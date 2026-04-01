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Los hermanos Duch y su apuesta inmobiliaria por el centro de Santiago

La gestora inmobiliaria Cassá Estudio tiene seis proyectos residenciales en el corazón de la capital. A los edificios antiguos que han rehabilitado en los barrios Bellas Artes, París-Londres y República, se suma el Edificio Victoria -ex hotel Victoria- que albergará 102 departamentos en la emblemática esquina de Huérfanos con San Antonio.

Por: Sofía García-Huidobro - Foto Tamara Silva

Publicado: Jueves 2 de abril de 2026 a las 16:53 hrs.

constructora edificio Inmobiliario Santiago
<p>Los hermanos Duch y su apuesta inmobiliaria por el centro de Santiago</p>

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