El Tesoro de EEUU convoca a reunión por los riesgos del crédito privado

El Tesoro estadounidense anunció el miércoles que se reunirá con los reguladores de seguros nacionales e internacionales para abordar los riesgos del crédito privado tras la reciente convulsión en este mercado multimillonario.

Las reuniones iniciales "permitirán a los participantes analizar los acontecimientos recientes del mercado, los riesgos emergentes, las prácticas de gestión de riesgos y las perspectivas del sector", indicó el departamento.

Esta medida pone de manifiesto la creciente preocupación en Washington por la salud del sector del crédito privado y su rápido crecimiento. En las reuniones participarán reguladores de seguros estadounidenses e internacionales, añadió el Departamento del Tesoro. El sector asegurador, que en Estados Unidos está regulado en gran medida a nivel estatal, se ha entrelazado cada vez más con el sector del capital privado durante la última década. En busca de mayores rendimientos, las aseguradoras de vida con sede en Estados Unidos han invertido en crédito privado, incluyendo deuda inmobiliaria privada y otros valores estructurados privados respaldados por préstamos vinculados a activos que van desde paneles solares hasta arrendamientos de aeronaves.

Mientras tanto, grandes gestoras de capital privado como Apollo y KKR han adquirido compañías de seguros de vida y planes de pensiones. Otras, como Blackstone, se han asociado con aseguradoras para gestionar sus carteras de inversión. Esta tendencia ha generado una mayor preocupación entre los reguladores debido a la opacidad, la falta de liquidez y la complejidad de los productos de crédito privados en comparación con las carteras más tradicionales de bonos gubernamentales y corporativos. Esto ha provocado que el sector asegurador dependa cada vez más de las opiniones de agencias de calificación crediticia privadas especializadas para evaluar los riesgos de las carteras de inversión. Las aseguradoras de vida suelen invertir casi todos sus activos en valores con alta calificación crediticia, en lugar de en áreas más riesgosas del crédito privado.

Estas conversaciones se producen en un momento en que Wall Street se ha visto sumida en la ansiedad durante los últimos meses por las pérdidas en los mercados de crédito privado.

Sin embargo, la calidad de esas calificaciones ha sido cuestionada recientemente. El Tesoro afirmó que esperaba que las conversaciones sobre los riesgos del crédito privado dieran como resultado una "colaboración sostenida" con los reguladores, y añadió que mantenía este tipo de conversaciones con regularidad. La primera serie de reuniones está programada para comenzar en abril, agregó, y “se planean más encuentros... a lo largo del verano”. Estas conversaciones se producen en un momento en que Wall Street se ha visto sumida en la ansiedad durante los últimos meses por las pérdidas en los mercados de crédito privado. Las quiebras del fabricante de autopartes First Brands y del minorista de autos usados Tricolor han puesto de relieve la proliferación de las llamadas estrategias de préstamos con garantía de activos y han generado preocupación sobre los estándares de evaluación crediticia en toda la industria.

Las salidas de capital de los principales fondos y la decisión de gestoras de activos como Apollo, Ares Management y KKR de limitar los reembolsos de los denominados fondos de préstamos directos han aumentado el escrutinio sobre el que se encuentra el sector. Más recientemente, los mercados se han mostrado preocupados por los préstamos apalancados a empresas de software respaldadas por capital privado, ya que los inversionistas temen que puedan verse expuestas a la disrupción de la IA. La Asociación Nacional de Comisionados de Seguros, una organización que agrupa a los reguladores de seguros estatales de EEUU, ha puesto en marcha un estudio sobre los riesgos de los productos complejos "titulizados", en los que las aseguradoras respaldadas por capital privado han estado acumulando las primas de los asegurados. Muchas aseguradoras estadounidenses también tienen filiales de reaseguro extraterritoriales domiciliadas en Bermudas o en las Islas Caimán, lo que genera preocupación por las diferentes normas regulatorias entre las distintas jurisdicciones.