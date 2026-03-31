El foco que tendrá el subsidio a la contratación que trabaja el Gobierno en medio de un desempleo que se mantiene sobre el 8%

El ministro del Trabajo, Tomás Rau, entregó algunos de los ejes y aplicación que tendrá la herramienta.

Más luces respecto al subsidio al empleo que busca incentivar la creación de trabajos formales entregó este martes el ministro del Trabajo, Tomás Rau.

En su presentación en el seminario "Empleo en Chile: claves para recuperar el dinamismo del mercado laboral", organizado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Universidad Católica (Clapes UC), Rau aterrizó un poco más la idea en la que trabaja el Gobierno.

“Estamos trabajando en un subsidio al empleo formal para fomentar el trabajo. ¿A qué me refiero con un subsidio al empleo formal? Básicamente vamos a subsidiar alrededor de un 10%, estamos estudiando los parámetros, puede ser más, de la remuneración de los trabajadores que están en riesgo de caer en la informalidad. Entiéndase, que están ganando en torno al salario mínimo”, dijo Rau.

La explicación no terminó allí, y agregó que dicho subsidio irá “directamente, o en un 90%, a las PYME. ¿Por qué? Porque alrededor del 90% de los trabajadores que ganan el mínimo trabaja en una PYME”, agregó, asegurando que la medida será parte de la ley miscelánea que está trabajando el Ejecutivo.

Con relación al funcionamiento de la medida, más tarde -en un punto de prensa- Rau explicó que si una empresa paga un salario de $ 539.000 “básicamente se le va a subsidiar un 10% aproximadamente. Estamos trabajando en los parámetros de esa remuneración. Entonces, va a permitir a las empresas en el fondo, bajar un poquito el costo laboral, sobre todo a las Pymes, que son aquellas que pagan el salario mínimo en mayor proporción", dijo, recalcando que es un herramienta orientada a las empresas.

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Los otros temas

En su presentación, y a raíz de las débiles cifras de empleo del trimestre diciembre 2025 - febrero 2026 cuando se ubicó en 8,3%, Rau planteó ante los presentes la necesidad de aumentar la participación laboral de grupos rezagados, como las mujeres, jóvenes y mayores de 50 años.

“Hay instrumentos, hay algunas medidas que podemos usar o que podemos promover. Por ejemplo está el tema de sala cuna, nosotros hemos solicitado una ampliación de plazo acotado, de una semana, para poder lograr un proyecto que sea sostenible financieramente en circunstancias en que no tenemos muchos recursos”, dijo.

Desde su perspectiva, la intención del Gobierno es avanzar en este tema pero “responsablemente, no podemos hacer proyectos de ley que no estén financiados y estamos trabajando en eso”.

Otro tema abordado por la autoridad fue la ley de Subsidio Unificado al Empleo que se aprobó bajo la administración de Gabriel Boric, una medida que le tocará al Gobierno de José Antonio Kast implementar.

“Une los subsidios de larga data (...) todos se han unificado en un solo subsidio que es más potente y se ha promulgado. Ahora a nosotros nos toca implementarlo. Se implementa en seis meses más de acuerdo a lo que dice la ley”, dijo.

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Con relación a la Ley de 40 Horas, Rau insistió en que no se tocará el cronograma de implementación de la normativa, y recalcó que lo que se hará será revisar los dictámenes interpretativos de la regulación.

“Como Ejecutivo tenemos ciertas facultades para revisar regulaciones, dictámenes. Hay ciertos dictámenes que estamos revisando. ¿Y para qué los estamos revisando? Porque los dictámenes tienen que interpretar el espíritu de la ley, y hay algunos de ellos en que encontramos que se ha ido un poco más allá de la ley”, planteó.

A modo de cierre, insistió en que “vamos a respetar el cronograma y la Ley de las 40 horas. Lo que no significa que no podamos hacer ajustes en la medida de lo que nos permita la ley para que haya más adaptabilidad por parte de las empresas”.