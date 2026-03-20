Los anuncios de Quiroz, el petróleo y las inversiones mineras se tomaron la agenda

El titular de Hacienda lanzó una artillería de anuncios para reactivar la economía, a la par que inició la confección de una nueva propuesta para el Mepco.

Esta semana, el foco de atención y los titulares se los llevó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. En el marco de un seminario económico organizado por DF, además de revelar que volverá a instaurar la figura de un titular de las finanzas públicas que no es simpático ni popular, lanzó toda una artillería, con diversidad de medidas, para "revertir el declive económico" que atraviesa Chile.

Los primeros anuncios se relacionaron con la reactivación del sector inmobiliario. El ministro explicó que como parte del Plan de Reconstrucción Nacional -con el que se espera recuperar 200 mil empleos- se incluye la exención por un año del pago del IVA en la venta de un stock determinado de viviendas. A esto se suma la expansión del subsidio hipotecario mientras se tramitan leyes en el Congreso.

También se extenderá el DFL2 a más de tres viviendas, de 90 metros cuadrados o menos, a las que se aplicará un "impuesto moderado" en principio de 5%.

En materia de precios, insistió en que se modificará la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción para liberalizar el uso del suelo, con el fin de reducir el costo de loe inmuebles entre un 10% y 15%, en tres años.

En el ámbito de inversión y certeza jurídica, Quiroz anunció el regreso del DL 600, como medida para ofrecer invariabilidad tributaria a grandes proyectos y devolver la confianza a los inversionistas tras la incertidumbre política de los años previos. La novedad es que en esta versión se contemplaría el uso del mecanismo para la ampliación de proyectos.

En el tema de evaluación ambiental, detalló que el Gobierno usará IA para monitorear que se cumplan los plazos en que se tramitan los proyectos y asegurar que los funcionarios cumplan con las normas técnicas sin arbitrariedades.

Pasemos al tema de disciplina fiscal y cobro del CAE. Quiroz anunció la persecución de morosos y advirtió que el Fisco iniciará acciones de cobro ejecutivo y embargos contra los deudores con altos ingresos. Según el ministro, ya han sido detectados 1.800 morosos que ganan más de $ 5 millones mensuales, los que en conjunto acumulan una deuda de US$ 20 millones. El mapeo de deudores con sueldos desde $1,5 millón reveló una morosidad de US$ 800 millones.

En el ítem metas macroeconómicas y coyuntura, el titular de Hacienda reafirmó que el objetivo del Gobierno apunta a lograr un crecimiento de 4%, bajar la tasa de desempleo a 6% (pleno empleo) y alcanzar el equilibrio fiscal estructural en 2030.

La frase de la semana

“ Lo vamos a ir a cobrar, y vamos a actuar muy ágilmente en las potestades del juicio ejecutivo, que incluye embargos. Espero no ver grandes manifestaciones defendiendo a gente que gana más de $ 5 millones y que lo está ganando gracias a un crédito que le dio el Estado". JORGE QUIROZ, ministro de Hacienda, sobre el CAE.

Mepco en la lupa

El Mepco ha estado en el foco de la opinión pública y las autoridades la última semana, en medio del alza sostenida en el precio del petróleo, que amenaza con elevar el costo de la bencina el próximo jueves. La parafina ya subió a $ 107. En este contexto, el Gobierno prepara cambios al mecanismo que serían presentados entre el lunes y martes de la próxima semana. Quiroz advirtió que con el sistema actual el Estado gastar cerca de US$ 200 millones por semana.

En la misma línea, el Presidente José Antonio Kast se reunió con los titulars de la Cámara, Jorge Alessandri, y del Senado, Paulina Núñez, quienes tras la cita confirmaron que el Ejecutivo ingresará con urgencia un proyecto de ley para modificar el sistema.

Uno de los principales focos estará en la parafina, cuyo precio ha registrado fuertes alzas —superiores a $ 180 por litro desde el inicio del conflicto—, encendiendo las alertas de cara al invierno. En ese escenario, el Gobierno busca reforzar los apoyos y avanzar hacia medidas focalizadas en los hogares más vulnerables.

Petróleo descontrolado

El gráfico que muestra la evolución del precio del petróleo podría asimilarse a un electrocardiograma desde que estalló la guerra en Medio Oriente, manifestando una volatilidad en su máxima expresión. El crudo osciló entre los US$ 100 el barril de Brent y los US$ 119 el jueves, ajustándose a US$ 112 al cierre de la semana.

