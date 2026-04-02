Lo que debes saber al terminar la semana I La guerra, el Imacec, la caja fiscal y las inversiones

Esta semana se intensificaron las escaramuzas entre el gobierno –principalmente el Ministerio de Hacienda- y la oposición por la situación de la caja fiscal.

Tras la actualización hecha por la Dipres el martes de la caja fiscal, la cual arrojó un saldo de US$ 3.671 millones, superior a los US$ 1.400 millones de enero y a los US$ 46 millones de diciembre de 2025; se desataron las críticas al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por parte de parlamentarios de oposición, quienes derechamente lo acusaron de "mentir" cuando dijo que la situación de caja del Estado era "crítica", razón por la cual había sido necesario modificar el Mepco, originando el alza histórica de las bencinas y diésel.

Quiroz, llamó a la oposición a "no tapar el sol con un dedo", e insistió en la estrecha situación de las arcas fiscales. Señaló que el gobierno anterior para mantener el slogan de que la deuda no subía, no contrajo deuda correspondiente al año 2025 y la corrió para el 2026. Agregó que la deuda debió haber subido un punto más sobre el PIB” y que “la deuda que hay hoy es US$ 40 mil millones más que la que había hace cuatro años, afirmando que quizás sin esa mayor deuda, habrían tomado una decisión distinta respecto a sincerar los precios de los combustibles de acuerdo a los precios internacionales.

Entre la guerra y la paz

En el frente internacional tampoco bajó de tensión. El miércoles por la noche, el mundo entero estuve expectante a las palabras que Donald Trump pronunciaría en su mensaje a la nación. Los inversionistas esperaban que su intervención confirmara el próximo fin de la guerra en Irán, -expectativa que había hecho rebotar las bolsas ese día- pero nada de eso ocurrió.

Trump prometió golpear a Irán “muy duramente” en las próximas semanas si no cede. “Vamos a destruir sus plantas eléctricas y petroleras, vamos a completar el trabajo y estamos muy cerca”, aseveró.

Incluso llegó a decir: “en las próximas dos o tres semanas, vamos a devolverles a la Edad de Piedra, que es donde deben estar”.

También en su guion tuvo espacio para atacar a sus aliados. “A esos países que no pueden asegurar el suministro de combustible, muchos de los cuales se negaron a participar en la decapitación de Irán, que tuvimos que hacer nosotros solos, les hago una sugerencia. Primero, compren petróleo a los Estados Unidos de América… nos sobra. Tenemos muchísimo. Y segundo, encuentren el valor que les falta… Entren en el estrecho y tómenlo. Protéjanlo. Úsenlo para ustedes. Irán ha quedado diezmado. Lo más difícil ya está hecho”, aseveró

El discurso de 20 minutos echó por tierra la sensación de alivio que había permitido a los índices bursátiles rebotar y al petróleo caer (ese día había cerrado el Brent en US$ 100 el barril y el WTI por debajo). Tras el fin del discurso -que ocurrió en medio de la apertura de las bolsas asiáticas-, estas comenzaron a caer, cerrando finalmente en rojo. El jueves los mercados cayeron, sólo el Nasdaq en Wall Street ganó 0,2%, mientras las bolsas europeas se movieron entre leves caídas y leves alzas. El IPSA no se salvó y cayó 1,1% hasta los 10.739,15 puntos.

¿Y el petróleo?, volvió a saltar, pero con un detalle, esta vez el WTI subió más que el Brent, quedando en US$ 111 y US$ 109 respectivamente la tarde del jueves.

La frase de la semana

" Vamos a atacarlos (Irán) con mucha fuerza. En las próximas dos o tres semanas, los vamos a devolver a la Edad de Piedra, que es donde pertenecen" DONALD TRUMP, Presidente de Estados Unidos

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Nueva caída del Imacec

En el frente interno las cosas no están más fáciles. El Imacec registró una caída de 0,3% en febrero en comparación con el mismo mes del año anterior, según el Banco Central. El resultado estuvo muy por debajo de las expectativas: el consenso de analistas Bloomberg anticipaba un crecimiento de 1,6%, mientras economistas locales proyectaban entre 0% y 1,3%.

