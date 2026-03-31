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El foco que tendrá el subsidio a la contratación que trabaja el Gobierno en medio de un desempleo que se mantiene sobre el 8%

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, entregó algunos de los ejes y aplicación que tendrá la herramienta.

Por: Carolina León

Publicado: Martes 31 de marzo de 2026 a las 11:05 hrs.

Carolina León empleo trabajadores gobierno
<p>Imagen: Clapes UC</p>

Imagen: Clapes UC

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