La incertidumbre sigue siendo alta. Nuevos ataques iraníes a infraestructura en el Golfo Pérsico mantienen en alerta a los mercados, ante el riesgo de interrupciones en el suministro energético global.

En este contexto, analistas han advertido que la volatilidad seguirá en las próximas semanas y, de hecho, los bancos de inversión ya han ajustado sus proyecciones. En sus análisis conservadores estiman que la guerra podría extenderse por al menos tres semanas, llevando los precios a un rango entre US$ 110 y US$ 200 el barril. El comportamiento del crudo seguirá siendo un factor clave para la inflación global.

El debut de Daniel Mas

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, hizo un sentido llamado al sector privado durante su intervención en el SURA Advisory Forum. “Creemos en la empresa privada y queremos más y mejores empresas que impacten positivamente”, afirmó.

Durante el seminario, criticó el impuesto a la ganancia de capital, señalando que “funciona como una suerte de castigo al éxito” y al ahorro destinado a inversiones de largo plazo. En esa línea, defendió la propuesta del Gobierno de eliminar el tributo: “Eso es en esencia, remover un freno de mano a la inversión productiva de nuestro país”, dijo.

Mas explicó que la eliminación de este impuesto permitiría dinamizar el mercado de capitales y fomentar tanto la inversión local como extranjera. Recordó que este gravamen —actualmente de 10%— fue reinstalado en 2022 para financiar la Pensión Garantizada Universal, tras haber existido previamente una exención desde 2001 para incentivar el mercado bursátil.

Fin de la negociación ramal

El ministerio del Trabajo retiró del Congreso el proyecto de negociación ramal, una de las principales iniciativas laborales impulsadas por el Gobierno de Gabriel Boric. La propuesta buscaba cambiar el sistema actual de negociación, centrado en cada empresa, por un modelo de sectores económicos, permitiendo que sindicatos y empleadores fijaran estándares mínimos en materias como salarios, condiciones laborales y seguridad.

El retiro generó fuertes críticas desde la oposición y el mundo sindical, que lo consideran una demanda histórica para fortalecer el poder de negociación de los trabajadores. En contraste, sectores empresariales valoraron la decisión, advirtiendo que la negociación ramal podía introducir rigideces en el mercado laboral y afectar especialmente a las PYME y la creación de empleo.

Los 43 decretos

El ministerio del Medio Ambiente dio un nuevo “golpe de timón” al retirar de la Contraloría 43 decretos supremos en trámite desde la administración anterior. La decisión se tomó apenas iniciado el nuevo Gobierno y se suma a otros cambios en la cartera liderada por Francisca Toledo.

Los decretos retirados abarcan una amplia gama de materias, incluyendo reglamentos ambientales, normas de emisión, planes de adaptación climática y la creación de parques y reservas nacionales. Entre ellos destacan iniciativas como la protección del pingüino de Humboldt, la creación de áreas protegidas como el Salar de Pedernales y regulaciones clave para la institucionalidad ambiental.

Desde el Gobierno explicaron que se tomó la medida para revisar estos instrumentos y asegurar que cumplan con estándares técnicos y normativos vigentes. Agregaron que se trata de una práctica habitual al inicio de una nueva administración.

El jueves, el Gobierno reingresó el decreto que protege a la ranita de Darwin, el que obtuvo la luz verde en menos de 24 horas.

Batería de inversiones

Una nueva ola de grandes inversiones mineras comenzó a tomar forma en Chile, impulsadas por actores internacionales. Por un lado, la minera estadounidense Freeport McMoRan, inició la tramitación ambiental del Proyecto de Continuidad Operacional de minera El Abra, por US$ 7.500 millones. La idea es extender su operación en 40 años y aumentar su capacidad productiva.

De ser aprobada, la empresa podría iniciar las operaciones ampliadas en 2033, con el potencial de elevar la producción anual de cobre en más de 300 mil toneladas.

En paralelo, BHP ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) un proyecto por hasta US$ 5.900 millones, enfocado en desarrollar una nueva concentradora para sostener la operación de la mayor productora de cobre del mundo en el largo plazo, reemplazando la capacidad productiva de la planta concentradora Los Colorados. El proyecto permitirá mantener la capacidad total de procesamiento de Escondida en 460 mil toneladas por día de mineral.