El retroceso se explicó principalmente por la caída en la producción de bienes, que disminuyó 3,7% en términos anuales, afectada especialmente por menores rendimientos en fruticultura, pesca extractiva e industria de productos pesqueros. En tanto, la minería creció 1%, impulsada por una mayor extracción de litio y oro, y los servicios avanzaron 1,6%, liderados por el sector salud.

Esta es la segunda caída consecutiva en lo que va de 2026, luego de que en enero la actividad ya había retrocedido un 0,5%. Con estas cifras analistas proyectan que el PIB de 2026 podría estar bajo el 2%.

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Desempleo al debe

La tasa de desocupación en Chile se ubicó en 8,3% en el trimestre móvil diciembre 2025–febrero 2026. Aquello representa una leve baja de 0,1 punto porcentual, pero acumulando ya 38 meses consecutivos por encima del 8%.

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, calificó la situación como una "emergencia laboral" y anticipó el próximo anuncio de un subsidio a la contratación, que formará parte de la ley miscelánea, como parte del Plan de Reconstrucción Nacional.

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Se retoman las negociaciones con EEUU

En el marco de la 14ª Conferencia Ministerial de la OMC, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez, sostuvo una reunión bilateral con el Representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, donde se revisó el estado de la relación económico-comercial entre ambos países. Como resultado, acordaron retomar la agenda arancelaria y programaron un primer encuentro para el 14 y 17 de abril en Washington.

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Transbank vuelve a su punto de partida

Después de casi tres años de proceso de venta, Scotiabank decidió retirarse de la negociación para adquirir Transbank, cuando todo parecía encaminado para concretar el trato. La propuesta en discusión contemplaba un monto cercano a los US$ 500 millones.

El factor clave del retiro fue la valorización: un nuevo escenario de mayor competencia y menor capacidad de fijación de precios redujo las expectativas de ingresos futuros de Transbank, lo que llevó a la matriz canadiense a retirar su oferta. Con el retiro de Scotiabank, el proceso de venta queda sin oferentes y vuelve a su punto de partida.

8,3 % fue la cifra de desempleo en el trimestre móvil diciembre 2025-febrero 2026

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Comité de ministros destraba más de US$ 1.000 millones

En su primera reunión bajo la administración del Presidente Kast, el Comité de Ministros confirmó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable de tres proyectos, destrabando más de US$ 1.000 millones de inversión. Estos tres proyectos son parte de una lista de 42 iniciativas con RCA aprobada que enfrentaban retrasos administrativos, en el marco de una instrucción presidencial para resolver 51 recursos de reclamación pendientes en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA, que en total suman US$ 16.300 millones.

Se trata del proyecto de Energía Renovable No Convencional Tarapacá, que contempla una inversión de US$ 200 millones, el Parque Eólico Rinconada con US$ 365 millones y el Parque Eólico Los Coihues que totaliza US$ 470 millones.

La ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, quien presidió la sesión, destacó el hito y anunció que habrá al menos una sesión mensual del Comité, buscando darle mayor agilidad al procedimiento de evaluación ambiental.

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Abra Group reordena su cúpula

Abra Group, el conglomerado aéreo que integra a Avianca, Gol y Wamos Air —y que está en proceso de incorporar a la chilena SKY Airline— reordenó su directorio tras el fallecimiento de su cofundador, Constantino de Oliveira Júnior. En su lugar asumió como presidente Richard Schifter, quien ya formaba parte del directorio desde 2023.

Se incorporó también al directorio Anna Luiza Constantino, hija del fundador fallecido. Además, el 1 de enero pasado cuatro directores fueron reemplazados por nuevos integrantes, en línea con el objetivo de contar con una mayoría de directores independientes conforme a las normas de la SEC, de cara al IPO que Abra Group proyecta concretar en EEUU este año.

