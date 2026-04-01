Los hermanos Duch y su apuesta inmobiliaria por el centro de Santiago
La gestora inmobiliaria Cassá Estudio tiene seis proyectos residenciales en el corazón de la capital. A los edificios antiguos que han rehabilitado en los barrios Bellas Artes, París-Londres y República, se suma el Edificio Victoria -ex hotel Victoria- que albergará 102 departamentos en la emblemática esquina de Huérfanos con San Antonio.
Noticias destacadas
Tras meses de desmantelamiento y espera de permisos, desde diciembre de 2025 entraron en etapa de construcción. El proyecto contempla preservar y reconvertir el edificio de manera de manera de convertirlo en 102 departamentos -cuyos precios oscilan entre los 2.900 y 6.000 UF dependiendo de las características de cada unidad- además de espacios comunes como un patio y una plaza interior.
Un martes después de almuerzo, los hermanos se alistan tras la entrada histórica de Huérfanos con San Antonio, para hacer un tour por la construcción. Parten explicando que recuperarán la losa de mármol y la escalera original con terminaciones en bronce. Muestran dos de los departamentos pilotos, uno tipo loft y otro con un dormitorio separado del estar.
La altura de 3 metros de altura marca la amplitud de los espacios que van de los 20 a los 35 m2. Según el cronograma la entrega debería tener lugar durante el segundo semestre del próximo año. El público objetivo son adultos o parejas sin hijos, entre 25 y 50 años, para quienes la conectividad y la vida urbana es clave, señalan.
Hace 6 años los hermanos Duch Salas -hijos del empresario Juan Sebastián Duch Márquez, ex accionista de Doggis- se embarcaron en Cassá Estudio. El nombre es un homenaje a la localidad catalana de donde proviene la familia paterna y fue también la marca de un antiguo emprendimiento de charcutería que tuvo hace años el mayor de los hermanos, Joaquín (39), arquitecto.
Los gemelos Simón y Tomás (36) son ingenieros comerciales, y además de ser muy parecidos físicamente, aseguran que son mejores amigos. Los tres tienen experiencia previa en el mundo inmobiliario y en 2020 decidieron unirse para dedicarse a rehabilitar y transformar edificios antiguos en el centro de Santiago.
La oportunidad se dio tras el estallido y la pandemia, cuando las propiedades en el centro de Santiago perdieron valor. “Muchas oficinas decidieron irse y salieron a la venta edificios, en ubicaciones estratégicas y estructuralmente sólidos, a buenos precios”, apuntan.
Partieron con un proyecto en la calle Monjitas y otro en el barrio República. El primero, de 700 m2, es un edificio de cuatro pisos que data de 1943 y que reinauguraron en 2022 con 13 departamentos remodelados. El mismo año estuvo lista la restauración del edificio de 1.000 m2, 3 pisos y 14 departamentos en República 20.
Además del Edificio Victoria, actualmente están rehabilitando un edificio en la calle Alonso de Ovalle -estratégicamente ubicado frente al proyecto de Territoria en Santa Rosa- y otro en República que le arriendan a la Universidad Andrés Bello por un periodo de 10 años.
La decoración de estas unidades destaca por su propuesta que combina la estética histórica propia de los edificios con un look moderno. El interiorismo y decoración de estos proyectos está a cargo de Duch Interiors, oficina de María José Duch Márquez, tía de los hermanos Duch Salas.
Los hermanos tienen repartidos los roles dentro de la empresa: Tomás se encarga de la administración y finanzas, Simón ve la parte comercial y Joaquín supervisa la construcción y atiende nuevos negocios. Todo el tiempo están mirando nuevas oportunidades, el desafío es encontrar edificios en buen estado y a buen precio: “La inversión es tanta que cuesta que el precio sea lo suficientemente bajo para que salga un producto rentable”. Actualmente consideran desarrollar proyectos en Valparaíso o Concepción, ciudad donde crecieron los Duch Salas.
La oficina de Cassá Estudio está ubicada en la calle Santo Domingo y mira hacia el MAC de Parque Forestal. “Estamos a distancia caminando de los proyectos, circulamos todos los días por el centro y vemos cómo ha mejorado los últimos años. Sabemos qué sectores son buenos y cuáles no”, afirman. Incluso forman parte de la Junta de vecinos del Barrio Bellas Artes.
Te recomendamos
LO MÁS LEÍDO
Newsletters
Gerentes legales siguen ganando más que sus pares mujeres, pero la brecha se ha ido acortando
Así lo deja de manifiesto el último estudio de Idealis Legal Recruitment, según el cual por cada diez gerentes legales hombres con un salario mensual líquido sobre $ 10 millones, hay dos gerentas.
Fintech curicana Haulmer compra Apanio, plataforma de digitalización para micro y pequeñas empresas
Con esta operación, la compañía detrás de los terminales de pago Tuu busca completar el ecosistema para el lanzamiento de su nueva marca de servicios financieros previsto para el segundo trimestre.
BRANDED CONTENT
Llega el Black Sale y con ello una avalancha de estímulos que ponen a prueba tus habilidades en materia financiera.
El primer consejo es simple, aunque no siempre fácil de aplicar: evitar las compras impulsivas. Las promociones suelen generar una sensación de urgencia, con llamados como “últimas unidades”, o “solo por hoy”.
Llega el Black Sale y con ello una avalancha de estímulos que ponen a prueba tus habilidades en materia financiera.
El primer consejo es simple, aunque no siempre fácil de aplicar: evitar las compras impulsivas. Las promociones suelen generar una sensación de urgencia, con llamados como “últimas unidades”, o “solo por hoy”.
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete