Runway, fundada por chilenos, presentó su fondo de inversión en startups y lanza programa para desarrollos de IA
Runway Fund consta inicialmente de US$ 10 millones para respaldar a firmas en áreas como investigación en inteligencia artificial, nuevas aplicaciones, y nuevos medios y contenidos en narración, entretenimiento y experiencias.
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Aunque lleva varios meses invirtiendo en startups, este martes Runway, compañía fundada por chilenos en Estados Unidos y que desarrolla herramientas de inteligencia artificial (IA) para la industria del cine, publicidad y entretenimiento, presentó oficialmente Runway Fund y, a través de su blog, lanzó Builders, un programa para empresas emergentes.
"Creamos Runway porque creemos que las nuevas herramientas pueden abrir un abanico de aplicaciones e industrias totalmente nuevas. Runway Fund se trata de encontrar a las personas y a los equipos emergentes que comparten esa creencia y brindarles todas las ventajas posibles”, dijo en un comunicado el cofundador y director de innovación de Runway, Alejandro Matamala.
Con un tamaño inicial de US$ 10 millones, el fondo busca respaldar a “la próxima generación de empresas” que desarrollan soluciones en los ámbitos de la IA, medios y la simulación del mundo.
Aunque la firma declaró que les interesa hablar con fundadores que desarrollen cualquier tipo de tecnología interesante, se centrarán en tres áreas: investigación en inteligencia artificial, nuevas aplicaciones y nuevos medios y contenidos en narración, entretenimiento y experiencias.
Buscan startups en etapa presemilla y semilla e invierten tickets de hasta US$ 500 mil.
En entrevistas previas con DF, tanto Matamala como el CEO y cofundador, Cristóbal Valenzuela, habían hablado de este fondo y, a septiembre de 2025, ya habían invertido en una docena de startups.
A la fecha, han respaldado a firmas como LanceDB, que crea bases de datos para aplicaciones de IA; Tamarind Bio, que utiliza IA para diseñar nuevas proteínas para el descubrimiento de fármacos; y Cartesia, empresa de generación de audio en tiempo real.
Programa para startups de IA
En paralelo, la compañía valorizada en US$ 5.300 millones lanzó Builders, un programa de créditos gratuitos para utilizar las herramientas de su plataforma.
A través de su blog, Runway detalló que la iniciativa está orientada a startups desde etapa inicial hasta serie C, las que también recibirán “colaboración estrecha” de los equipos de la compañía.
Se enfocarán en firmas que desarrollen “la próxima generación de productos con video generativo e IA conversacional en tiempo real”.
También comentaron que ya cuentan con un grupo de fundadores con casos de uso en áreas como agentes de atención al cliente con IA, personajes de marca interactivos y asistentes de ventas, entre otros.
Junto con Builders, lanzaron Runway Characters -agentes de video en tiempo real- basado en su modelo GWM-1, que busca “simular el mundo”.
Esta herramienta permite crear personajes de cualquier apariencia y estilo visual, con control total sobre la voz, personalidad, conocimiento y acciones.
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