Además, el holding anunció la ampliación de su mesa directiva, en el marco de una reorganización de su gobierno corporativo, instancia en la que se integró el chileno Adrián Neuhauser como nuevo miembro del directorio, manteniendo en paralelo su rol como CEO.

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Reestructuración de Agrosuper

A exactos 25 meses del fallecimiento de Gonzalo Vial Vial, fundador de Agrosuper, la compañía anunció una reorganización societaria que contempla el ingreso de la tercera generación del clan Vial a la plana directiva. La matriz cambiará de nombre a Empresas Agrosuper, de la cual se desprenden Agrosuper (segmento carnes) y AquaChile (segmento acuícola) como filiales.

José Guzmán Vial, quien dirigió la compañía por más de 20 años como gerente general, deja el directorio de la matriz y asume como CEO de Empresas Agrosuper y presidente de los directorios de los segmentos carnes y salmones. Enrique Ostalé Cambiaso, quien recientemente salió del directorio de Falabella, asume como vicepresidente del grupo, mientras que Canio Corbo se mantiene en la presidencia del directorio.

Juan Pablo Vial Vial, nieto del fundador, se convertirá en el primer miembro de la tercera generación de la familia en ingresar al directorio de la compañía.

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La alerta del FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la guerra en Medio Oriente está “ensombreciendo las perspectivas para muchas economías”, en un blog elaborado por sus principales economistas, entre ellos el chileno Rodrigo Valdés, actual director de Asuntos Fiscales del organismo.

Identifican tres vías principales a través de las cuales se transmite el impacto: el encarecimiento de la energía, las disrupciones en cadenas de suministro y el endurecimiento de las condiciones en los mercados financieros. El shock es asimétrico: afecta con mayor fuerza a países importadores de energía, economías de menores ingresos y aquellas con poco espacio fiscal, mientras que algunos exportadores de materias primas pueden beneficiarse parcialmente.

El FMI llamó a los países a adoptar políticas cuidadosamente calibradas, enfatizando prudencia fiscal, fortalecimiento de reservas y protección de los sectores más vulnerables, y reiteró su disposición a apoyar con asistencia financiera y técnica.

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Mercado Libre apuesta fuerte por Chile

Mercado Libre anunció una inversión de US$ 750 millones en Chile, la mayor en la historia de la compañía en el país, en un acto realizado en su centro de distribución en Colina con presencia del Presidente Kast y los ministros de Trabajo y Economía. Los recursos se destinarán a fortalecer plataformas tecnológicas, potenciar la red logística y expandir los servicios financieros de Mercado Pago, además de generar 1.200 nuevos empleos.

El incremento de 27% respecto a la inversión de 2025 responde en parte, porque “tenemos mucha confianza en lo que está pasando con Chile”, declaró el vicepresidente de la firma Alan Meyer.

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Fin de una era para Electrolux

Electrolux anunció que cesará su fabricación en Chile el próximo 30 de abril, poniendo fin a las actividades productivas de la histórica planta ubicada desde 1940 en la comuna de Maipú. La multinacional sueca justificó la decisión por un mercado internacional "sumamente competitivo" y señaló que avanzará hacia un modelo de abastecimiento 100% global, pasando de un 70% a un 100% de productos importados.

La medida impactará a 400 trabajadores vinculados a la planta.

Electrolux aclaró que mantendrá su presencia comercial, logística y de servicios en el país, asegurando el cumplimiento de compromisos con clientes y socios.

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CLC en la mira de la CMF

El miércoles la CMF suspendió la cotización de acciones de Clínica Las Condes por no enviar estados financieros de 2025. Según declaró la compañía, el retraso fue informado al organismo regulador del mercado, donde se indicó que los resultados serán entregados a más tardar el 15 de abril.

Agregó que el atrasado se debe a una revisión profunda e indispensable que se debió realizar tras las inconsistencias detectadas en los estados financieros de la anterior administración y que informaron oportunamente al mercado el 24 de diciembre pasado.