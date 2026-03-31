Cambios en multifamily de BTG: Alberto Silva asciende a director comercial y fichan a exAviron para liderar área en Chile
Desde su nuevo rol, encabezará la expansión internacional del negocio, tras adquisiciones de firmas en Estados Unidos y Brasil.
Noticias destacadas
Un ascenso y un fichaje se llevaron a cabo al interior del equipo gestión patrimonial de BTG Pactual Chile, específicamente en multifamily office (MFO).
La firma de capitales brasileños anunció que Alberto Silva, ejecutivo que se encontraba al mando del negocio local de MFO, asumirá como director comercial del área.
Desde su nuevo rol, liderará la expansión internacional del negocio de multifamily office desde Chile. Cabe recordar que, entre 2024 y 2025, BTG Pactual adquirió el MFO estadounidense, basado en Miami, Greytown Advisors, y la unidad de gestión patrimonial de Julius Baer en Brasil.
En tanto, la firma reclutó al economista de la Universidad de Chile y máster en finanzas de la London Business School, Sebastián Praetorius. El hoy ejecutivo de BTG asesoró hasta comienzos de marzo al área de gestión patrimonial de Altis, la boutique financiera ligada a la familia Müller.
Con anteriores pasos por Aviron -exfamily office de Jean Paul Luksic, hoy controlado por sus ejecutivos- y el grupo Penta, Praetorius liderará la unidad de asesoría para los clientes de MFO de BTG Pactual en el país.
En negocio de gestión patrimonial de BTG acumula US$ 225.000 millones -Chile concentraría US$ 6.500 millones- en riqueza administrada, de los cuales alrededor de US$ 50.000 millones se encuentran en la modalidad de asesoría o administración.
De acuerdo con su sitio web, el área entrega “soluciones patrimoniales integrales, consolidación multi-custodio local e internacional, asset allocation con implementación y acceso a productos y tarifas institucionales”.
De Chile al cono sur
Consultados por DF respecto al nuevo rol de Silva y la estrategia detrás del ascenso, BTG afirmó que la compañía “BTG ya tiene un negocio profundo y establecido en el servicio de MFO y Administración de mandatos en la región, el cual ha profundizado en los últimos años con la adquisición de Greytown Advisors en Miami, y Julius Baer en Brasil”.
“En este sentido, el negocio de MFO tiene una verticalidad integrada en la región”, es decir, que “no trabaja como silos independientes”, apuntó.
La firma señaló que, de esta manera, “es natural que desde Chile, por distintas razones entre ellas la cercanía, idioma y negocios comunes, se puede apoyar y expandir el crecimiento del negocio en el cono sur, partiendo con un trabajo coordinado con Perú, por ejemplo, donde ya tenemos una base de operaciones probada y de larga trayectoria, más la opcionalidad de otros países donde hoy no tenemos operaciones”.
“Chile sigue siendo un hub financiero relevante para los distintos nodos que forman parte integral del mercado financiero (inversionistas institucionales, family offices, multifamily), tanto como origen y destino de inversión”, concluyó.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Valtin Consulting ficha a Macarena Letelier para potenciar área de gestión de conflictos y con miras a su internacionalización
La exgerenta general de la CPC se sumará como socia y directora legal de la firma en una inédita apuesta por complementar su foco económico-financiero con una mirada jurídica orientada a la gestión estratégica de conflictos.
Proyecto inmobiliario de Madesal por US$ 41 millones en el centro de Concepción ingresa a evaluación ambiental
La iniciativa, que considera tres edificios destinados a viviendas, oficinas y comercio, se emplaza en un terreno de más de 4.700 m2 donde antes operaba el colegio de la Inmaculada Concepción.
Runway, fundada por chilenos, presentó su fondo de inversión en startups y lanza programa para desarrollos de IA
Runway Fund consta inicialmente de US$ 10 millones para respaldar a firmas en áreas como investigación en inteligencia artificial, nuevas aplicaciones, y nuevos medios y contenidos en narración, entretenimiento y experiencias.
BRANDED CONTENT
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete