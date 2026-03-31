Cambios en multifamily de BTG: Alberto Silva asciende a director comercial y fichan a exAviron para liderar área en Chile

Desde su nuevo rol, encabezará la expansión internacional del negocio, tras adquisiciones de firmas en Estados Unidos y Brasil.

Un ascenso y un fichaje se llevaron a cabo al interior del equipo gestión patrimonial de BTG Pactual Chile, específicamente en multifamily office (MFO).

La firma de capitales brasileños anunció que Alberto Silva, ejecutivo que se encontraba al mando del negocio local de MFO, asumirá como director comercial del área.

Desde su nuevo rol, liderará la expansión internacional del negocio de multifamily office desde Chile. Cabe recordar que, entre 2024 y 2025, BTG Pactual adquirió el MFO estadounidense, basado en Miami, Greytown Advisors, y la unidad de gestión patrimonial de Julius Baer en Brasil.

En tanto, la firma reclutó al economista de la Universidad de Chile y máster en finanzas de la London Business School, Sebastián Praetorius. El hoy ejecutivo de BTG asesoró hasta comienzos de marzo al área de gestión patrimonial de Altis, la boutique financiera ligada a la familia Müller.

Con anteriores pasos por Aviron -exfamily office de Jean Paul Luksic, hoy controlado por sus ejecutivos- y el grupo Penta, Praetorius liderará la unidad de asesoría para los clientes de MFO de BTG Pactual en el país.

En negocio de gestión patrimonial de BTG acumula US$ 225.000 millones -Chile concentraría US$ 6.500 millones- en riqueza administrada, de los cuales alrededor de US$ 50.000 millones se encuentran en la modalidad de asesoría o administración.

De acuerdo con su sitio web, el área entrega “soluciones patrimoniales integrales, consolidación multi-custodio local e internacional, asset allocation con implementación y acceso a productos y tarifas institucionales”.

De Chile al cono sur

Consultados por DF respecto al nuevo rol de Silva y la estrategia detrás del ascenso, BTG afirmó que la compañía “BTG ya tiene un negocio profundo y establecido en el servicio de MFO y Administración de mandatos en la región, el cual ha profundizado en los últimos años con la adquisición de Greytown Advisors en Miami, y Julius Baer en Brasil”.

“En este sentido, el negocio de MFO tiene una verticalidad integrada en la región”, es decir, que “no trabaja como silos independientes”, apuntó.

La firma señaló que, de esta manera, “es natural que desde Chile, por distintas razones entre ellas la cercanía, idioma y negocios comunes, se puede apoyar y expandir el crecimiento del negocio en el cono sur, partiendo con un trabajo coordinado con Perú, por ejemplo, donde ya tenemos una base de operaciones probada y de larga trayectoria, más la opcionalidad de otros países donde hoy no tenemos operaciones”.

“Chile sigue siendo un hub financiero relevante para los distintos nodos que forman parte integral del mercado financiero (inversionistas institucionales, family offices, multifamily), tanto como origen y destino de inversión”, concluyó.