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Empresas Juan Yarur da primer paso en reorganización de Bci y constituye Bci Group

El holding pasará a controlar dos bancos independientes entre sí: por un lado, Bci -incluyendo sus operaciones en Miami, Perú; y por otro, City National Bank of Florida (CNB),

Por: Sofía Fuentes

Publicado: Jueves 2 de abril de 2026 a las 18:01 hrs.

Bci Chile EEUU Banca inversionistas Sofía Fuentes
<p>Empresas Juan Yarur da primer paso en reorganización de Bci y constituye Bci Group</p>

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