Empresas Juan Yarur da primer paso en reorganización de Bci y constituye Bci Group
El holding pasará a controlar dos bancos independientes entre sí: por un lado, Bci -incluyendo sus operaciones en Miami, Perú; y por otro, City National Bank of Florida (CNB),
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Empresas Juan Yarur SpA informó este jueves, a través de un hecho esencial enviado a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la constitución de Bci Group S.A, marcando el primer hito formal del proceso de evolución societaria de Bci, anunciado a comienzos de año.
La nueva entidad se proyecta como el holding del grupo financiero, que una vez completadas las distintas etapas de la reorganización, pasará a controlar dos bancos independientes entre sí: por un lado, Bci -incluyendo sus operaciones en Miami, Perú, su filial de corretaje y otras subsidiarias locales- y, por otro, City National Bank of Florida (CNB), la principal apuesta del banco chileno en Estados Unidos.
Como parte de la operación, Empresas Juan Yarur, actual controlador de Bci, suscribirá el capital de la nueva sociedad mediante el aporte de acciones del banco, una vez que se obtengan las aprobaciones regulatorias y societarias correspondientes, además del cumplimiento de otras condiciones habituales para este tipo de transacciones.
En adelante, el proceso contempla la inscripción de Bci Group en el Registro de Valores de la CMF y su posterior listado en la Bolsa de Comercio de Santiago. Acto seguido se invitará a los actuales accionistas de Bci a integrarse al nuevo holding en igualdad de condiciones, a través de un canje de acciones mediante una oferta pública (OPA).
Desde el grupo han señalado que esta reorganización apunta a “potenciar el crecimiento futuro en Chile, Estados Unidos y Perú, maximizar el valor para los accionistas, optimizar el uso de capital y diversificar las fuentes de financiamiento”.
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