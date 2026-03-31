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Runway, fundada por chilenos, presentó su fondo de inversión en startups y lanza programa para desarrollos de IA

Runway Fund consta inicialmente de US$ 10 millones para respaldar a firmas en áreas como investigación en inteligencia artificial, nuevas aplicaciones, y nuevos medios y contenidos en narración, entretenimiento y experiencias.

Por: Renato Olmos

Publicado: Martes 31 de marzo de 2026 a las 15:44 hrs.

Startups emprendimiento Fondos de inversión Venture Capital Capital de riesgo Inteligencia Artificial IA tecnología Renato Olmos
<p>Cristóbal Valenzuela, Anastasis Germandinis y Alejandro Matamala, fundadores de Runway.</p>

Cristóbal Valenzuela, Anastasis Germandinis y Alejandro Matamala, fundadores de Runway.

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