Termina la era de Ostalé, comienza la de Peña

Luego de tres años, el directorio de Falabella volvió a rearmarse. El pasado martes, la compañía oficializó la incorporación del exCEO de Mallplaza, Fernando de Peña, a su mesa directiva, en medio de una etapa de ajustes estratégicos y búsqueda de mayor solidez en su gobernanza.

A De Peña se suman nuevas incorporaciones al directorio. Entre ellas, Tomás Müller Benoit y Juan Pablo del Río Goudie, además de la llegada de Carolina Schmidt en representación de las AFP.

Con esto, se cierra la etapa de Enrique Ostalé, quien dejó la presidencia que asumió en 2023, cuando se convirtió en el primer timonel ajeno a las familias accionistas. Su salida marca el fin de un ciclo en el que lideró un proceso de reordenamiento interno, dando paso a una nueva etapa que estará marcada por el rol que asuma De Peña dentro del directorio.

Los bancos centrales se pronunciaron

Australia abrió una semana clave para los bancos centrales con una sorpresiva alza de tasas de interés, marcando un tono más restrictivo frente a un escenario global incierto. El Banco de la Reserva de Australia elevó su tasa a 4,1%, en respuesta al fuerte incremento en los precios de los combustibles y las presiones inflacionarias asociadas.

En Estados Unidos, la Reserva Federal, liderada por Jerome Powell, optó por mantener las tasas sin cambios, señalando que las consecuencias del conflicto son “inciertas”. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) dejó el rango objetivo entre 3,5% y 3,75%, reforzando una postura de cautela ante el nuevo escenario internacional.

El Banco Central Europeo (BCE), presidido por Christine Lagarde, también mantuvo su tasa en 2%, aunque con un tono más restrictivo. La entidad advirtió que el conflicto eleva los riesgos inflacionarios —especialmente por el encarecimiento de la energía— y no descartan futuras alzas si la situación se intensifica.

Remociones en el aparato fiscal

La instalación del nuevo Gobierno de José Antonio Kast ha estado marcada por rápidos ajustes en cargos clave. Uno de los movimientos más visibles se dio en el Ministerio de Obras Públicas, donde el ministro Martín Arrau solicitó la renuncia de los 10 directores de área y designó a nuevos nombres, varios ligados a administraciones anteriores.

En paralelo, en el ámbito financiero, la nueva presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, inició su gestión con un fuerte reordenamiento interno. La autoridad removió a tres directores generales —en áreas jurídica, de estudios y de supervisión— y nombró reemplazos subrogantes.

Estos movimientos se suman a otras salidas en el aparato estatal, como la solicitud de renuncia a la superintendenta de Seguridad Social, la abogada Andrea Soto Araya, consolidando una tendencia de recambio en distintos niveles del Estado.

Los nuevos fichajes

El nuevo equipo económico del Gobierno sigue tomando forma, con fichajes clave tanto en Hacienda como en el resto del aparato estatal.

Por un lado, el ministro Jorge Quiroz creó un inédito cargo de coordinador de Ajuste Fiscal y nombró al ingeniero Alejandro Campos, un cercano y exsocio de su consultora.

Campos llega con experiencia tanto en el sector público como privado, y tendrá un rol clave en la implementación del ajuste fiscal, en un contexto donde el Gobierno busca reordenar las cuentas y avanzar en su agenda económica.

En paralelo, el economista Felipe Morandé fue designado como nuevo presidente del Sistema de Empresas Públicas (SEP), organismo encargado de supervisar empresas estatales como Metro, EFE o Correos.

Desde este cargo, deberá fortalecer el control de gestión de unas 20 firmas estatales, consolidando otro movimiento estratégico del Gobierno en áreas clave de la economía.

2,5 % de alza anotó el PIB nacional en 2025

EOF anticipa mayor inflación

Los operadores financieros elevaron sus expectativas de inflación para los próximos meses, anticipando que el IPC subiría 0,6% en marzo y 0,5% en abril, según la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) del Banco Central.

Este ajuste refleja un escenario más presionado por factores externos, como el alza del petróleo y la volatilidad internacional.

En paralelo, se estimó que el Consejo del Banco Central mantendrá sin cambios la Tasa de Política Monetaria en 4,5% -en la sesión del próximo miércoles- la que seguiría estable en las siguientes cuatro reuniones y que solo tendría un recorte de 25 puntos básicos en un horizonte de 12 meses.

Además, las expectativas también se ajustaron en otras variables financieras, como el tipo de cambio, que se proyecta cercano a los $ 900 en el corto plazo.