por el dinamismo del negocio retail en Perú, especialmente en ventas de vestuario, y por una mayor liquidez en el período. También influyeron positivamente el crecimiento de la cartera de créditos de Banco Ripley y el desempeño del negocio inmobiliario, en particular de Mall Aventura en Perú.